5 nagyszerű téli kiállítás Budapesten idén decemberre

Idén télen sokszínű kiállítások közül válogathattok a fővárosban. Két ingyenes tárlat is vár benneteket, de elmerülhettek a divat vagy épp a videóművészet világában is.

Hommage – Tiszteletadás – Keserü Ilona kiállítása // Műcsarnok (2025. január 26-ig)

Októberben nyílt meg Keserü Ilona kiállítása a Műcsarnokban, amelyben, ahogy címe is sugallja, kiemelt hangsúlyt kap a tiszteletadás gesztusa. Az életmű rendkívül gazdag abban a tekintetben is, hogy fontos mestereknek, pályatársaknak, elméleti szakembereknek, költőknek állít emléket egy-egy kép erejéig. Ugyanakkor saját korábbi munkásságára is folyamatosan reflektál az alkotó, visszatér motívumokhoz, formákhoz, színkombinációkhoz és gondolatkörökhöz. A nagy méretű festmények, portrék mellett hanginstalláció és grafikai lapok gazdagítják a kiállítási anyagot.

STÍLUS ÜZENET // Virág Benedek Ház (2025. február 15-ig)

A Virág Benedek Ház ad otthont a Magyar Divat Szövetség divatfotó-kiállításának, melynek megnyitóját november 28-án, 6 órakor tartják. A kiállításban az I. kerület mint a divatfotózás fellegvára jelenik meg, ahol a történelmi hagyományok a modern, polgári élettel találkoznak. A látogatók széles válogatást tekinthetnek meg a kerületben készült fotókból, melyek egyszerre korlenyomatok és üzenetek a Magyar Divat Szövetség tevékenységéről. A képek mellett több, fotón szereplő ruhát és kiegészítőt is megcsodálhatnak a látogatók.

Boríték nélkül – Téli képeslapok a boldog békeidőkből // Budai Vár (2025. február közepéig)

November 29-én nyílik a Boríték nélkül – Téli képeslapok a boldog békeidőkből című szabadtéri tárlat a Csikós udvarban. Az ingyenes kiállítás abba az időbe repít vissza, amikor a posta és a képes levelezőlap olyan népszerű üzenetközvetítő volt, mint ma az online tér és a mobiltelefon. A kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak. December 6-án Szabó T. Anna író, december 14-én Sal Endre újságíró mesél a képeslapokról. A Csikós udvarban adventtől vízkeresztig vásár, forró italok és ünnepi finomságok, díszes karácsonyfa, betlehem is várja a sétálókat.

Bill Viola: Csend // NEO Kortárs Művészeti Tér (2025. március 30-ig)

A Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér új kiállítása a meditatív művek világát hozza közelebb a látogatókhoz. Az idén elhunyt, amerikai származású Bill Viola a videóművészet egyik legfontosabb alkotója, a védjegyévé vált analóg, trükkök nélküli kamerahasználatával saját stílust teremtett. Bill Viola elcsendesedést, megnyugvást sugárzó művei közül hármat nézhetünk meg a tárlatban, melyek az ember életének legnehezebb pillanatait járják körül. Egy rövid, a Louisiana Museum of Modern Art részére készült riportfilmet is láthatunk a művészről. A kiállítás kapcsán izgalmas kísérőprogramokkal várják az érdeklődőket.

Ragyogj! – Ékszerek ideje // Magyar Nemzeti Múzeum (2025. április 13-ig)

Idén ősszel megnyílt az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum új, időszaki kiállítása, amely az elmúlt 40 ezer év ékszereinek segítségével mesél személyes emberi történetekről. A múzeum Pulszky-termében berendezett, és a teljes épületben pop-up vitrinekkel megjelenő, Ragyogj! – Ékszerek ideje című kiállítás ezelőtt soha nem látott kincseket tár az érdeklődők elé. A tárlat a ragyogás, rajta keresztül pedig az ékszerek sokrétű jelentésrétegeit hivatott bemutatni, melyek az esztétikai értéken túl sokat elárulnak nemcsak viselőjükről, de a közösségről és a tágabb társadalmi kontextusról is.

Helyszíni beszámolónk az új ékszerkiállításról

Budapest alternatív kiállítóhelyeit is érdemes felkeresni: