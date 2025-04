35+ fantasztikus hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. április 2-6.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten és környékén, legyen szó sétáról, moziról, színházról vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

49. Banff Hegyifilm Fesztivál // Cinema City Mammut I. (2025. április 2-4.)

A Banff Hegyifilm Fesztivál az elmúlt év legjobb hegyi filmjeit hozza el a Föld minden tájáról a budapesti közönség számára. Április 2. és 4. között 11 film, 190 percnyi lélegzetelállító látvány, őrült izgalom vár rátok a Cinema City Mammut I. mozitermeiben. Hegymászó expedíciók filmes dokumentációi; adrenalindús trükkök földön, vízen és levegőben; felfedező kalandok, melyek őrült utazásokra invitálnak benneteket.

Tovább a weboldalra >>

Budapest GipsyFest // Gödör Klub (2025. április 3-5.)

A fesztivál egyedülálló módon mutatja be a cigányzene sokszínűségét, ötvözve a tradicionális és modern roma előadók produkcióit. Április 3-5. között két ikonikus budapesti helyszínen, az A38 Hajón és a Gödör Klubban, 20 fellépő zenekar gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Részletes programok >>

Cseresznyevirágzás Budán // Budai Arborétum (2025. április 4-5.)

Április 4-én és 5-én több időpontban is tavaszi sétára invitál a Korzózz Velünk! csapata. A programnak otthont adó Budai Arborétumban részesei lehettek a nagy becsben tartott cseresznyevirágzásnak, a zöldellő lombok és a virágokkal újraéledő arborétum színpompás hangulatának. A tarka tulipánok, liliomfák és nárciszok mellett természetesen a titkok és történetek sem maradnak el: a 2,5 órás sétán a felső kert és a központi épület díszterme is feltárul a résztvevők előtt.

Facebook-esemény >>

Budapest Ritmo Filmnapok // Toldi Mozi (2025. április 4-5.)

Beszélgetések és lemezvásár kíséri a film és zene közös varázsát bemutató Budapest Ritmo Filmnapokat a Toldi Moziban. Pénteken debütál az idei Ritmo film, amiben Kisgyörgy Ilka Bangó János prímással és zenekarával közreműködve segít újra felfedezni a nótákat Mátyássy Áron rendezésében. Szombaton pedig két válogatásblokk várható: ezen a napon a MOME Open videóklipjei és a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál zenei témájú rövidfilmjei mutatkoznak be.

Tovább a weboldalra >>

Kertnyitó a Gastrogardenben // Budaörs (2025. április 4-6.)

Szezonindító hétvégével készül április 4-6. között a budaörsi Gastrogarden, amely során különleges burgerajánlattal és élő zenével várnak mindenkit. Szombaton 12:30-tól egy laza akusztikus koncert keretében hangolódhatunk a tavaszra, a burgerek mellé pedig egész hétvégén jár egy pohár sör!

Facebook-esemény >>

Szuper kiállítások is várnak titeket áprilisban:

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály (2025. április 4-6.)

Három nap, négy színpad, több mint harminc program – irodalmi évfordulók, új könyvek, rendhagyó programok és művészeti élmények várnak április 4-6. között a Kristály Színtéren! A fesztiválon fellép duóban az Aurevoir. zenekarból Agócs Márton & Fejér Mihály, Sallai Laci és Saya Noé.

Tovább a weboldalra >>

Országos Táncháztalálkozó // Papp László Budapest Sportaréna (2025. április 4-6.)

Idén immár 44. alkalommal rendezik meg április 4-6. között az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárt, a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti összművészeti eseményét. Az élő népművészet összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg. A fő helyszín most is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtér az egymást váltó táncházak forgatagának és népművészeti vásárnak ad otthont, valamint az esti gálaműsoroknak, de az összes további kisebb-nagyobb terem is változatos programok színtere lesz.

Tovább a weboldalra >>

Akvárium Tavasz Terasz (2025. április 4-10.)

A tavasz beköszöntével az Akvárium Klub idén is megnyitja teraszát, a hangulatos helyszínen ezúttal nemzetközi és hazai könnyűzenei produkciók találkoznak és mutatják be a singer-songwriter műfaj gazdag és változatos világát. Az eseménysorozat során olyan nemzetközi sztárokat hallgathattok meg élőben, mint Daniel Docherty, Gizmo Varillas és a Tanga Elektra német duó, a hazai fellépők csapatát pedig többek között Járai Márk, Nóvé Soma, a Platon Karataev és Co Lee erősíti.

Részletes programok >>

Bartók Tavasz // több helyszínen (2025. április 4-13.)

Április 4. és 13. között a Bartók Tavasz keretében ezúttal is számtalan műfaj, nagyszerű produkció és színvonalas előadás idézi meg Bartók Béla szellemiségét és kimeríthetetlen kreativitását. A fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásait vonultatja fel a kortárs komolyzenétől, a világzenén, jazzen, táncművészeten át a könnyűzenéig. A Müpa szervezésében megvalósuló eseménynek Budapest több helyszíne is otthont ad.

Tovább a weboldalra >>

Sakura ünnep a Füvészkertben (2025. április 5-6.)

Az ELTE Füvészkertben megrendezett Sakura ünnep Japán tradicionális ünnepéhez, a japán cseresznyefa-virágzáshoz, az ohanamihoz kapcsolódik. Idén március 29. és április 6. között élvezhetitek a japán nyelvórákat, harcművészeti és fegyverbemutatókat, haikuversenyt, ikebanakiállítást és a workshopokat is.

Facebook-esemény >>

Szerdai programok Budapesten (2025. április 2.)

JazzaJ / BIO // Három Holló

Hosszabb kihagyás után újra együtt hallható a kilenc fős improvizatív kamarazenekar. A Budapest Improvisers Orchestra 2016-os megalakulása óta a szabad improvizációt és a nyitott formájú művek kortárs interpretációját tűzte zászlajára.

Facebook-esemény >>

Pest fölött az ég… és más dalok // Nyitott Műhely

Egy különleges koncert és filmvetítés vár rátok a Nyitott Műhelyben Kamondy Ágnessel és csapatával.

Facebook-esemény >>

Csütörtöki programok Budapesten (2025. április 3.)

Eichinger Trio a Fülesben

A csapat Eichinger Tibor gitáros, modern jazzkompozícióit játssza. Zenéjükben megjelennek funk, rock, jazz, balkáni dallam- és ritmusjegyek. A kiváló ritmusszekció, Megyaszay István és Madai Zsolt, remekül működik együtt az Eichinger által játszott dallamokkal, harmóniákkal, így alkotva izgalmas, modern jazztrio-hangzást.

Facebook-esemény >>

māārton – Székely Marci akusztik // KAZI

Székely Marci lassan 30 éve ír dalokat és énekel. Ezen az estén másodszor ül ki egy szál gitárral a színpadra, hogy eljátsszon nektek olyan dalokat, melyek ezek az évek alatt születtek, olyanokat, amelyek inspirálták és olyanokat, amiket még biztosan nem hallottatok.

Facebook-esemény >>

In Memoriam David Lynch: Twin Peaks – Tűz, jöjj velem! // Bem Mozi

A Twin Peaks című sorozat előzményfilmje a Bem Mozi vásznán. A cselekmény a Teresa Banks meggyilkolása utáni nyomozást és Laura Palmer utolsó hét napját mutatja be.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. április 4.)

Afrika nap // MOMkult

Április 4-én a MOMkult falai között életre kel Afrika tüze és szenvedélye. A déltől kezdődő program keretében a kulturális központ több terme is megtelik majd Afrikához kapcsolódó előadásokkal, kiállításokkal és foglalkozásokkal. Számíthattok kézműves vásárra, táncoktatásra, lesz lehetőség dobolni és textilmontázst készíteni, este pedig Dobet Gnahoré ad a közönségnek fergeteges koncertet.

Tovább az eseményre >>

Ripoff Raskolnikov Band // Cafe Chaplin, Biatorbágy

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus legszínvonalasabb képviselői közé tartozik. Az americana a blues, folk, singer-songwriter műfajok elemeit egyéni módon vegyítő zenei irányzat, melynek jeles képviselői Bob Dylan, Tom Waits vagy Steve Earle. Raskolnikov, aki lassan 30 éve él Magyarországon, sokak szerint a fent emlegetett urakhoz mérhető színvonalú dalszerző. Lemezei az utóbbi időkben egyre jobb kritikákat kapnak külföldön is, a Small World és az Odds and Ends című albuma egyaránt komoly elismerésekben részesült.

Facebook-esemény >>

Bowie Piano Trio // Otthonka

Április 4-én egy premiernek lehettek fültanúi, ha az Otthonkába látogattok. A Cosmic Maze egy új formációban, Banyó Bálint jazz-zongoristával hármasban lép színpadra ezen a különleges hangulatú Bowie-esten.

Facebook-esemény >>

Grecsó&Hrutka zenekar: Miénk a ház – irodalmi koncert // KULT18

Április 4-én rendhagyó irodalmi koncertre invitál a Grecsó&Hrutka zenekar a Pestszentimrei Közösségi Házba. Zenés felolvasószínház keretében hallgathatunk megrázó, felemelő és könnyed családi történeteket, melyek után dalt kíván a szív. Akárcsak a családi asztalnál, melyet több generáció ül körül.

Facebook-esemény >>

BOTB on 2 dacefloors // KAZI

A BOTB történetének utolsó konceptbulija fennállásuk első kéttermes partija is egyben. A KAZI emeletén a legendás LOADED sorozatot fogják temetni 80-as és 90-es évekbeli gitárzenékkel. Az alsó szinten pedig dizsizés lesz a 70-es és 80-as éveket idézve fel.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. április 5.)

XXIII. kerületi túranap

Az április 5-én megrendezésre kerülő XXIII. kerületi túranapon egy, a túrázók által kevésbé ismert budapesti kerületet szeretnének bemutatni a résztvevőknek. Ezen a napon lehetőségetek lesz helyi nevezetességeket felkeresni, valamint egy kellemes 12 km-es és 23 km-es túrát tenni a környéken.

Facebook-esemény >>

Budafoki Pincejárat

A nagysikerű Budafoki Pincejárat legközelebb április 5-én indul útjára, ezúttal is neves borászatok és pezsgőkészítők részvételével. A több állomásos, gasztronómiai és kulturális élményekkel teletűzdelt rendezvény helyszíneire 6-8 személyes transzferbuszokkal biztosítják az érdeklődők kijutását.

Tovább a weboldalra >>

LOVE Festival, Vál

A tavaszi LOVE Festival április 5-én kerül megrendezésre, a már megszokott és kedvelt helyszínen, Válon, a Szeretet-szobornál. Borkóstoló, argentin choripan szendvicsek, tombola és felejthetetlen tavaszköszöntő hangulat vár rátok! Ne maradjatok le erről a különleges borkalandról a szőlőtőkék tövében!

Facebook-esemény >>

Rejtély a Vurstliban – Interaktív krimiséta a Városligetben

Április 5-én felderíthetjük a Városliget századfordulós titkát a Millennium Háza Rejtély a vurstliban című interaktív krimisétáján, melyen egy fiatal vasúti mérnök halálának körülményeit kell feltárnunk. A körülbelül másfél órás programon Zajácz D. Zoltán író vezetésével járhatjuk be a bűntény egyes helyszíneit és leplezhetjük le a tettest. A séta délelőtt 11 órakor kezdődik, gyülekező a Gundel Étteremnél. 16 éven felülieknek ajánlott!

Facebook-esemény >>

Badacsony New Yorkban // New York Palota

Egy napra ismét a budapesti New York Palota Róma termébe költözik minden, ami Badacsony. Az április 5-én megrendezésre kerülő borvidéki seregszemlén nem csak minőségi nedűkkel szemléltetik a tanúhegy különleges adottságait, hiszen helyi turisztikai szolgáltatók, termelők és kézművesek is jelen lesznek.

Tovább a weboldalra >>

Fitos Dezső Társulat: Taven Baxtale! // Várkert Bazár

A Fitos Dezső Társulatának előadásának célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket április 5-én, a Várkert Bazárban. Ahogy a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre.

Tovább a weboldalra >>

A hóhér kötele // Újszínház

Igazi kuriózummal várja nézőit az Újszínház. A hóhér kötele című zenés thriller Petőfi Sándor egyetlen, kevéssé ismert regényéből készült, és színpadi változatban először látható. Az adaptáció egyszerre korhű és modern, Szarka Gyula zenéje pedig különleges atmoszférát teremt az előadáshoz, melyet március 7-től láthat a közönség. „Ez a mű jó értelemben ponyvaregény, szórakoztató, fordulatos és borzongató is egyben, nem véletlenül került a színlapra a zenés thriller megjelölés. Leginkább az amerikai thrillerekre emlékeztet, borzongásban nem lesz hiány” – meséli Pataki András rendező.

Részletek >>

További színházi programok Budapesten:

XCLR (ex colorStar): Megalakulás! // Akvárium

Az új néven (a helyszínen derül ki, mi az) debütáló colorStar hivatalos újraalakulása.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. április 6 .)

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Facebook-esemény >>

Gardrób // ELTE Gömb Aula

Április 6-án 10-től 14 óráig ismételten megtelik ruhákkal az ELTE Gömb Aulája, hogy különlegesebbnél különlegesebb, már megunt, de tökéletes állapotban lévő ruhadarabok, cipők, ékszerek és divatkiegészítők közül válogathassatok. Itt az idő, hogy felfrissítsétek a tavaszi ruhatáratokat a környezettudatosság jegyében megfizethető és alig használt ruhákkal! A gardróbvásáron a részvétel ingyenes!

Facebook-esemény >>

Egy reggeli Törökországban // Kuglóf Bisztró

Nem mindennapi ízutazásra hív április 6-án a Kuglóf Bisztró. A török reggelin váratlan ízpárosításokkal és változatos fűszerhasználattal prezentálják Anatólia kulináris sokszínűségét. Hogy teljes legyen az élmény, a közösségi étkezés címén egy hatalmas asztalnál költhetitek el a napindító reggelit.

Tovább a weboldalra >>

További gasztroprogramok áprilisra:

Kifulladásig // Bem Mozi

Jean-Luc Godard Ezüst Medve-díjas filmje Jean-Paul Belmondo főszereplésével.

Facebook-esemény >>

Pastorale II.: Hamupipőke, avagy a jóság diadala // Vigadó

A Szent István Filharmonikusok családi előadássorozata áprilisban, májusban és júniusban is két-két délután csábítja minőségi időtöltésre a család minden tagját a Pesti Vigadóba. Április 6-án Rossini Hamupipőke-operáját hallgathatják meg az érdeklődők.

Részletek >>