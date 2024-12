40+ varázslatos hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. december 4-8.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, lesznek szuper koncertek, színházi előadások, Mikulás-programok, adventi workshopok, fesztiválok és persze karácsonyi vásárok is. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Bio Mikulás az Öko Zsibongón (2024. december 6-7.)

Ezen az egészség- és környezettudatos, játékokkal teli családi rendezvényen még a Mikulás is zöld lesz.

Mikulásvonat a Gyermekvasúton (2024. december 6-8.)

December 6-án, 7-én és 8-án ismét birtokba veszi a Gyermekvasutat a Mikulás, akárcsak hű segítői, de még a krampuszok is! Ebből a különleges alkalomból adventi díszekbe öltöznek majd a vonatok, melyek szinte egész nap, reggeltől késő délutánig járják útvonalaikat.

Gozsdu Karácsonyi Vásár (2024. december 6-24.)

Idén adventkor is karácsonyi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. December 6-24. között tart nyitva a helyiek és turisták által is kedvelt karácsonyi vásár, hogy jó hangulatban, hétvégente kísérő programokkal élvezhessük ki az év ezen időszakát.

Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar (2024. december 6-24.)

Ünnepi hangulattal és gasztronómiai élményekkel vár a Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar! December 6. és 24. között a Westend Eiffel és Ferdinánd kapui mellett léphettek be a varázslatos vásárba, ahol a sült gesztenye illata keveredik a forralt bor melegségével, a ragyogó fények pedig elhozzák az ünnepi csillogást.

Recirquel: Kristály // Millenáris (2024. december 6-31.)

A Recirquel az idei téli szezonban az évek óta telt házzal játszott Kristály felújított verziójával tér vissza. Az ünnepek hangulatát idéző produkció varázsvilága felnőtteket és gyermekeket egyaránt vár a Millenáris Üvegcsarnokába, ahol a jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára kelnek életre. A történet szerint Kristály-világ úrnője elvesztette hitét az emberi érzelmekben, ezért befagyasztja a világot, és csillogó, ám jeges falak közé zárkózik.

Egy kiállítás is szuper hétvégi program lehet:

VarázsLiget // Vajdahunyad vára (2024. december 6. – 2025. január 1.)

A Városligetben, a Vajdahunyadvár szomszédságában idén decemberben ismét életre kel a VarázsLiget. December 6. és január 1. között a liget tündérei ezúttal is utazásra invitálják a kicsiket és nagyokat, akik a Varázsműhelyben, varázslatos kisvasúton, bűvös körhintán, óriás varázskeréken, továbbá programok sokaságán merülhetnek el az ünnepi fényekben és a karácsonyi csodában. A programsorozat nem akármilyen kikapcsolódást nyújt a családoknak, akik így egész decemberben élvezhetik a fényekben fürdő, ünnepi hangulatot.

Mikulás Expressz a Vasúttörténeti Parkban (2024. december 7-8.)

Újra itt az adventi időszak kedvenc családi programja, a Mikulás Expressz! Ezen a varázslatos hétvégén találkozhattok a Mikulással, aki először jelenik meg a nyilvánosság előtt új hiperszonikus járgányával! A Vasúttörténeti Park december 7-én és 8-án nyitja meg kapuit a Mikulás fogadására, többek között az Alma Együttes és az Apacuka koncertjével, bűvészműsorokkal, arcfestéssel, gyermekfilmekkel, egész napos játékokkal, belépéskor pedig ajándék Mikuláscsomaggal.

Csak a Mentes Karácsonyi Fesztivál // MOM Sport (2024. december 7-8.)

December 7-8-án a Csak a Mentes Karácsonyi Fesztiválon már karácsonyra készülve várnak benneteket. Mindent megtaláltok, ami a mentes ünnepekhez szükséges: alapanyagok, kész sütemények, szaloncukrok, natúr kozmetikumok, zero waste termékek, karácsonyi ajándékcsomagok.

Ingyenes élményfestés // Hogy Festek műhely (2024. december 7-8.)

Mindig is kíváncsi voltál arra, milyen lehet egy élményfestés? December 7-én és 8-án lehetőségetek van kipróbálni a vászonra való akrilfestés örömeit a Hogy Festek műhelyben! Nincs szükség előzetes tudásra vagy eszközökre, az instruktor bemutatja az adott kép elkészítését és segítséget nyújt a festés folyamán, hogy egy varázslatos élménnyel és képpel távozhassatok. Előzetes regisztráció szükséges!

Rénszarvas Expressz – Királyréti Erdei Vasút (2024. december 7-8.)

Idén is várja a család apraját-nagyját december 7-én és 8-án a Királyréti Erdei Vasút Rénszarvas Expressze. A Mikulás és segítői meglepetéssel is kedveskednek a kisvonatozó gyerekeknek. Az ünnepi kisvonatok Kismarosról 10 és 16 óra között kétóránként indulnak majd Királyrét irányába és vissza. A járatokra előzetes regisztráció nem szükséges.

Budapesti programok szerdán (2024. december 4.)

Kalligráfia workshop // Virág Benedek Ház

Az ünnepek hangulatában elkészíthetitek saját, személyes bakancslistátokat – akár képeslapként, könyvjelzőként vagy ajándékként. Ez a workshop nemcsak egy egyszerű DIY, hanem igazi kreatív feltöltődés, ahol csillogó és színes filcek, sablonok és a kalligráfia legszebb technikái várnak. Bubán-Gárgyán Brigitta kalligráfus szakértői útmutatásával.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. december 5.)

Mikulás nap a Normafa Síházban

Kezdjétek az ünnepekre hangolódást a Síház melegében! A december 5. itt a gyerekekről szól, ellátogat a fehér szakállas és hoz magával minden jót, ami mosolyt csal a pici arcokra. Emellett forró csokival is készülnek, amit kortyolgathatnak színezőzés és nagy játszások közben. Amíg a gyerekek szórakoznak, a szülők se unatkoznak majd – hüttehangulatú, melengető fogások és forralt bor várja őket.

Facebook-esemény >>

Párizs! The Show // Erkel Színház

A francia showműfaj elmúlt tíz évének legnagyobb világsikere ezúttal Budapestre is megérkezik. Emily, egy fiatal amerikai lány, aki arról álmodik, hogy híres művész lesz, Párizsba érkezik. A Montmartre-on keresztezi az útját Edith-tel, aki a barátjává, bizalmasává és lelki társává válik. Emily beleszeret Charlesba, a fiatal énekesbe. Egy románc bontakozik ki közöttük egy olyan városban, ahol a szerelem mindent legyőz. A dalok közt örökérvényű sanzonok csendülnek fel. Az előadás december 5-én lesz látható az Erkel Színházban.

Magyar karácsony // Opera

Új, gyerekeknek szóló ünnepi műsorral készül az adventi időszakra a Magyar Állami Operaház. Az Ádám Jenő azonos című műve alapján készült Magyar karácsony az 1931-es karácsonyi egyfelvonásos további népdalokkal kiegészített változata. Az előadásban felvonulnak az ünnepkör jellegzetes népi figurái az angyaloktól a pásztorokig, és persze felcsendülnek olyan jól ismert magyar népdalok feldolgozásai is, mint a „Karácsonynak éjszakáján”. A produkciót december 5-én, 12-én és 13-án láthatják az érdeklődők.

Budapesti programok pénteken (2024. december 6.)

Találkozz a Mikulással a Városháza Parkban

A Mikulás a Városháza Téli Élményparkba is ellátogat! Idén is találkozhattok, beszélgethettek, fotózkodhattok a Mikulással a Városháza parkban! Szeretettel várnak mindenkit december 6-án, 16 órától!

Mikulás napi kézműveskedés // FSZEK Lehel utcai könyvtár

Ezen a kézműves foglalkozáson pénteken 16 órától 19 óráig hóembereket, Mikulás-figurákat és papír adventi díszt készíthettek.

Mikulásnap a Kesztyűgyárban

Találkozzatok a Mikulással és segítőivel a Kesztyűgyárban! December 6-án délután szeretettel várunk mindenkit, aki nem riad vissza a krampuszok feladataitól a Mikulás-ajándék megszerzéséért! Vegyetek részt a karácsonyi kézművesen, díszítsetek sütiket, játsszatok társasokat és ügyességi játékokat, de meleg teával és harapnivalóval is készülnek nektek. Az állomásokon pecséteket kaptok, ezeket tudjátok majd Mikulás-csomagokra beváltani! A programon való részvétel ingyenes!

Kreatív Kráter Kör: Mikulásváró tűzvarázs // Térvarázs a Horváth Mihály téren

A tűztánc, a tűzzel való játék a mitikus hitvilág elemei és a modern kori gyertyagyújtások közé épít hidat.

További Mikulás-programok 2024-ben Budapesten:

Generációk a pódiumon // Zeneakadémia

A MÁV Szimfonikus Zenekar december 6-i, Generációk a pódiumon című hangversenyén a Zeneakadémián a Franciaországban élő Csaba Péter, a zenekar állandó vendégkarmesterének vezényletével két nagyszabású művet hallhat a közönség. Az est szólistája a karmester lánya, Csaba Anna hegedűművész. Előadásában Max Bruch g-moll három tételes hegedűversenye csendül fel. Az est második részében pedig Bruckner remekműve, a Romantikus szimfónia kerül rivaldafénybe.

Jegyvásárlás >>

Palóc Eszter & Kiss András & Békési László: Sanzonok & Kuplék // Múzeum Pub

A Music x Múzeum névre hallgató élőzenei sorozat következő fellépője Palóc Eszter, Kiss András és Békési László triója lesz. Dalok-táncdalok-kuplék franciául, olaszul, magyarul, angolul. Mindenféle nyelven, rengeteg lélekkel, színházzal, különböző hangulatokkal. Hol nosztalgiázva, hol aktualizálva, mindenképpen „kicsit másképp”.

The GetNos Rolling Stones tribute – Mikulás special edition // BackStage Pub

A The GetNos a Rolling Stones legrégebbi, egyúttal legújabb magyarországi reinkarnációja. A banda számos klubbulin és szabadtéri rendezvényen bizonyította: a Rolling Stones zenéje (és a GetNos) ma is képes megmozgatni az embereket. A repertoár tartalmazza a nagy slágereket, és minden alkalommal várható meglepetés is.

Soulful Christmas (with a Funky Twist) // Vortex

Karácsonyi klasszikusok New Orleans-i köntösben! December 6-án a Vortexben Raphael Wressnig és Alex Schultz ünnepi zenével hozza meg a karácsonyi hangulatot, Gisele Jackson soul énekével megspékelve. A lendületes ritmusokkal fűszerezett estén felcsendül majd az O Tannenbaum déli funk verziója és a Jingle Bells lábdobogtató feldolgozása, a Winter Wonderland mocsári blues változata és a Merry Christmas Baby soul stílusban.

Faithless // Barba Negra

December 6-án, közel 14 évnyi kihagyás után, a Barba Negra színpadán lép fel a dance brit úttörője, a Faithless. A héttagú zenekar valamennyi ikonikus slágere felcsendül majd a csepeli koncerthelyszínen, a banda legújabb stúdiólemeze, a Champion Sound válogatott hanganyagával együtt.

Mikulás Party // Stifler Ház

Készen álltok a legnagyobb, hajnalig tartó Mikulás-bulira a városban? December 6-án keressétek a Mikulást a Stifler Házban! Az sem kizárt, hogy a DJ pultban leltek rá. A retró zene kedvelőit DJ Dominiqe perdíti táncra ezen az estén.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. december 7.)

Kézműves Karácsonyi Vásár – Tribal Market // Tandem, Nagymaros

A Tribal Market árusai színvonalas és különleges tárgyaikat hozzák el nektek a Tandembe, legyen szó ékszerről, ruháról, kerámiákról vagy növényekből alkotott olajokról, teákról és még sorolhatnánk.

Mikulás a Római-parton // Miamor

December 7-én, szombaton délelőtt a Mikulás a Miamorba látogat, és nem is akármilyen programokkal várja a gyerekeket. Lesz interaktív előadás a Vircsaft társulat előadásában, karácsonyfadísz-készítő kézműves foglalkozás és persze a Mikulás bácsi oszt ajándékot is.

Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton – városnéző séta

Az Andrássy út nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon a múlt és a jelen találkozik. Egykor a város arisztokratáinak kedvelt promenádja volt, ma a kultúra, a luxus, és a rejtélyek útja, amely izgalmas titkokat és meséket rejt. A séta során felfedezhetitek a híres palotákat és be is pillanthattok a pompás rezidenciák lakóinak rejtélyes történeteibe. A Kodály köröndtől egészen az Operaházig megismerhetitek a „magyar Champs Élysées” kialakulásának lenyűgöző folyamatát, majd megidézitek a sugárút elfeledett kávéházait, melyek a korabeli bohém művészek titkos találkozóhelyéül szolgáltak.

Tovább a weboldalra >>

Adventi varázslat a Budafoki Pincejáraton

Látogassatok el a Bornegyed történelmi pincerendszerébe, ahol a finom borok és pezsgők íze mellett a karácsony meghitt hangulatával is találkozhattok. Barangoljatok a neves borászatok pincéiben, kóstoljatok különleges nedűket, és élvezzétek a változatos programokat. Gasztronómiai kalandok, élő zene, kiállítások és mézeskalácsworkshop várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az ingyenes buszjárattal pedig könnyedén felfedezhetitek a Bornegyed minden csodáját!

Olasz meló – Szicíliai Advent // Paletta Budapest

December 7-én a Tompa utcában egy falatnyi Itáliára bukkanhattok. A Paletta Budapest vendégszakácsai tipikus szicíliai karácsonyi ételeket készítenek nektek. Az utcán pop-up adventi hütte, olasz zenék, forralt bor és sült gesztenye, az étteremben bombardinós melegedő és olasz fogások várnak benneteket!

Winter Songs | Advent | Karácsony | Tél // Lóvasút

Ola Gjeilo norvég-amerikai szerző kórusra, vonósötösre és zongorára írt, meghitt hangulatú, ünnepi zenéjét hallgathatják meg az érdeklődők advent három hétvégéjén a Lóvasút barátságos termében. A december 7-én és 22-én látható műsort a Filmhatás Projekt hozza el a közönségnek, így garantált, hogy egy izgalmas összművészeti élménykoncertben lehet részünk! Az előadás művészeti vezetője Halász Károly.

Grincs, aki elrabolta a karácsonyt // Budapest Jazz Club

A Budapest Jazz Club ad otthont a Pesti Művész Színház szívmelengető előadásának december 7-én, 15-én és 22-én. A cinikus, zsémbes Grincs történetét sokan jól ismerjük: a barlangban élő zöld szőrmók el akarja lopni a karácsonyt, hogy békében folytathassa magányos életét, ám egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése és optimizmusa jobb belátásra téríti. Az igazán vicces és megható mesét kétségkívül élvezni fogja a család apraja-nagyja.

Ricsimicsinájjunk Télapóközeli Akusztikus Jóérzés Csillagszóróval // RS9

Az Erzsébetvárosi Irodalmi Estek programsorozat keretein belül az RS9 Színház Vallai kertjében zenél ismét az Apertúra társulat kis zenekara. Feldolgozások, teljesen akusztikusan, tábortüzesen, körbeülve.

A magyar zongorazseni Péter Bence újra az MVM Dome-ban

A világhírű zongoraművész Péter Bence 2024. december 7-én ismét az MVM Dome színpadán kápráztatja el közönségét. A zeneszerző egyedülálló technikájával vált világhírűvé, hangszerén olykor dobol vagy gitározik. Péter Bence egy egyedülálló zseni, aki hároméves korában ült előszőr a zongorához, már hétévesen komponált, később a világ leghíresebb zenei képzést nyújtó intézményében, a bostoni Berklee College of Music-ban végzett tanulmányokat.

Jegyvásárlás >>

Deva | Lúpína (IS) | A38 Hajó

December 7-én az A38-on hallgathatjátok meg Deva idei utolsó koncertjét. Az eseményen Deva legújabb nagylemezéről is lesznek már számok, a varázslatos estét pedig az izlandi Lúpína nyitja majd.

Budapesti programok vasárnap (2024. december 8.)

Adventi és karácsonyi kézműves vásár // Zsengélő Café, Verőce

Az idei évben is lesz kézműves vásár a Zsengélőben. Válogassatok a sok meseszép tradicionális és újragondolt ipar- és népművészeti tárgy között! Egyedi kerámiák, ékszerek, házi készítésű finomságok gyerekeknek és felnőtteknek, verőcei és a Dunakanyarban élő árusok megannyi csodaterméke vár rátok itt.

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására a Klauzál téri Vásárcsarnokban! Igazi közösségi élmény, amely az ünnepi készülődést a fenntarthatósággal kapcsolja össze. A látogatók kézműves ajándékok, egyedi designtermékek, vintage kincsek és helyi termelők finomságai közül válogathatnak hatalmas választékban, miközben varázslatos programok és koncertek várják az egész családot. A vásáron számos olyan kiállító is jelen lesz, akik a környezetvédelem és a zero waste jegyében alkotnak, így a vásárlásotokkal a fenntarthatóságot is támogathatjátok.

Pici Piac // Villányi út

Érkezik az év utolsó Pici Piaca! Írjátok be a naptáratokba, nehogy lemaradjatok a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról és a hamisítatlan Pici Piac hangulatról. Ezúttal is elhozzák nektek a kedvenc hazai márkáitokat, valamint sok-sok új készítővel is megismerkedhettek majd. És persze most is lesz kuponfüzet helyszíni kedvezményekkel, nyereményjáték és limitált Pici Piac ajándéktárgyak. A vásárra a belépés természetesen most is ingyenes.

Vintage vásár – Adventi kavalkád // Nyolcésfél

December 8-án egy Adventi Vintage Vásárral készülnek nektek, így a téli időszakban sem maradtok piacozós nap nélkül. Jó zenével, jobbnál jobb kincsekkel és a megszokott varázslatos hangulattal várnak majd titeket! Szerezzétek be álmaitok „mindenét” kedves és megbízható árusoktól, akiktől nemcsak új tárgyakat, hanem azokkal együtt múltat és történetet vihettek haza. Használtan vásárolni nemcsak környezetbarát, fenntartható, hanem élmény és kaland is!

Karácsonyi Tribal Market // Dürer Kert

A Tribal Market főeseménye minden évben a karácsonyi vásár a Dürer Kertben, amire december 8-án kerül sor, 15-én pedig a Király utcai Gödör klubban folytatódik a vásár. Megannyi alkotó egy helyen kínál majd sok-sok ajándékot szeretteinknek és magunknak is. A zenei felelősök Booshanka, Pingmedusa és Baladi.

Wamp Design Vásár // Eiffel Műhelyház

A karácsonyi időszakban három alkalommal, december 1-jén, 8-án és 15-én is lehetőségetek van a Wamp Design vásárain nézelődni, hangolódni az ünnepre és ajándékok után kutatni. A helyszín a X. kerületi Eiffel Műhelyház, a belépés ingyenes, az esemény pedig kutyabarát!

Advent a Klauzál Házban – Vackor karácsonya

Töltsetek el itt egy varázslatos napot, ahol együtt elmerülhettek Kormos István ismert meséjében! A táncjáték megtekintésén kívül a kicsik és nagyok a csillagszóró játszóparkban is kalandozhatnak, sőt a kézműves workshopon karácsonyi ajándékokat készíthetnek.

Facebook-esemény >>