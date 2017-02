Sorozat készül Donald Trump megválasztásáról

Már több mint egy negyedév eltelt az amerikai elnökválasztás, és lassan egy hónap a republikánus színekben győztes Donald Trump beiktatása óta, de sokan még mindig nem tudják feldolgozni, hogy az egykori tévésztár és milliárdos üzletember most a nyugati világ első embere.

A hvg.hu beszámolója szerint a felfoghatatlan eseményekből, most sorozat készülhet, méghozzá az iraki háborút és a Bin Laden-rajtaütést is feldolgozó író és az egyik legnépszerűbb producer gondozásában. A Deadline szerint az Oscar-díjas forgatókönyvíró, Mark Boal és az Annapurna Picturest alapító producer, Megan Ellison egy összesen 8-10 órás sorozatot gyárt a 2016-os amerikai elnökválasztásról.

Mark Boal a 2008-as A bombák földjén című, az iraki háború alatt játszódó film forgatókönyvéért nyert Oscar-díjat, majd 2013-ban a Zero Dark Thirty – A Bin Laden-hajszáért jelölték újra.

Megan Ellison nevéhez pedig olyan alkotások fűződnek, mint A nő, az Amerikai botrány és a Foxcatcher.

Az írói folyamatokba a hírek szerint beszáll Hugo Lindgren, a New York Times volt szerkesztője, akinek feladata összeállítani egy New York-i és washingtoni oknyomozó újságírókból álló csoportot is, akik majd szintén hozzájárulnak a projekthez. A Trump-sorozathoz egyelőre forgalmazót keresnek, a bemutató lehetséges dátumáról nincs hír.