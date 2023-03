5 szuper ajándéktipp az idei nőnapra, ami túlmutat a virágcsokron

A nőnap már vészesen közeleg, így ne vesztegessétek az időt! Itt az ideje beszerezni egy kedves meglepetést azoknak a nőknek, akik a legközelebb állnak a szívetekhez.

A nőnapi ajándékok sora végtelen. Azonban az idő szűke miatt mi most az utolsó pillanatban is elérhető ajándékötleteket próbáltuk egy csokorba gyűjteni. Az igazán értékes ajándék nem minden esetben drága és hatalmas, nőnapon épp ellenkezőleg, a szándék a legfontosabb, hogy hölgy ismerőseink érezzék a törődést és az odafigyelést.

Azonban, ha a szokásos virág mellett szeretnétek a szívetekhez közel álló hölgyeket meglepni valami mással is, még van idő beszerezni egy-egy ajándékot. A webáruházak gyorsaságának hála 2-3 munkanapon belül megérkezhet a legszimpatikusabb termék.

Nagyszerű nőnapi ajándékötletek különböző árkategóriákban

1. Invisibobble – Sprunchie Slim

Aki kisebb ajándékban gondolkozik, annak az Invisibobble márkát ajánljuk a figyelmébe. A műanyag spirálhajgumik nem gubancolódnak a hajba, ezért világszerte hatalmas sikernek örvendenek. Kínálatukban vannak csattal díszített darabok is, amik remekül mutatnak a hajban.

Válogassatok az Invisibobble hajgumik kínálatából >>

2. Mugler – Alien Goddess

Ha ajándék, akkor nem hagyhatjuk ki a listánkról a parfümöket. Nem feltétlenül kell nagy kiszerelésben gondolkozni. Számtalan márka kínál 10-30 ml-es kiszerelést, ami a legtöbb táskában elfér. Így a hölgyek bárhová mennek, magukkal vihetik. A Mugler Alien Goddess üvege első pillantásra magával ragadott minket, annyira különleges.

Bővebben a Mugler különleges üvegű és illatú parfümjéről >>

3. ETA – Essenco 1634 90000

A virág helyett egy aromadiffúzor is illatozhat a lakásban. Így hosszan tartó illat lengi be a teret, ami mindamellett, hogy jó érzéssel tölt el bennünket, nyugtató hatással is bír. Az általunk választott diffúzor ízléses mintával van díszítve, ami jól mutat a szobában.

További érdekességek az aromadiffúzorról >>

4. Luvia Cosmetics – Prime Vegan Candy

Amennyiben a hölgy szeret sminkelni, telitalálat lesz egy sminkecsetkészlet. Bár külön-külön is megvásárolhatóak az ecsetek, leggyakrabban a szettek mellé egy szuper tartót is kapunk, amiben nem csak tárolhatjuk, de szállíthatjuk is az ecseteket. A mi választásunk most erre a Luvia Cosmetics szettre esett, mivel a tartója alkalmas tárolásra és szállításra egyaránt, valamint ecsettisztítót és egy sminkszivacsot is tartalmaz. Kezdő és haladó sminkeseknek egyaránt ideális.

Bővebben a sminkecsetekről >>

5. Classy Collection Big jewellery box with mirror

A mi kedvencünk az ékszertartó, köztük is ez a gyönyörű fehér dobozú. Rengeteg fülbevaló, nyaklánc és még óra is belefér, továbbá egy hatalmas tükör is helyet kapott benne, hogy ellenőrizhessük, illik-e a kiválasztott ékszer a megjelenésünkhöz. Ez egy praktikus és szép ajándék, ami mindenkinek jól jön.

További információk az ékszertartóról >>

Nőnapi romantikázáshoz az alábbi sorozatokat ajánljuk:

(Nyitókép: Getty Images)