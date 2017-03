Be green, avagy a környezettudatosság menő

A környezettudatos életmódot még ma elkezdheted, hiszen nem kell hozzá más, csak elszántság, és némi odafigyelés. Talán úgy tűnik, hogy apró erőfeszítéseid nem számítanak sokat, de hidd el, ezek az apróságok idővel nagyon is jó hatással lehetnek Földünkre. Sok kicsi sokra megy.

#1 Vezess autót kevesebbet

Amikor csak teheted, biciklizz, sétálj, és/vagy használj tömegközlekedési eszközöket. Előbbiek nem csupán pénztárcakímélő alternatívák, de fitten is tartanak, és nem utolsósorban csökkentik a levegőbe kibocsátott gázok mennyiségét, amik nagyban felelősek a klímaváltozásért.

#2 Telekocsi

Ha a fentebb említett opciók valamilyen oknál fogva nem kivitelezhetők, még mindig marad egy alternatíva, amellyel óvhatod a környezetet. Beszélj össze néhány munkatárssal, és ahelyett, hogy öten öt kocsival mennétek munkába, ötször annyi gázt kibocsátva, pattanjatok be mindannyian ugyanabba a járgányba.

#3 Adományozz ételt

Sokszor előfordul velünk, hogy az ételmennyiség, amit megvásárolunk, nem feltétlen egyezik azzal, amit ténylegesen el is fogyasztunk. Semmilyen esetben ne dobj ki ételt, inkább keress fel egy helyi szervezetet, akik elfogadnak ételadományokat, de akár oda is adhatod a maradékot egy utcán kéregető rászorulónak.

#4 Kevesebb csomagolt étel

A csomagolási hulladék kétharmada bezacskózott és bedobozolt élelmiszer származéka, amelyeknek nagy része persze szemétlerakó telepeken végzi, egyre több és több metánt a levegőbe bocsátva. Ez ellen például úgy tehetsz, ha:

a tartós élelmiszerekből nagykiszerelésűt vásárolsz,

magaddal hordod saját termoszodat, amennyiben sokszor veszel kávét, elvitelre,

az egyenként csomagolt filteres tea helyett teafüvet használsz,

zöldség- és gyümölcsvásárláskor eltekintesz a nejlonzacskóktól.

#5 Fogyaszd helyi termelők termékeit

Magyar termékek vásárlásával nem növeled a több ezer kilométerről érkező termékeket forgalmazó cégek bevételét, ahogy a szállításukba beleölt energiák ellen is felléphetsz ezáltal. A termelői piacokról vásárolt termékek továbbá átlagosan kevesebb csomagolást is használnak, így amit csak lehet, szerezz be piacokon. Emellett persze a szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztása is környezettudatos tett a maga egyszerű módján.

#6 Vidd magaddal a saját szatyrodat bevásárlásokkor

Nejlon-, és papírzacskók helyett mindig tartsd magadnál a saját bevásárlótáskádat. Környezetbarát, és még menőbb is, mint egy nejlonzacskó.

#7 Szépülj okosan

Sok kozmetikai termék tartalmaz olyan vegyszereket, amelyek az emberekre és környezetükre is ártalmasak lehetnek. Egy kis útmutatóért a környezetbarát (és emberbarát) krémek és sminktermékek kiválasztásához, kattints IDE.

#8 Vásárolj használtat

Legyen az könyv, bútor, vagy ruha – spórolj, és mentsd meg a Földet!

Forrás: Greatist