5 csodás program és helyszín az országban, ami bepillantást enged a kékfestő különleges világába

Csokorba gyűjtöttünk nektek csodás helyszíneket és izgalmas programokat, melyek egyúttal az ország legszebb vidékeire is invitálnak. A hívószó ezúttal a 2018 novembere óta az UNESCO Szellemi kulturális örökség részét képező kékfestő és a kékfestés technikájával készített kézműves csodák, melyek kiállításokon, műhelyekben és fesztiválokon ejtik rabul az érdeklődők szívét.

XXIV. Országos Kékfestő Fesztivál // Nagynyárád (2025. július 26-27.)

Két teljes napon át a kékfestőé lesz a főszerep a július 26-án és 27-én megrendezésre kerülő Országos Kékfestő Fesztiválon. A jüvőre immár negyedévszázados hagyományokra visszatekintő fesztiválon nemcsak a kékfestés kulisszatitkait ismerhetik meg az érdeklődők, de lesz lehetőség a kiállítók csupakék portékáiból is válogatni. A vásári forgatag nem lehetne teljes színes programok nélkül: divatbemutató, népi játszótér, táncelőadások, kiállítások, zenés ébresztő és báli forgatag teszi felejthetetlenné július utolsó hétvégéjét.

Tovább az eseményre >>

Pápai Kékfestő Múzeum

Magyarország egyetlen kékfestő múzeuma Pápa belvárosában kínál felejthetetlen élményeket. A múzeum európai szinten is egyedülállónak számít, az érdeklődők megismerkedhetnek itt többek között a bonyolult kékfestő technika titkaival. A több, mint 250 éves, három szintes szárítóépület padlásán Bódy Irén Munkácsy Mihály díjas iparművész műveit is megcsodálhatják a múzeumba látogatók, akik ezen felül számos különleges és egyedi tárgyra és relikviára is számíthatnak.

8500 Pápa, Március 15. tér 12. | Facebook

Győri Kékfestő Műhely

Győr hangulatos belvárosának sétálóutcáján egy félreeső részen, a Tejfölös-közben kékbe öltöztetett kirakat vonja magára a figyelmet. A Dr. Kovács Pál utca 9. szám alatt otthonra lelt Győri Kékfestő Műhely és az azt alapító Ehling család 1906 óta foglalkozik kékfestéssel. Üzletükben egymás után sorakoznak a hagyományos eszközökkel és technológiákkal készített kézműves kékfestő textíliák és díszek. Előzetes egyeztetést követően májustól októberig a műhely megtekintésére is lehetőség nyílik, ahol a mesterség csínját-bínját leshetik el az érdeklődők.

9021 Győr, Dr. Kovács Pál utca 9. | Facebook

Bácsalmási Kékfestő Műhely

A Dél-Alföldön található Bácsalmáson egy valahavolt lóistálló ad otthont a település kékfestő műhelyének és kiállítótermének. A Bácsalmási Kékfestő Műhelyt 2015-ben újították fel, ahol a tárgyi emlékeken és fényképeken túl az érdeklődők megismerhetik a Skorutyák család négy generációjának szakmai tevékenységét és mindennapjait is. A kiállítás és műhely egyúttal izgalmas ízelítőt nyújt a kékfestés magyarországi történetéből, a munkafolyamatokról, valamint a kékfestő anyagok felhasználási lehetőségeiről a népviselettől kezdve egészen a városi divatig.

6430 Bácsalmás, Kossuth Lajos utca 49. | Weboldal

A kékfestő „folton-folt” világa // Néprajzi Múzeum (2025. november 13. – 2026. február 1.)

2025 őszén időszaki kiállítás keretében kékbe borul a Néprajzi Múzeum egy része. November 13-tól lesz ugyanis látogatható A kékfestő „folton-fol” világa című kiállítás, mely a Magyar Foltvarró Céh és a hazai foltvarrás történetét, működését mutatja be Dolányi Anna tájépítész, textilművész munkásságából és mozgalom-szervező tevékenységéből kiindulva. A pályázaton alapuló kiállítás ezen túl a patchwork történetére, kiterjedésére, működésének mechanizmusaira, a magyar quilt „nemzeti” brandesítésére is koncentrál.

Tovább az eseményre >>

Látnivalók és programok zsámbéki kikapcsolódáshoz: