Funzine’s Choice: Nálunk ők nyernék a Grammyt

Már csak párat kell aludnunk vasárnapig, amikor kiderül, kik nyerik meg Los Angelesben az 59. Grammy díjait. Megmutatjuk, nálunk kik lennének a befutók. Figyelem, egy teljesen szubjektív lista következik!

Az év dala: Justin Bieber-Love Yourself

Szerkesztőségünk még tisztán emlékszik azokra a tikkasztó nyári napokra, amikor az egyik kollégánk ebédszünetben azzal szórakoztatott minket, hogy Bieber slágerét énekelte. Kedves Marci, köszönjük, hogy megcsillogtattad előttünk az énektudásod. Nálunk Te vagy az év énekese, de a legjobb számért járó elismerést engedd át Justin Biebernek.

Az év felvétele: Adele – Hello

Azért adjuk Adele-nek az év felvételéért járó díjat, mert nem akarjuk, hogy üres kézzel távozzon a díjátadóról. Na jó, igazából azért, mert az énekesnő 25 című albumát nagy-nagy várakozás előzte meg, nehéz volt túllicitálni a 21 sikerét, a Hellóval mégis sikerült mindenkit levenni a lábáról. Még minket is! Úgyhogy köszönj csak nyugodtan a túloldalról, Adele, mi bármikor meghallgatjuk.

Az év albuma: Justin Bieber – Purpose

Félreértés ne essék: mi nem Justin Biebert magasztaljuk, hanem a producereket és a menedzsereket, akik mögötte állnak! Nem kérdéses, hogy Bieber számait bármelyikünk elénekelhetné olyan színvonalon, mint az elvileg 23 éves, a gyakorlatban viszont még mindig 12-nek látszó Bieber. És az sem kérdéses, hogy a Purpose-ön rengeteg fülbemászó dallam kergeti egymást, amelyek chillezéshezre, partizáshoz is alkalmasak, de a Funzine olvasása közben is tökéletesek háttérzajnak.

A legjobb új előadó: The Chainsmokers

Nem sokat tudunk a fiúbandáiról, és őszintén szólva túl sok számukat sem ismerjük, de amit igen, azt éjjel-nappal dúdoljuk. Closer című daluk hosszú heteken át listavezető volt Amerikában és Európában is, mi pedig kénytelenek voltunk meghajolni a világ ízlésficama előtt, s ha már orrba-szájba ezt a számot játszották mindenhol, mi is megkedveltük szép lassan.

Legjobb popduó: Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills

Végre egy kategória, ahol Sia neve is felbukkan a jelöltek között! Tovább sem kell olvasni, ki a többi esélyes: mi az ausztrál énekesnőnek adnánk a szobrocskát. A Cheap Thrills tavaly az egyik kedvenc slágerünk volt, főleg, miután Sia élőben is előadta a Szigeten. Rossz hírünk van viszont Sean Paul számára: ez a dal nélküle is teljesen megállja a helyét.