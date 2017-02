Három évig húzta a Balcony TV Budapest

Szomorúan olvastuk, hogy befellegzett a három éve útjára indult Balcony TV Budapest-projektnek, melynek keretében rövid erkély- és teraszkoncerteket forgattak a főváros nem mainstream zenei életének szereplőivel.

A kezdeményezés hazai változata most megszűnik, ebben a formában, ebben a csapattal, melyről az urbanplayer.hu számolt most be. Iamyank és zenekara ezzel a videóval búcsúzik most a közönségtől:

Horváth Renátó így kommentálta a hírt a Balcony TV képviseletében:

Tele vagyunk ötletekkel, amikhez a BTV keretei szűknek bizonyultak, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt most inkább elengedjük. Így helyette és az Eastaste mellett jobban tudunk a BUSH-ra (Budapest Showcase Hub) koncentrálni, amivel rengeteg tervünk van év közben is. A legjobb régiós előadókkal hamarosan találkozni lehet majd a legkülönbözőbb és természetesen a legjobb bulikon, és fesztiválokon. Ezzel párhuzamosan különböző régiós zenei versenyek és videós sorozat is a láthatáron vannak.”

A Balcony TV-t a Toldiban lehet majd elbúcsúztatni március 10-én!