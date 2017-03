5 fellépő, akit a legjobban várunk az idei fesztiválszezonban

Az év egyik legjobb és legbulisabb része a fesztiválidőszak, amikor nemcsak Budapestre érkeznek a külföldi sztárok, hogy minket szórakoztassanak, de Sopronban és a Balatonnál is feltűnik egy-két DJ és énekes, akik miatt érdemes leruccanni vidékre. Összegyűjtöttük azt az 5 fellépőt, akit a legjobban várunk az idei fesztiválkavalkádban.

Jason Derulo

Hol van már a 2010-es évek eleje, amikor Jason Derulo feltűnt a könnyűzenei ipar palettáján? Akkor még sokkal szendébb, visszafogottabb és kár lenne tagadni: középszerűbb volt az énekes. Azóta persze bejött neki az élet, kétajtóssá is gyurmázta magát és olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint a ugyancsak nagy idomokkal büszkélkedő Nicki Minaj. 2017-ben pedig a még a Balaton Soundig is el fog jutni, ahol bebizonyíthatja, hogy pályája csúcsán van.

Linkin Park

A Linkin Park minden albumával próbálja újradefiniálni magát, ami ezúttal talán túlságosan sikerült is nekik. A nemsokára megjelenő One More Lights albumuk első kislemeze, a Heavy leginkább egy szárnyait próbálgató noname banda első próbálkozására hasonlít. Reméljük, a fiúk egy szép napon ismét visszatalálnak rockosabb énjükhöz – és a VOLTon is azt az oldalukat fogják megcsillogtatni.

Ellie Goulding

Az angol énekesnő már bebizonyította, hogy egymagában és sztár DJ-k oldalán is ontja magából a slágereket. Egykoron Calvin Harrisszel nemcsak a magánéletben, de a zeneiparban is menő párost alkotott. Bár közös dalaik óta már sok idő eltelt és szét is ment az álompár, közös szerzeményeik még ma is ugyanolyan jól hangoznak, és reméljük, a VOLT-on is el fogja énekelni őket Ellie.

Years&Years

Az ifjú brit banda tavaly a Szigeten lépett fel először Magyarországon, hogy debütáló, Communion című lemezüket promotálják. Idén a VOLT közönségét fogják szórakoztatni. Bár új albumuk tavaly óta nem jelent meg, szerencsére legfülbemászóbb dalaikat, mint például a King vagy a Desire azóta sem tudtuk megunni.

P!nk

P!nk a Sziget idei legnagyobb durranása, aki a fesztivál 0. napján lép fel. Bár az énekesnő legutolsó albuma 2012-ben jelent meg, néhány dalt azóta is bevállalt (például tavaly az Alice tükörországban című film betétdalát, vagy a pár hete megjelent Siával együtt felvett Waterfallt). Az biztos, hogy P!nk hatalmas showt fog csapni, és ha nem tagadja meg magát, valószínűleg a levegőben is fog dobni néhány szaltót.