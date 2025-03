10 nagyszerű program Budapesten, ami távoli országokba invitál

A főváros színes és változatos programjaiból ezúttal olyan eseményeket válogattunk egy csokorba, melyek képzeletben távoli országokba, más kultúrák megismerésére invitálnak.

Egyesült Királyság

Brit Filmnapok | Puskin Art Mozi (2025. március 20-23.)

Március 20. és 23. között a Puskin Moziban kerül megrendezésre a Brit Filmnapok, a British Council és a Budapest International Film Festival közös programja. A nyolcfilmes válogatásban a legnagyobb fesztiválokról érkező kortárs brit nagyjátékfilmek, két dokumentumfilm és két, a legendás manchesteri zene- és bulikultúrát megidéző alkotás kapott helyet a 2000-es évekből.

Az angol és a skót szecesszió művészete | Klebelsberg Kultúrkúria (2025. április 22.)

Április 22-én nyakig merülhettek az angol és skót szecesszió művészetében a Klebelsberg Kultúrkúriában. Ludmann Mihály művészettörténész előadássorozatában ezúttal William Morrisról, Charles Rennie Mackintoschról és művésztársairól mesél majd bővebben az érdeklődőknek.

Japán

Sakura ünnep a Füvészkertben (2025. március 29-30., április 5-6.)

Az immár többéves hagyomány, az ELTE Füvészkertben megrendezésre kerülő Sakura ünnep a japán cseresznyefa-virágzáshoz és tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. A két hétvégét felölelő ünnepen a látvány mellett a japán kultúrát is mélyebben megismerhetik a látogatók. Idén is lesz japán nyelvóra, japán zene, japán harcművészeti- és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, haikuverseny, ikebanakiállítás és workshop is.

Japán nap a Magyar Zene Házában (2025. március 23.)

A Magyar Zene Háza március 23-án tárt ajtókkal várja majd a hagyományos japán kultúra és művészetek szerelmeseit. A japán nap alkalmából látványos színpadi előadások, tradicionális japán hangszerekből előcsalt muzsika részesei lehettek, de ízelítő vár a résztvevőkre kalligráfiából, origamiból, karatebemutatóból, taikodobolásból és kimonoshowból is. Nem marad majd el természetesen a teaszertartás, a Go és a Hanafuda (japán kártyajáték) sem.

Franciaország

Kávézás francia módra

Elragadó kávézók várnak rátok a fővárosban, szeretni való helyek, ahol egészen Franciaországig repülhettek képzeletben egy pillanat alatt. Kényeztessétek magatokat és ízlelőbimbóitokat édes falatokkal, pihe-puha péksüteményekkel és nagyszerű kávékkal, szerezzetek mellé egy jó könyvet és máris átadhatjátok magatokat a francia életérzésnek.

Francia táncház | TEMI Fővárosi Művelődési Ház (2025. március 21.)

Március 21-én a XI. kerületi TEMI Művelődési Házban franciaországi táncok, rondók, mazurkák, valse-ok és gavotte-ok varázsolnak nagyszerű hangulatot. A játékos és könnyed francia táncokat tanár segítségével sajátíthatjátok el, miközben a Les Alouettes zenekar húzza majd élőben a talpalávalót.

Afrika

Világjáró gyerekek: Irány Afrika! | Deák17 Galéria (2025. március 29.)

Március 29-én, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria szervezésében képzeletben egészen Afrikáig utazhatnak a gyerekek. A déli kontinens szíve, Ruanda kerül ezúttal főszerepbe: a délelőtt folyamán interaktív előadás, ruandai táncbemutató és kézműves foglalkozás is lesz. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Afrika nap | MOMkult (2025. április 4.)

Április 4-én a MOMkult falai között életre kel Afrika tüze és szenvedélye. A déltől kezdődő program keretében a kulturális központ több terme is megtelik majd Afrikához kapcsolódó előadásokkal, kiállításokkal és foglalkozásokkal. Számíthattok kézműves vásárra, táncoktatásra, lesz lehetőség dobolni és textilmontázst készíteni, este pedig Dobet Gnahoré ad a közönségnek fergeteges koncertet.

Skandinávia

A norvég vikingek nyomában | Skandináv gyerekklub (2025. március 29.)

A Skandináv Házban március 29-ére szervezett skandináv gyerekklub témája ezúttal a norvég vikingek lesznek. Nem is akárhogy, hiszen a hajózással a főszerepben ismerhetitek meg közelebbről a messzi észak kulisszatitkait. A 6-14 éves korosztályt megszólító program keretében izgalmas előadásra, játékra, kincskeresésre és kézműves foglalkozásra is számíthatnak a gyerkőcök.

Egy falat észak: Läget Pékség

Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úti Läget Pékségben a kovászos kenyerek mellett skandináv receptek alapján készülő szendvicsek és péksütemények kívánkoznak az északi finomságok rajongóinak tányérjára. Állandó, északi ihletésű termékeikkel azonban nem állnak meg Dél-Stockholm határában, a szezonális finomságokért és egy csésze specialty kávéért érdemes mihamarabb beugrani hozzájuk.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. | Weboldal | Facebook

