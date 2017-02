Hallottad már a Linkin Park új számát? Részvétünk

Nincs könnyű dolga a mai zenészeknek. Egyre több énekes és együttes tűnik fel a zeneiparban, akik egyre formabontóbb számokkal és botrányos megjelenéssel akarnak a figyelem középpontjába kerülni. Vajon hogyan találja meg a helyét ebben a túlhajszolt iparban a Linkin Park? A jelek szerint elég rosszul.

A Linkin Park új albuma, a One More Lights május közepén fog megjelenni, melyről az első kedvcsináló kislemez, a Heavy már most debütált. A stílusügyileg különc banda már több mint 20 éve próbálják újradefiniálni magukat minden albumuk megjelenése előtt, általában sikeresen.

“Hangzásilag és a dalszövegeket illetően is új dolgokat akartunk kipróbálni az új albumon. Mindig is azon dolgoztunk, hogy különböző stílusokat ötvözzünk egymással”

nyilatkozta Mike Shinoda, a banda tagja a Billboardnak adott interjújában.

Szó sincs róla, Mike minden szava igaz, különösképpen, ha a Heavy című számukra gondolunk. A kevésbé ismert Kiiarával közösen felvett dal kétségtelenül különbözik a bandára eddig jellemző rockos, punkos, ám egyre inkább mainstreamesebb hangzástól.

A Heavyre biztosan senki nem fog hatalmasat zúzni, ellenben egy limonádé elszürcsölése közben, vagy egy teaparty alkalmával tökéletes háttérzene lehet.

Bár a fiúk szerint a Heavy nagyban lefedi az új albumjuk teljes hangzásvilágát, reméljük, hogy egy-két számuk még emlékeztetni fog egykori slágereik (például a Crawling vagy a Numb) stílusára.