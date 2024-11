30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. november 13-17.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, nyitnak a karácsonyi vásárok, a Városligeti Műjégpálya, lesznek szuper koncertek, séták és előadások. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Auróra 10. szülinap – támogatói fesztivál (2024. november 14-17.)

Beszélgetések, koncertek, workshop és drámajáték az Auróra 10. születésnapja alkalmából.

Őszi Raktárvásár – Libri Kiadói Csoport (2024. november 14-17.)

50-80% kedvezmény a Libri, Park, Helikon, Jelenkor és a Kolibri Kiadó könyveire. Olvasnivaló minden műfajban és minden korosztálynak.

Boldog születésnapot, Budapest! // Városháza park (2024. november 15-17.)

Budapest 151. születésnapja alkalmából a Városháza park egy háromnapos ünnepi fesztivállal tölti meg a főváros szívét. Néhány ikonikus tavalyi program visszatér: idén is lesz Bulivillamos és Zsugapest, de koncertezik a Heaven Street Sevenből jól ismert Szűcs Krisztián, és saját projektjével fellép Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűse is! November 15-én pedig megnyitja kapuit a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi vásár.

Vörösmarty Classic Xmas nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

A főváros egyik legnépszerűbb adventi forgataga természetesen idén sem maradhat el a Vörösmarty téren. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli hangulattal fogadja vendégeit, hogy együtt hangolódhassunk az ünnepekre.

Városligeti Műjégpálya nyitóhétvége (2024. november 15-17.)

Budapest legnagyobb és egyben egyik legszebb korcsolyapályája az idei szezonban november 15-től várja a korcsolyázni vágyó kicsiket és nagyokat. A tervek szerint – természetesen az időjárás függvényében -, november harmadik hétvégéjén nyitja meg kapuit a korcsolyázni vágyók előtt a Városligeti Műjégpálya.

Országos Rajzfilmünnep // több helyszínen (2024. november 15-17.)

Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. A jubileumi év központi témája a „Népek meséi”, a programban a különböző nemzetek mitológiáit és meséit feldolgozó alkotások kaptak kiemelt hangsúlyt. A filmkínálatban számos klasszikus rajzfilm is helyet kap, mint például a János vitéz, a Szaffi vagy Az ember tragédiája. Ezzel párhuzamosan olyan, a kortárs magyar animáció élvonalába tartozó animációs filmek is bemutatkoznak, mint a Kojot négy lelke vagy a Toldi. Az Országos Rajzfilmünnepen a vetítések mellett gazdag kísérőprogramok is várják a látogatókat.

Adventi Ünnep a Bazilikánál (2024. november 15-től)

November 15-én megnyitja kapuit Budapest egyik büszkesége, Európa legszebb karácsonyi vására. A negyedszerre is megválasztott ünnepi helyszín idén is méltó a hírnevére: közel száz hazai kézműves kiállító, igazi gasztrokalandok, csodálatos karácsonyfa, fényháló, fényfestés és további szívmelengető programok várják az ünnepelni vágyókat.

Márton-nap? SIMALIBA! – Ünnep egy hétig (2024. november 8-17.)

A SIMALIBA Belvárosi Csárdában november 8. és 17. között egy teljes hétig ünnepelhetitek a Márton-napot. Érdemes lesz tehát a belvárosi Piarista utca felé venni az irányt, ahol a Márton-nap alkalmából minden fogásban igyekeznek belecsempészni az ünnepi hozzávalókat. A magyar borokkal és pálinkákkal kiteljesedő menüben olyan fogások várnak rátok többek között, mint a tárkonyos libazúzaleves, rozé libamell paszternákkrémmel és csipkebogyóval, sólet töltött libanyakkal és az elmaradhatatlan, lilakáposztával és tepsis burgonyával ölelt ropogós libacomb, ami után öröm egy szelet mennyei lúdlábtorta.

Budapesti programok szerdán (2024. november 13.)

Betonba zárt titkok – Bunkertörténeti vezetés a Málenkij Robot Emlékhelyen

Az újonnan induló programsorozaton a látogatók nemcsak a málenkij robot történetét ismerhetik meg, hanem egyúttal a kiállításnak helyet adó épület titkos múltjára is fény derül. Az egykori légoltalmi óvóhely és vezetési pont egyben időkapszula is: egyes termei és gépei a mai napig hidegháborús állapotukban tekinthetők meg. Az óvóhely működésének rejtelmeibe Szabó Balázs építőmérnök, Magyarország titkos óvóhelyeinek kutatója avatja be az érdeklődőket.

A valóság kibontva: Verzió Dokumentumfilm Fesztivál // több helyszínen (utolsó nap)

Szerdán zárul Budapesten a nagy sikerű Verzió Filmfesztivál. A megtekinthető filmfelhozatalban fesztiválnyertes alkotások és ismeretlen csemegék is szerepelnek, melyeket a Toldiban és a Művész Moziban nézhettek meg.

Sleep Token (UK) // MVM Dome

A Sleep Token 2019-es megalakulása óta gyorsan a hírnév csúcsára ért. A műfajokat ötvöző hangzásuk és rejtélyes személyiségük világszerte telt házas koncertekhez vezetett. Rituális megjelenéseikről és látványos élő fellépéseikről ismertek, és 2024. november 13-án tartják első önálló főműsoridős koncertjüket az MVM Dome-ban.

Budapesti programok csütörtökön (2024. november 14.)

Pezsgő Margit // Margit-negyed

Kiállítások, programok, zene és mámorító buborékos este a Margit-negyedben! November 14-én a Margit-negyed összesen 17 galériája és közösségi tere várja a látogatókat, ahol ingyenes programokkal és pezsgővel kísérve fedezhetitek fel az aktuális tárlatokat. Ez egy amolyan ,,galériák nyitott estéje séta”, amely során egy térkép segítsével barangolhatjátok be a negyed izgalmas kultpontjait, ahol inspiráló művészi alkotások várnak.

Vörösfenyő duo // Krimó

A Vörösfenyő most először a belváros legendás mulatójában, a Krimóban. A duó repertoárjában saját dalok, valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, The Cure, Nirvana…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindnyájan szeretnek.

Budapesti programok pénteken (2024. november 15.)

Bérczesi Róbert akusztikus koncert // Vortex

A Hiperkarma frontembere bő harminc éves dalszerzői pályafutásának legemlékezetesebb dalaiból állít össze és ad elő egy csokorra valót akusztikus gitárkísérettel.

Foo Fighters by Monkey Ranch // Dopamin

A Foo Fighters itthoni képviselője az együttes legjobb dalait játssza az este folyamán.

Postpunk Lovers // 101 Klub

Postpunk Lovers címmel a 101 Klub november 15-én folytatja új partisorozatát, amelynek zenei kínálata jórészt a ’80-as, illetve a ’90-es évek underground világára összpontosít, s főleg a darkwave, a posztpunk, a gothic és a coldwave bandák szerzeményeit veszi alapul, persze, a kortárs tendenciákra is figyelve.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. november 16.)

Textiles-nemezes workshop gyerekeknek és felnőtteknek // Őrmezei Közösségi Ház

Szombat délelőtt közös alkotásra várják az Őrmezei Közösségi Házban a könnyen elsajátítható kézműves technikák iránt érdeklődőket.

Irodalmi gasztroséta a Lágymányosi pampákon

November 16-án érdemes lesz a délelőtti órákban Buda felé venni az irányt, hiszen kávéházi hangulattal kísért irodalmi gasztroséta elevenedik meg Lágymányos utcáin. A vezetett sétán ezúttal a magyar irodalom alakjai és nagyszerű magyar ételek mentén tehettek jóleső sétát a Királyi Pál utcától egészen a Gárdonyi térig. Ezen az alkalmon a történetek mellől éppúgy nem hiányoznak majd a receptek sem, akárcsak a versek és persze a kóstolók. Egy-egy neves irodalmár emléke ezen a sétán túrós csuszával, kenyérrel, süteménnyel és baracklekvárral forr össze.

A Nagy Sóletfőzés // Újborfesztivál és sóletfőzőverseny a Hello Budában

Szereted a sóletet, és jól is készíted? Bizonyítsd be a Hello Buda sóletfőző versenyén, de az sem baj, ha csak kikapcsolódnál egy kóstoló közben. November 16-án, szombaton újabb izgalmas gasztrokaland vár a Hello Budában.

Vince Gála 2024 // Szépművészeti Múzeum

November 16-án ismét felgyulladnak a Szépművészeti Múzeum aranyló fényei, hogy otthont adjanak a legkiválóbb magyar borokat felvonultató Vince Gálának. A borkedvelők megelevenedett örömünnepe alkalmából borkóstolók, tárlatvezetések és mesterkurzusok teszik majd felejthetetlenné az estét.

One Direction Night // Unity Bar & Brewery

A Unity Bar & Brewery minden rajongót invitál a One Direction Nightra, ahol egész este a banda dalai szólnak majd és egy kvízen is kipróbálhatjátok magatokat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

TILOS Party az A38-on

A legendás Tilos Rádió Partyk szelleme visszatér az A38 Hajó fedélzetére, ahol két teremben párhuzamosan rophatjátok egész éjjel.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. november 17.)

Kölyök Turbina: Népmesék

Vetítésekkel, kézműves foglalkozásokkal és interaktív előadásokkal várnak minden izgő-mozgó, kúszó-mászó, vidám gyerkőcöt a Turbinában. A programot 0-9 éves korig ajánlják.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Novemberben ezúttal is két alkalommal költözik az ELTE Gömb Aulába a Gardrób Közösségi Vásár. Ha már a hűvösebb időre, télre hangolódnátok, beszereznétek a szezon legmenőbb ruhadarabjait és kiegészítőit, ne hagyjátok ki a november 17-i alkalmat!

Antik- és bolhapiac Szentendrén // Szentendrei Vásártér

A színes, őszi levelekkel borított szentendrei Bükkös-patak partján november 17-én rendezik meg a szokásos antik- és bolhapiacot, ahol ezúttal is szebbnél szebb termékek, kézműves portékák és régiségek között válogathattok.

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Őszi kincskeresésre invitál november 17-én a terézvárosi lom-mentő bolhapiac a Hunyadi téren. A méltán nagy népszerűségnek örvendő belvárosi bolhapiacon ismét asztalok roskadoznak majd a kincsektől és kacatoktól, új otthonra váró használati tárgyaktól és kiváló minőségű limlomoktól.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

A Klauzál téri Vásárcsarnokban november 17-én 10 és 15 óra között lesz lehetőségetek felfedezni a főváros egyik legizgalmasabb gardróbvásárát. Ha különleges és egyedi darabokkal frissítenétek fel a ruhatáratokat, ráadásul fenntartható módon, úgy ezen a napon vegyétek a belváros felé az irányt!

Apertúra: A vulkánpormanó

Jégfölde új királya csapatot indít, hogy szigetének utolsó sanyargatóját, a vulkánkitörésekért is felelősségre vonható, apró, kicsi pormanót elkapják és száműzzék a béke érdekében. Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal és hercegnővel.

Cseh András & Víg Mihály: Ott lenn a bánya mélyén // Hunnia

Cseh Tamás-dalok közös éneklése, hangszeres kísérettel. Nótafák: Cseh András (Újzenekar) és Víg Mihály (Balaton). Zongorán kísér: Kolozsi Tamás (Raklap).

Kygo (NO) // MVM Dome

Kygo, a világhírű norvég DJ, zenei producer és dalszerző november 17-én Budapestre is elhozza a vonósokat, énekeseket és dobosokat is felvonultató, elképesztően látványos előadását. Az MVM Dome-ba szervezett nagyszabású show vendégfellépői a holland Sam Feldt és az osztrák Klangkarussell duója.

