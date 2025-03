30+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. március 26-30.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten és környékén, legyen szó sétáról, moziról, színházról vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Jazzdor Strasbourg-Budapest Fesztivál (2025. március 26-29.)

A strasbourgi székhelyű Jazzdor Fesztivál több mint három és fél évtizede az európai jazzélet legfontosabb eseményei közé tartozik. Berlin után Budapest a második város, amely bekerült a fesztivál kihelyezett koncerthelyszínei közé. 2025. március 26. és 29. között az Opus Jazz Club a Jazzdor Fesztivál második budapesti különkiadásának ad otthont, ahol a francia szerzői jazz világa találkozik a Budapest Music Centerhez kötődő magyar és külföldi művészek munkásságával. Négy koncerten nyolc együttes lép fel, köztük Christophe Monniot és a Six Migrant Pieces, a Bonbon Flamme, a Kovász és a Tariqa.

Essentia Artis családi programjai a Pesti Vigadóban (2025. március 28-29.)

Március 28-án a szervezők tavaszváró, húsvéti kézműves-foglalkozással készülnek, Benedekffy Katalin Kukorica János történetét hozza el a gyermekeknek, március 29-én pedig Zorkóczy Zenóbia készül két meseelőadással. A felnőtteket filmszakmai programok, népművészeti divatbemutató és tűzshow is várják, valamint koncerteken is részt vehetnek a klasszikustól a jazzig. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Sakura ünnep a Füvészkertben (2025. március 29-30.)

Az immár többéves hagyomány, az ELTE Füvészkertben megrendezésre kerülő Sakura ünnep a japán cseresznyefa-virágzáshoz és tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. A két hétvégét felölelő ünnepen a látvány mellett a japán kultúrát is mélyebben megismerhetik a látogatók. Idén is lesz japán nyelvóra, japán zene, japán harcművészeti- és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, haikuverseny, ikebanakiállítás és workshop is.

Peter Lindbergh – Budapest Fotófesztivál // Műcsarnok (2025. március 29. – június 22.)

Idén a legendás német divatfotográfus, Peter Lindbergh ikonikus fotókiállításával nyílik meg a Budapest Fotófesztivál a Műcsarnokban, március 29-én. Peter Lindbergh a fotográfiában úttörőként, minimalista eszközökkel kívánta megragadni az időtlen karaktert, egyéni látásmódjával újraértelmezve a szépség fogalmát. A június 22-ig látogatható kiállítás több mint 50 fotográfiája között számos híres felvétel kapott helyet, melyek sokak számára ismerősek lehetnek.

Ingyenes kiállítások Budapesten:

JELEN/LÉT Fesztivál (2024. március 24. – április 6.)

Magyarországon egyedülálló módon idén immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a JELEN/LÉT fesztivált március 24. és április 6. között. Ezekben a napokban nem kevesebb, mint 13 hazai nemzetiség mutatja be színházainak legfrissebb alkotásait a Nemzeti Színház színpadán. Az érdeklődők nagyszerű előadásokat tekinthetnek meg többek között a Karaván Színház, a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színház és a Czinka Társulat előadásában.

Szerdai programok Budapesten (2025. március 26.)

Templomséták Budapesten: nyomozás a Mátyás-templomban

Belegondoltatok már abba, hogy Budapesten milyen izgalmas templomok, zsinagógák, kápolnák vagy épp szentélyek vannak? Zubreczki Dávid építészeti szakíró Templomséták Budapesten című könyve olyan felfedezésre hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk. A kötet kapcsán a Kultkikötő szervezésében nyolc budapesti templomban tart vetített előadást a szerző, egyszerre szórakoztató és tanulságos nyomozásba vonva be a résztvevőket. Részletes információk a honlapon!

EtnoBazár // KAZI

Megzenésített saját versek, balkáni és magyar etno. Népek, régiók, stílusok, műfajok, igricek, dalnokok és vérbeli muzsikusok bazári elegye.

Csütörtöki programok Budapesten (2025. március 27.)

Kalács készítő workshop a Nor/ma Grandban

Kevés dolog ér fel azzal az érzéssel, amikor a két kezed munkájából születik valami igazán jó. Sajátítsd el a kalács készítés hagyományait és technikáját, hogy idén húsvétkor házi kalács várja a családot és barátokat. Pékek vezetésével négy saját kalácsot készíthetsz el, miközben megtanulod a hagyományos fonási technikákat – és ha nyitott vagy az újdonságokra, mutatnak pár különleges variációt is.

fiatalság // öregség – kerekasztal-beszélgetés // Tér-Kép Galéria

A Tér-Kép Galéria legújabb tárlata kapcsán a résztvevők megvitatják, hogyan befolyásolják az idealizált képek a vizuális művészetet, irodalmat és a populáris kultúrát, és hogyan alakíthatók át ezek a narratívák a művészet erejével. A panel külön figyelmet szentel annak, hogy a női test és a női élettapasztalatok hogyan jelennek meg ezekben az ábrázolásokban, ezzel is inspirálva a kiállítás látogatóit arra, hogy új perspektívákból közelítsék meg az idő fogalmát.

100 év hangszínei a popzenében // Magyar Zene Háza

G. Szabó Hunor és Weil András multiinstrumentalista zenészek egy teherautónyi hangszerrel érkeznek a házba, hogy élőzenés példákon keresztül bemutassák a múlt évszázad könnyűzenei hangszereinek, hangszíneinek evolúcióját, vagy legalábbis ahogyan saját szemszögükből látják. Az eszközök fejlődése mellett természetesen szó lesz a zenék fejlődéséről és az adott korok uralkodó attitűdjéről, berendezkedéséről és gondolkodásmódjáról.

Pénteki programok Budapesten (2025. március 28.)

Apertúra: Brománc

Az előadás egy kis társaság egy napját követve a férfiszereppel kapcsolatos kérdések vizsgálatára koncentrál, központban a férfiak közötti barátság témájával. Az előadást feldolgozó foglalkozás követi, amelynek során szakértő segítségével vesézik ki a résztvevőkben felmerülő kérdéseket.

Bob Dylan by Henri Gonzo // Inga

Először vállalkozik a Fran Palermo valamint a Henri Gonzo és a Papírsárkányok dalszerző frontembere olyanra, hogy egy ikon életművét dolgozza fel egy koncert keretei között, kronológiailag lekövetve a szerző legfontosabb mérföldköveit. Ezen az estén Bob Dylan legnagyobb slágerei mellett felcsendülnek Henri személyes kedvencei valamint néhány dal a kortársaktól is némi narrációval, hogy megértsük hova képzeljük magunkat térben és időben. Gitár, szájharmonika és sötét bár hangulat.

He esetleg esne az eső a hétvégén:

Lecsó és Anikó // MU Színház

Anikó és Lecsó még tizenéves korukban, 1983-ban alakították a Pál utcai fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt, persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől.

Gödör Ska Feszt

Március 28-án újra egy nagyszabású ska buli helyszíne lesz a Gödör! Az estét fúvó-orientált és energikus előadásmódú sCompany nyitja. Utánuk a retró világslágereket ska stílusban előadó és a legújabb kislemezét bemutató Super Starsky pörgeti tovább a közönséget. Végül a szintén sok rezest felvonultató ős-ska csapat, a Kettő Kettő Tánczenekar fújja a talpalávalót kifulladásig.

Marlboro Man, Eressz el // Három Holló

Egy cukiskodásmentes este a Három Hollóban. Két zenekar, akik nem félnek kimondani az igazságot.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. március 29.)

Kutyasétáltatás a Noé állatotthonban

Március 29-kén kezdjétek a reggelt a Noé állatotthon mentvényeivel. Csatlakozzatok a tavaszi programjukhoz, ahol a menhelyi kutyák sétáltatása mellett lehetőségetek nyílik megismerni más mentett állatokat is, például kecskéket és malacokat is.

A norvég vikingek nyomában // Skandináv Ház

A Skandináv Házban március 29-ére szervezett skandináv gyerekklub témája ezúttal a norvég vikingek lesznek. Nem is akárhogy, hiszen a hajózással a főszerepben ismerhetitek meg közelebbről a messzi észak kulisszatitkait. A 6-14 éves korosztályt megszólító program keretében izgalmas előadásra, játékra, kincskeresésre és kézműves foglalkozásra is számíthatnak a gyerkőcök.

Világjáró gyerekek: Irány Afrika! // Deák17 Galéria

Március 29-én, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria szervezésében képzeletben egészen Afrikáig utazhatnak a gyerekek. A déli kontinens szíve, Ruanda kerül ezúttal főszerepbe: a délelőtt folyamán interaktív előadás, ruandai táncbemutató és kézműves foglalkozás is lesz. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

További színes programok Budapesten:

Apánk üzent // Várkert Bazár

A Grecsó fivérek már több mint tíz éve együtt mesélnek a színpadon, a szépirodalom, a zene és a tánc nyelvén keltik életre a múltat és közös történeteiket. Együttműködésük azon alapul, hogy az irodalom inspirálhatja a jazzt és a kortárstáncot. Március 29-én az Apánk üzent című új előadásukat láthatjuk a Várkert Bazárban.

A zenegyűlölő 2.0 // Erkel Színház

Márciusban szimfonikus zenei stand-up hív a klasszikus zene megismerésére Janklovics Péter humoristával és a Danubia Zenekarral. Március 29-én az Erkel Színház ad otthont az Opera-sokk nevű eseménynek, melynek keretében A Zenegyűlölő visszatér, és ezúttal az operába (nem) látogat el. Valószerűtlen, erőltetett történetek, ósdi díszletek, érthetetlenül éneklő korpulens dívák – miért jó egyáltalán operát hallgatni? Ezúttal ennek eredhetünk nyomába a humoristával.

A kripli // Centrál Színház (premier)

Martin McDonagh fekete komédiájában egy végtagbénulással küzdő számkivetett kamasznak nyílik lehetősége új életet kezdeni, távol a megválaszolhatatlannak tűnő kérdésektől, mikor megtudja, hogy a szomszéd szigeten hollywoodi filmforgatás készül. A kripliben először lép közösen színpadra Básti Juli és Mucsi Zoltán, a címszerepet pedig Szécsi Bence alakítja. A kripli Puskás Dávid bemutatkozó rendezése, premierje március 29-én lesz a Centrál Színházban.

STÉG // Jurányi Ház (premier)

Izgalmas ősbemutatóval köszönti a tavaszt a Füge Produkció március 29-én a Jurányi Házban. Kontos Miklós szerzői álnéven publikáló író drámájának középpontjában az apa-fiú kapcsolat áll, pontosabban a gyerekkori konfliktusok, a szülők rossz házassága, az apa felelőtlen döntései, és ezek hatása egy felnőtt férfi életére. Szembenézésre kényszerítő önismereti utazásra hív a STÉG, Schwechtje Mihály rendezésében, Szamosi Zsófia, Szabó Domokos, Olasz Renátó, Nádasi László Iván és Varga Péter előadásában.

További színházi premierek márciusban:

A Nagy Lynchelés // Bem Mozi

Egész estés filmmaraton három David Lynch filmmel: Kék Bársony, Mulholland Drive, Radírfej.

Bárterápia // Füles

Egy lendületes, akusztikus utcai indiepop duó pörgeti fel a szombat estét a Fülesben. A 2018-as Veszprémi Utcazene Fesztivál győztese, a Bárterápia ad ingyenes koncertet a második kerület új kultúrbárjában.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. március 30.)

Az év első kipakolója // Fény Utcai Piac

A tavaszi időjárás és a nagy érdeklődésre való tekintettel, március 30-án újra a kipakolóké lesz a Fény Utcai Piac, ezúttal is egy teljes napra. A Kipakoló vásárokon gazdát cserélhetnek azok a játékok, ruhaneműk, könyvek, konyhai eszközök, és mindazok a még használható dolgok, amik nagy örömöt okozhatnak majd új tulajdonosaiknak.

Városfelfedező túra Biatorbágyon

Szeretnéd megismerni Biatorbágyot miközben a szabadban mozogsz? Ezen a városfelfedező túrán egy helytörténeti kvíz segítségével ezt megteheted. Egyénileg vagy akár családdal, barátokkal.

Cifra Palota // Müpa

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Fingerfisher x Négyessy Barnabás Quartet a Manyiban

A Fingerfisher és a Négyessy Barnabás Quartet egy koncert erejére egybeolvad és olyan zenével áll elő, amelyet külön-külön még nem is halhattunk tőlük. Ambienttől a krautrockig, a drum and basstől a pszichedéliáig bejárják a zenei palettát.

