Advent Budán: 17 különleges program és helyszín, ami ünnepi hangulatba hoz

Csillagfényes koncertekkel, kiállításokkal, karácsonyi vásárokkal, Mikulás-programokkal és ünnepi sétákkal telik az adventi időszak Buda mesés helyszínein. Ezek a különleges programok biztosan meghozzák a nagybetűs karácsonyi hangulatot!

Mézes élet – A Beliczay mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő műhely története // Kiscelli Múzeum (2024. november 22. – 2025. február 23.)

A Mézes élet – A Beliczay mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő műhely története című kiállítás most először mutatja be a Beliczay-hagyatékot a közönségnek. A tárlaton megtekinthetjük és ki is próbálhatjuk az egyedileg készült ütőfákat, sőt, magunkkal is vihetjük a mézeskalács titkos Beliczay-receptjét is.

Hello Buda Winterland (egész évben)

November 23-án hivatalosan is megnyitotta idei szezonját a Hello Buda korcsolyapályája. Buda téli-nyári törzshelyén az év bármely szakában jó egy kis időt eltölteni, hiszen kivétel nélkül mindenki megtalálhatja itt a számításait. Szerencsére a hidegebb idő beköszöntével sem kell lemondanunk a Hello Bar, a Buja Disznó-(k), a Cafat, a Tom Yum, a Salve és a VAJ kínálta finomságokról. Ha két csúszás között megpihennétek, akkor sem kell messzire mennetek, hiszen forró italok, koccintásra kész kortyolnivalók és mennyei street food ételek széles választéka vár itt rátok.

Mesebeli találkozás a Mikulással // Piczinke Póniudvar (2024. november 24. – december 10.)

A budapestiek egyik kedvenc állatsimogatója több mint 10 éve várja látogatóit a Normafán. A könnyen megközelíthető póniudvar maga a nyugalom szigete, ezért nemcsak családi programnak tökéletes, de az év végi hajtás átvészelésében is lehet számolni vele. A Piczinke Póniudvarban barátságos törpekecskék, lámák, alpakák, bárányok, malackák, csacsik és nyulak csalnak mosolyt a betérő gyerekek és felnőttek arcára, emellett aktív programokon is részt vehettek. November 24. és december 10. között igazi Mikulás-élményprogram várja a gyerekeket, rénszarvascsemege-készítéssel, karácsonyi postával és további szívmelengető ünnepi programmal! A regisztráció kötelező.

SlowXmas – Lassú karácsony // Bartók Béla Boulevard (2024. november 25. – december 24.)

Idén hetedik alkalommal fognak össze Budapest ikonikus utcái, hogy a karácsonyi rohanás helyett rámutassanak az advent igazi jelentésére. Arra ösztönzik a járókelőket, hogy lassuljanak le, és a karácsony körüli stresszt cseréljék élményekre és művészetre. A tematikus utcák közös adventi kalendáriuma november 25. és december 24. között minden napra tartogat egy kiállítást, forró csokit, közös kézműves foglalkozást, finom bort, kirakatversenyt, jó zenét az arra járóknak, sőt valahol a Mikulás is alászáll.

Téli képeslapok a boldog békeidőkből – ingyenes, szabadtéri kiállítás// Budai Vár (2024. november 29. – 2025. február végéig)

November 29-én nyílik a Boríték nélkül – Téli képeslapok a boldog békeidőkből című szabadtéri tárlat a Csikós udvarban. Az ingyenes kiállítás abba az időbe repít vissza, amikor a posta és a képes levelezőlap olyan népszerű üzenetközvetítő volt, mint ma az online tér és a mobiltelefon. A kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetéseket is tartanak. December 6-án Szabó T. Anna író, december 14-én Sal Endre újságíró mesél a képeslapokról. A Csikós udvarban adventtől vízkeresztig vásár, forró italok és ünnepi finomságok, díszes karácsonyfa, betlehem is várja a sétálókat.

Winter Songs // Lóvasút (2024. november 29., december 7., 22.)

Ola Gjeilo norvég-amerikai szerző kórusra, vonósötösre és zongorára írt, meghitt hangulatú, ünnepi zenéjét hallgathatják meg az érdeklődők advent három hétvégéjén a Lóvasút barátságos termében. A november 29-én, illetve december 7-én és 22-én látható műsort a Filmhatás Projekt hozza el a közönségnek, így garantált, hogy egy izgalmas összművészeti élménykoncertben lehet részünk! Az előadás művészeti vezetője Halász Károly.

Advent Óbudán // Fő tér (2024. november 29. – december 22.)

A népszerű eseménysorozat 2024. november 29. és december 22. között ismét visszatér Óbuda szívébe, ahol a Fő téren élvezhetitek a programdömpinget. Ebben az évben is hétvégi ingyenes koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, és természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Ezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Advent Budán // Szentháromság tér (2024. november 29. – december 24.)

November 29. és december 24. között minden nap 9:00 és 19:00 között helyi kézművesek csodás portékáival, ínycsiklandó falatokkal és lélekmelegítő italokkal várnak mindenkit a Szentháromság téren. A hétvégéket karácsonyi koncertek, ünnepi táncelőadások és vidám gyerekprogramok színesítik majd, hogy minden korosztály számára felejthetetlen élmény legyen az ünnepvárás időszaka. A rendezvényt a Szentháromság tér történelmi hangulata, a felejthetetlen dunai panoráma és a csillogó karácsonyi fények teszik még varázslatosabbá.

Advent a Hegyvidéken // Városháza tér (2024. december 1-23.)

A hegyvidéki Városháza téren idén adventkor sem marad el a környékbeliek által kedvelt, az ünnepi készülődés kihagyhatatlan elemeként szolgáló vásár, ahol a sétálgatás, nézelődés és kóstolgatás mellett különleges programokból sem lesz hiány. A bódékban idén is különböző árusok portékái közül választhattok, a karácsonyi díszektől kezdve az ékszereken át a kézműves termékekig, és természetesen forralt bor, forró tea és street food is vár benneteket.

Királyi karácsony – Népi és udvari szokások a Budai Várban (decemberben több időpontban)

Decemberi hétvégék alkalmával – amikor magára ölti legszebb ünnepi ruháját a Budai Vár -, érdemes lesz csatlakozni a Sétaműhely karácsonyi sétájához. Az egész családot megszólító programon a várnegyed mesebeli helyszíneit fedezhetitek fel, miközben régi történeteken keresztül elevenedik meg a múlt. Míg a gyerekek az elveszett karácsonyi manó nyomait kutatják, a felnőttek érdekes, eddig még nem hallott történetekkel hangolódhatnak az ünnepekre.

Karácsonyi Tribal Market // Dürer Kert (2024. december 8.)

A Tribal Market főeseménye minden évben a karácsonyi vásár a Dürer Kertben, amire december 8-án kerül sor, 15-én pedig a Király utcai Gödör klubban folytatódik a vásár. Megannyi alkotó egy helyen kínál majd sok-sok ajándékot szeretteinknek és magunknak is. A zenei felelősök Booshanka, Pingmedusa és Baladi.

Adventi fényfestés // Pethe Ferenc tér (2024. december 14.)

Ha mesébe illő fényekkel, fényjátékkal és fényfestéssel aranyoznátok be advent harmadik hétvégéjét, érdemes lesz e különleges decemberi napon a III. kerület felé kanyarodni. December 14-én, szombaton adventi fényekbe öltözik ugyanis a Pethe Ferenc tér, valamint a Kaszásdűlői Kulturális Központ épülete. Az adventi fényfestésben ezen a napon 17 óra és 18:30 között gyönyörködhettek, teljessé téve a család aprajának-nagyjának az ünnepi várakozást. A fényfestés előtt vagy után érdemes a téren felállított, fényekkel díszített betlehemnek is a csodájára járni, mely egészen január 3-ig várja a látogatókat.

Ünnepi koncertek a Mátyás-templomban (2024. december 14., 21., 29.)

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december három estéjén. December 14-én és 29-én a Magyar Virtuózok Kamarazenekar csatlakozik Szenthelyi Miklós hegedűművészhez egy varázslatos komolyzenei est erejéig, míg december 21-én Szenthelyi Krisztián énekművész kivételes szólózenészek közreműködésével ad emlékezetes adventi műsort. A koncertek este 8 órakor kezdődnek.

Sisi karácsonya – séta a Várkert Bazárban (több alkalommal decemberben)

Decemberben több alkalommal is megelevenedik a régmúlt a Budai Várséták csapatának ünnepi programján. Az adventi hétvégéken Erzsébet királyné története kerül előtérbe, aki maga is december 24-én látta meg a napvilágot. A Várkert Bazárban tett adventi séta alkalmával felderengenek a gyertyafényes esték és Sisi gyermekként, majd királynéként megélt karácsonyai. A séta résztvevői Sisi kedvenc, eredeti recept alapján készülő süteményét, a florentint is megkóstolhatják.

Várjuk, zengjen az ünnep dallama // MOMkult (2024. december 18.)

A kortárs költészet és a népzene legkiválóbbjainak ünnepi műsorával vár minden érdeklődőt a MOMkult december 18-án. Lackfi János karácsonyi csodavárásról szóló versekkel, Gryllus Dániel és Major Gábor pedig megzenésített versekkel teszik szebbé az ünnepi időszakot a nézők számára.

Budafoki Betlehemes // Budafoki Szomszédok Piaca (2024. december 20.)

A Budafoki Betlehemes sétája a Szent Lipót-plébániatemplomtól indul december 20-án, ezt követően fáklyás felvonulással egybekötött ökumenikus megemlékezést tartanak, melyet a Budafoki Szomszédok Piaca előtti téren fejeznek be, ahol karácsonyváró koncerttel várják a családokat. A részvétel díjtalan!

Iparművészeti vásár a Budai Várnegyedben (2024. december 20-22.)

A hazai iparművészeti hagyomány éled újjá a december 20-án kezdődő háromnapos adventi vásáron a De la Motte-Beer-palotában, ahol igazi kincsekre lelhettek. Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkáiból, a hazai iparművészet remekeiből válogathattok, miközben lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások történetét. Mindemellett iparművészek által tartott workshopokon is részt vehettek, illetve egy iparművészeti kiállítást is rendeznek.

