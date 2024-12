TOP7 legjobb színházi előadás Budapesten 2024-ben, amit nagyon szerettünk idén

Rengeteg nagyszerű színdarabot láthatott idén a színházba járó közönség Budapesten, kezdve olyan klasszikusokkal, mint Shakespeare Hamletje az újszerű kortárs előadásokig. Összegyűjtöttük idei kedvenceinket – szubjektív lista következik!

A KEZDET/VÉGE // Loupe Színházi Társulás

A Loupe Színházi Társulás A kezdet/vége c. előadása egy vidám, ugyanakkor szívhez szóló pillanatokban gazdag vígjáték, melyet Sean O’Casey ír drámaíró hasonló című darabja nyomán Horváth János Antal írt. A Molnár Áron, Mohai Tamás és Földes Eszter neve által fémjelzett cirkuszszínházi előadásban Luca és Peti életébe nyerhetünk bepillantást, akik első gyermeküket várják. Peti fél az elköteleződéstől, de nem elköteleződni talán még ijesztőbb. A modern párkapcsolatok dilemmája és a felelősségvállalás nehézsége is megjelenik az egyfelvonásosban, amelyet megnézve talán mi is magunkra ismerhetünk.

Madám Bizsu // Thália Színház

Képzeljük magunkat a harmincas évek Budapestjére, amikor zeng-bong az egész éjszaka, és ezer mulató várja a szórakozni vágyó, magáról elfeledkező közönséget. Ebbe a romantikus-bűnös korba repít minket vissza a Göttinger Pál írta és rendezte Madám Bizsu, amely 2024. szeptember 27-én debütált a budapesti közönség előtt. A darab a Thália Színház Arizona Stúdiójában látható, amely egykor valóban a cselekmény helyszínéül szolgáló Arizona Mulató néven működött. A nézők, akik jegyet váltanak az előadásra, valósághű élményt kaphatnak mindabból a sokszínű, látványos attrakcióból, ami egykor a nagy hírű mulató falai között zajlott.

KÖR-RELÁCIÓK // Élőkép Színház

Mi történik egy bolygóállítás során? Milyen az, amikor a színpadra nagyított horoszkópábra egy személyes kérdés tükrében életre kel? Ezen a különleges előadáson belepillanthattok a bolygóállítás folyamatába, melyben a naprendszerünk bolygói, valamint a Nap és a Hold mint személyiségrészeink szimbólumai a kérdésünkkel kapcsolatban nyilvánulnak meg. A Kör-relációkban az Élőkép Színház előadói saját bolygóállításaikat mutatják meg a közönségnek, belső világaik törékeny, csodálatos, humoros, feszült vagy éppen megindító jeleneteit, melyeken keresztül lépésről lépésre bontakozik ki a válasz a feltett kérdésre.

Liliomfi // Vígszínház

Néhányan talán még emlékeznek ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsei H. Miklós nagy sikerrel játszott Liliomfi-adaptációjára, melyet jó ideig a Budaörsi Latinovits Színházban láthatott a közönség. A fiatal alkotópáros ismét színre vitte Szigligeti Ede mindössze két nap alatt megírt komédiáját, amely a magyar drámairodalom egyik legtöbbet játszott vígjátéka. A vígszínházi változat is tele van humorral, visszautalásokkal és reménnyel, melyre minden időben nagy szüksége van a színházba járóknak. A címszerepben Keresztes Tamást láthatjuk, a Vígszínház elismert művészeinek társaságában.

Hamupipőke // Budapest Bábszínház A Budapest Bábszínház szeptemberben bemutatott előadása a kosztümös filmekből jól ismert korba, a 19. századba helyezi Hamupipőke történetét. Egy világba, amelyben nincs még Instagram, mégis mindennél fontosabb a látszat. Egy világba, ahol a tudomány, a fizika is lehet igazi varázslat. Hamupipőkének mostohája és mostohatestvérei bántásai mellett saját bizonytalanságával is meg kell küzdenie, hogy elindulhasson a felnőtté válás útján. Segítőtársai a korlátlan fantázia, a csillapíthatatlan tudásvágy, a kérlelhetetlen igazságérzet. Gimesi Dóra írt a klasszikus meséből izgalmas történetet, az előadást Kuthy Ágnes rendezte. Bővebb infó >> h.ml.t // Budaörsi Latinovits Színház

Alföldi Róbert harmadszorra állította színpadra a világirodalom (egyik) leghíresebb színdarabját, a budaörsi társulatra újrahangolva. A hangsúlyok ugyan áthelyeződtek, és kortárs értelmezésben, fiatalos nyelvezettel született újjá a darab, mégis remekül követi a jól ismert történetet. A címszerepben Fröhlich Kristófot láthatjuk, többek között Mertz Tibor, Pelsőczy Réka, Takács Katalin és Böröndi Bence mellett.

Extázis // Katona József Színház

Habár néhány héttel 2024 kezdete előtt mutatták be Tarnóczi Jakab rendezését a Katona József Színházban, mi most mégis ez évi összesítő ajánlónkban írunk róla először. A társulat fiataljait felvonultató darab középpontjában a mai fiatal értelmiségiek állnak, ám nem csak róluk, hozzájuk szól ez a három és fél óra. Házibulik, kivetítők, szünetekben bejárható színpad, őrült tánc, drogok és a közönséggel együtt elfogyasztott leves elsőre kissé kaotikusnak hangozhat, a létrejövő színházi előadás viszont nagyon is egybe van, és jó időre velünk marad.

