Újlipótváros kincsei: 11 nagyszerű hely Budapest pezsgő városnegyedében

Újlipótváros sokáig külvárosnak számított, és a területen a kávézók, kedves éttermek helyett malmok sorakoztak. A városrész mai arcát csupán 1930-ban kezdték el kialakítani, amikor is sorra épültek fel az egyenmagasságú bérpaloták, amelyek ma is meghatározó szerepet játszanak a XIII. kerület látképében. Mindeközben Újlipótváros a főváros pezsgő, ám egyben barátságos negyedévé vált, ahol az épített örökségen túl megannyi kulturális és gasztronómiai kincs várja az erre járókat.

Újlipótváros épített öröksége

Dunapark-házak

Bár Újlipótváros a Bauhaus-kincsek otthonaként égett bele sokunk emlékezetébe, a városrészben található házak stílusa mégis megkérdőjelezhető. Ugyanis szakmailag csupán azokat az épületeket nevezhetjük Bauhausnak, amelyeket a Bauhaus-iskola szellemiségében tanult, vagyis a Walter Gropius által alapított iskolában diplomázott építészek terveztek.

Ennélfogva ki lehet jelenti, hogy a Újlipótvárosban valódi Bauhaus-épület nincs, ám ha eltekintünk a vasszigortól, akkor a stílus egyik legkiemelkedőbb példájaként tarthatjuk számon a Dunapark épületegyüttest. A Pozsonyi út 38–40. szám alatt álló modern bérpalotát a kor két elismert építésze, Domány Ferenc és Hofstatter Béla tervezte az Alföldi Cukorgyár Rt. számára. Az 1936-ra, csupán 14 hónap alatt felhúzott épület a város egyik legelegánsabb bérházává vált a XX. század közepére.

A kívül Bauhaus, belül art deco elemekkel felruházott épületből a luxus sem hiányozhatott. A jómódú lakókra márványburkolatú előcsarnok, hangosbeszélő, házitelefon, modern szellőztetőrendszer, beltéri szökőkút, illetve zuhanyzóval és öltözővel felszerelt tetőkert is várt. A luxuslakások lakói között pedig olyan hírességek éltek, mint maga a tervező, Hofstatter Béla, Kéthly Anna politikus és Hatvany Lajos író, aki itt fogadta barátját, Karinthy Frigyest.

Szent István park

„… a Tanács törekvése az, hogy itt a Dunahajlásban monumentális épületek között egy olyan park létesüljön, amely levegőt, elevenséget és romantikát visz be a sivár városnegyedbe” – írják az 1934-es Városi Szemlében. Az akkori sorokban leírtak azóta pedig valósággá váltak, hisz 1936. április 1-jén megnyílt az akkor még Lipótvárosinak nevezett Szent István park, amely azóta is Újlipótváros zöld oázisaként ismert.

Az egykori parkettagyár helyén kialakított városi paradicsom a francia királyi kertek mintáját tükrözi, s a mértanilag megtervezett területen egy hatalmas vízmedence, illetve szobrok, sétányok, lombos fák, játszóterek várják az erre járókat. A hely legnagyobb kuriózuma pedig a 2010-ben kialakított rózsakert, ahol 240 rózsafajta bódító illata száll a levegőben, amikor a virágok szirmot bontanak.

Kulturális kincsek

Budapest Jazz Club

Már 2007 óta, hogy elhozza New Orleans-t a fővárosunkba a Budapest Jazz Club, amely nem csupán itthon, hanem nemzetközi szinten is ismert kulturális hellyé nőtte ki magát. A klubban tárt karokkal várják a jazz elkötelezett hívei mellett azokat is, akik még csak most barátkoznak a műfajjal.

A hangjegyek minden este 8 órától csendülnek fel, a hangszerekbe pedig a hazai szcéna és a nemzetközi jazz elismert művészei mellett világsztárok lehelnek életet a BJC színpadán. Ha az éjszakai életbe is bevetnénk magunkat, akkor a koncertek után, keddtől szombatig, minden este 10 órától ingyenes Jam Sessionök dallamaival köszönhetjük a holnapot. Ám nem csupán éjszaka érdemes ide betérni, hisz napközben békebeli miliőt idéző kávézó, míg este 6-tól modern bisztró konyha is vár itt ránk.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | Weboldal | Facebook

Újlipótvárosi Klub-Galéria

31 éve már, hogy Újlipótváros szívébe új színfoltot hoz az Újlipótvárosi Klub-Galéria, amely kiemelt színtere a XIII. kerületben élő vagy tevékenykedő művészeknek. A magát alapvetően műhelyként meghatározó hely célja, hogy a galériában a kortárs kultúra legaktuálisabb kérdéseire, illetve a kerület sajátosságaira reflektáló, progresszív művészeti gyakorlatokat mutasson be.

Az évente 30–35 különböző kiállításnak otthont adó kiállítótérben a hazai művészek mellett a külföldi alkotók is helyet kapnak. A négyhetente változó képzőművészeti kiállításokon túl irodalmi és zenei rendezvényekkel is tarkítják a programpalettájukat. Jelenleg, egészen április 4-ig Basa Anikó, Berschin Natalia és Gombos Zsófia festőművészek képeiben merülhetünk el. Április 10-től pedig Bátori Zsolt fotósorozata válaszol olyan kérdésekre, mint például: „Hol vannak a fotográfia határai, és van-e helye a mesterséges intelligenciának a fotóművészeti praxisokban?”

1136 Budapest, Tátra u. 20/b. | Weboldal | Facebook

RAM – ArT Színház

A Radnóti Miklós Művelődési Központ színházi szárnya több, mint színház. A RAM – ArT Színház egy olyan befogadó közösségi térként aposztrofálja magát, ahol egyszerre férnek meg egymás mellett a prózai és zenés színházi előadások, táncprodukció, komoly- és könnyűzenei koncertek, családi programok, kiállítások, illetve közösségi rendezvények is. Az összművészeti színpadon most márciusban még az Őrült nők ketrece, a Misi mókus, valamint az Igenis, miniszterelnök úr című előadások elevenednek meg. Április elején pedig a jól megszokott produkciók mellett a 4 évszak vígjáték premierje vár ránk.

1133 Budapest, Kárpát u. 23. | Weboldal | Facebook

Flippermúzeum

A Radnóti utcában igazi időutazásban lehet részünk, s a mintegy 400 négyzetméternyi időgép nem csupán a XX. századi Amerikáig, hanem gyerekkorunkig repít. Ugyanis a Flippermúzeumba belépve azonnal gyerekek lehetünk, s több mint 130 flippergépen tesztelhetjük a reflexeinket.

Az első, 1947-es flipperkaros géptől kezdve, a videójáték kabineteken át egészen a XIX. századi flipperelődökig megannyi érdekes gépre lelhetünk a múzeumban, amely méltán érdemli ki a retró játékterem címet is. A gépek több órányi szórakozást ígérnek, ha pedig már minden egyes darabot kipróbáltunk, akkor a büfé finomságait kóstolhatjuk végig.

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 18. | Weboldal | Facebook

Rockmúzeum – Magyar Rockhírességek Csarnoka

A retró életérzés azonnal beszippant, ahogy a Rockmúzeum ajtaján belépünk, hisz a kiállítótérben a hatvanas évektől egészen 1989-ig elevenedik meg a magyar rockzene története. Plakátok, fotók, hangszerek, rockfestmények, zenészrelikviák, illetve interaktív bemutatóeszközök invitálnak minket a hatvanas és hetvenes évek pop-rock kultúrájának közepébe.

A gyűjtemény kincsei között olyan ritkaságokra is bukkanhatunk, mint például Radics Béla szamurájfejes pólója, Szörényi Levente első és utolsó gitárja, az Omega első füstgépe vagy épp a Szabad Európa Rádió teljes eredeti stúdiója. A kamaraterem színpadán látható tárgyak egytől egyig korabeli eszközök, így a hely egyszerre funkcionál kiállítási és használati tárgyként.

1133 Budapest, Kárpát u. 23. | Weboldal | Facebook

Gasztrokalandok a városrészben

La Mimosa

Amilyen apró, olyan elbűvölő a La Mimosa cukrászda, amely zászlajára tűzte fel a magas minőséget, s ennek szellemében készíti már 2013 óta a természetes és letisztult ízvilágú kézműves édességeit. Ám a minőség mellett a La Mimosa ugyanúgy szívén viseli, hogy mindenki megtalálja az ízlésének leginkább tetsző süteményeket náluk. Így az Ezterházy-tortán és társain túl a modern cukrászati irányok képviselői is megjelennek pultjaikban, akárcsak a reform sütemények, melyekkel az ételintoleranciával küzdőknek szeretnének kedvezni.

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 43. | Weboldal | Facebook

IDE Pozsonyi

A római pizzák, olasz nevükön a pizza al tagliók egyik legfinomabb hazai képviselője az IDE, amely kívül ropogós, belül levegős, puha tésztájú pizzaszeleteivel, jobban mondva pizzatéglalapjaival került bele a fővárosi gasztroforgatagba.

A dolce vita életérzés hazai képviselőjének állandó kínálatában természetesen az örök margharita-imádók is megtalálják a számításaikat, de a klasszikusokon túl a különlegesebb feltétekkel megáldott pizzaszeletekre is lecsaphatunk az IDE-ben. Így hát például krumplis, szarvasgombás vagy éppen vegán csodák után is kutathatunk náluk. A feltétekben úszó római lángosok mellett pedig a mennyei desszertek és saláták is arra várnak a pizzázóban, hogy ízlelőbimbóinkat kényeztessék.

1137 Budapest, Pozsonyi út 22. | Facebook

Frida

Az eleganciát és a sikket ötvözik a bohém, fesztelen hangulattal a Fridában, ahol még a Mexikó, illetve a mediterrán életérzés is visszaköszön az enteriőrben, melyben harmonikusan keverednek a különböző stílusok. És ugyanez a multikulturális mix köszön vissza az étlapon is, ahol a brunchfogások között megtalálhatjuk az Eggs Benedictet, de a mediterrán reggelit is.

Sőt, akár kezdhetjük a vacsoránkat egy forró gulyáslevessel is, majd a főételek kiválasztásánál quesadilla, BBQ pulled pork vagy éppen szarvasgombás rizottó között is vacillálhatunk. Essen bármelyikre a választásunk, csalódás nehezen érhet minket, hisz az elragadó légkör mellett a prémium alapanyagokra is nagy gondot fordítanak az étteremben.

1137 Budapest, Pozsonyi út 21-23. | Weboldal | Facebook

Fabrik

A Fabrik egy igazi multifunkcionális tér, ahol a kávézó és a közösségi tér szerepe egyszerre van jelen, miközben egy coworking iroda is rejlik náluk. Az alapítók szenvedélye a világos pörkölésű, specialty kávé, amelyet a Racer Beans Coffee és a Warda Coffee csapata őröl nekik a kezdetektől. A baristák a legnagyobb szakértelemmel készítik el a kávékat, ügyelve arra, hogy megőrizzék különleges ízjegyeiket. Közösségi tér lévén pedig rendszeresen szerveznek workshopokat vagy akár könyvklubokat is.

1132 Budapest, Visegrádi u. 14. | Weboldal | Facebook

