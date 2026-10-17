5 zseniális nápolyi pizzázó Budapesten, ahol az ősz legfinomabb ízei várnak kerek e világon

Aki úgy ismeri Budapestet, mint a saját tenyerét, tudja, hogy nápolyi pizzázóból nem szenved hiányt a főváros. Ezúttal is a legjobb helyekből válogattunk nektek, sőt olyan zseniális pizzázókat ajánlunk, ahol az ősz legfinomabb ízeit komponálták bele a kemencékben pirult tésztacsodákba.

Studio Pizza Napoli

Nem lesz könnyű dolga a pizzák szerelmeseinek, elnézve a Studio Pizza Napoli impozáns kínálatát. A szezon legfinomabb ízeit minden fogásukba belecsempészték, kezdve a melengető és tartalmas levesektől a sütőtökkel, konflitált kacsával és körtés rizottóval fejedelmivé emelt főételekig. Apropó körte! Természetesen a pizzák sem nélkülözik a szezonális alapanyagokat: Pera névre keresztelt pizzájukon bazsalikomos pesto, parmezán, fior di latte, gorgonzola, sült-mézes körte, dió, olívaolaj és bazsalikom olvad össze egy-egy falatban. Tökéletesebb ízkombinációt szerintünk álmodni sem lehet, így nemcsak a pizza, de maga a Hűvösvölgyi úton otthonra lelt pizzázó is bakancslistás idén ősszel.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64. | Facebook

Pizzeria Bella Napoli

Egy kizárólag októberben elérhető nápolyi gasztrocsoda invitál minden ínyencet és pizzaimádót az I. kerületi Pizzeria Bella Napoliba. A Pizzeria Bella Napoli e havi limitált kedvence az egyszerre krémes és füstös, friss és citrusos La Verde Pizza igazi olasz gasztroélményt hoz Budapest szívébe. A kézzel formázott, ropogós tésztára selymes borsókrém, füstös sajt, ropogós guanciale, valamint citromhéjjal és sóval fűszerezett krémes stracciatellás burrata kerül, a sort pedig friss rukkola koronázza meg. Ha valamiért, ezért a nápolyi pizzakülönlegességért biztosan érdemes lesz ellátogatni a Fő utcába.

1011 Budapest, Fő utca 14-18. (Pala Ház) | Weboldal | Facebook

LIZSÉ Városliget I Food&Drinks

Van valami ellenállhatatlan abban, amikor a tökéletes pizza mellé a Városliget zöldje és egy csipetnyi olasz életérzés is társul. A LIZSÉ-ben mindehhez a népszerű Digó pizza adja a receptúrát: a nápolyi pizzakészítés karakteres ízvilága, a könnyed, levegős tészta és a kreatívan összehangolt feltétek gondoskodnak a mediterrán élményről. Az ősz beköszöntével ráadásul két izgalmas szezonális újdonság is érkezik hozzájuk. Az Autunno Rosso a cékla édeskés karakterével, kecskesajttal és coppa sonkával hoz új színt a pizzakínálatba, míg a Zucca Rustica a sütőtök bársonyos ízét társítja a tépett hús gazdag, tartalmas ízvilágával. A LIZSÉ-ben a dolce vita élménye egész évben garantált, ráadásul késő délutántól egy pohár prosecco is jár az ételrendelés mellé, így végképp Olaszországban érezhetjük magunkat.

1146 Budapest, Állatkerti körút 3. | Weboldal

Tasty Pizzéria és Étterem

Ha beleharapnál az őszbe, ne várj soká, hiszen a Tasty Pizzéria és Étterem szezonális ínyencsége csak október végéig szerepel a kínálatban. A Tasty szezonális pizzáján a sütőtök krémessége, a coppa sós íze és a kecskesajt karaktere után a friss áfonya savassága teremti meg az ízharmóniát, a végén pedig a frissen reszelt narancshéj ad neki egy váratlan, elegáns és meglepően szexi, citrusos csavart. Mindez a Tasty hosszú fermentációval készülő, könnyű és levegős nápolyi pizzatésztáján ölt testet és csavarja el az Etele út könyékén járó ínyencek fejét. Ha pedig még nem jártál náluk, most különösen érdemes felfedezni, miért került a Tasty a Dining Guide TOP 50 magyarországi étterme közé.

1119 Budapest, Etele út 57. | Weboldal | Facebook

Salve

A Salve kemencéi Budapesten négy helyszínen ontják magukból a város egyik legfinomabb, autentikus nápolyi pizzáját. Pizzáik egytől egyig 72 órán át pihentetett tésztából, gondosan válogatott olasz alapanyagokból készülnek, és 450°C feletti kemencében mindössze 60-90 másodperc alatt pirulnak készre. A könnyű, levegős tésztán éppúgy főszerepet kapnak a klasszikus nápolyi ízek, mint a szezonális variációk, amit aztán jó leöblíteni egy olasz koktéllal. A szezon kedvence náluk ezúttal egy klasszikusabb ízkombináció: paradicsomszósz, fior di latte, tonhal, lilahagyma és fekete olajbogyó találkozik Tonno pizzájukban és csempész egy falatnyi dolce vitát az őszi estékbe.

4 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Máshol is várnak rátok ínycsiklandó, szezonális fogások:

Kiemelt fotó: LIZSÉ Városliget I Food&Drinks – Egy jó kép rólad