6 pompás pékség és reggeliző Budapesten és környékén, ahol megkóstolhatjátok a New York rollt

Nevéből is fakadóan New Yorkból indult hódító útjára a péksütemények egy újabb generációja, a tölteléktől roskadozó, kerek formában sütött könnyű, vajas croissanttészta. Ajánlónkból megtudhatjátok, Budapesten és környékén hol kaphattok ebből a nagyszerű finomságból!

Café Brunch Budapest – Deli

A minden földi jóval, pontosabban házi pisztáciakrémmel, sóskaramellával és kókusszal töltött légies croissanttészták nagy népszerűségnek örvendenek a Café Brunch Budapest Hajós utcai delijében. A finomságokkal díszített rollok nap mint nap hamar fogynak, érdemes tehát időben érkezni, ha egy ilyen mennyei finomsággal és mellé egy remek specialty kávéval indítanátok méltóképp a napot.

1065 Budapest, Hajós utca 31. | Weboldal | Facebook

Törökbálinti Nagykifli, Törökbálint

A Törökbálint legfinomabb kovászos kenyerét kínáló pékségbe, a Törökbálinti Nagykiflibe az elsők között jutott el a világot meghódító New York rollok híre. A pékségben ez idő alatt a legkülönfélébb ízekben készültek a péksütitekercsek, melyeket szezonálisra hangolva hol fahéjas szilvával, hol tökmagos fehércsokival, hol pedig mascarponés citromkrémmel töltöttek meg. A kínálatból természetesen a nagy kedvenc pisztáciás és mogyorókrémes rollok sem hiányoznak!

2045 Törökbálint, Szabadság tér 25. | Weboldal | Facebook

Croi Pékség és Reggeliző

A mesebelien hangzó, XI. kerületi Szedersor utcában nem is olyan rég megnyíló Croi Pékség és reggeliző mindössze néhány hónap alatt beírta magát a főváros legkiválóbb reggelizőinek névsorába. A kiváló brunchfogások mellett az egyik ok, amiért sokan keresik fel a Croit, az történetesen a New York roll, melyet főzött pisztáciakrémmel, házi fehércsokis vaníliakrémmel, újdonságként pedig dubai csokis töltelékkel tesznek ellenállhatatlanná.

1118 Budapest, Szedersor utca 1.

Tartufo Brunch & Bistro

Az olasz konyha ízvilága inspirálta, Szépvölgyi úton található Tartufo Brunch & Bistro-ban a brunchfogások legfinomabbjai közé írta be magát az édes és sós ízben is kóstolható New York roll. Ha a reggeli kávétok mellé valami igazán ínycsiklandóra és édesre vágytok, akkor a pisztáciakrémmel töltött, fehércsokoládéba mártott rollt ajánljuk. A sós ízek kedvelőit pedig egy igazi ínyencség veszi majd le a lábáról, mégpedig a szarvasgombás mascarponés sajtkrémmel töltött Tartufo roll, amit bazsalikom és parmezán tesz mennyeivé.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. | Weboldal | Facebook

Axel Cukrászda, Pékség és Reggeliző, Törökbálint

A törökbálinti Axel Cukrászda, Pékség és Reggeliző kínálatából sem hiányozhat a péksütemények szerelmeseinek első számú kedvence. A frissen készített pékáruk, kovászos kenyerek, sütemények és reggelifogások mellett rendre ott sorakoznak a pisztáciakrémmel és sóskaramellával töltött, puha, kerek tészta ölelte New York rollok is.

2045 Törökbálint, Baross utca 38. | Weboldal | Facebook

Édes Vonal, Vác

Vác szeretett kézműves cukrászdájában, az Édes Vonalban a szombati napokat rendre csokoládéba mártott, finomságokkal megszórt töltött croissantok és persze New York rollok aranyozzák be. A hétről hétre gyorsan fogyó rollokat pisztáciás és sóskaramellás töltelékkel töltve kóstolhatjátok meg.

2600 Vác, Széchenyi István utca 34. | Weboldal | Facebook

