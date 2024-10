12 nagyszerű családi program Budapesten az őszi szünetre – 2024. október 26. – november 3.

Az őszi szünet idején Budapest tele van izgalmas családi programokkal! Összegyűjtöttünk 12 nagyszerű lehetőséget, hogy az együtt töltött idő még emlékezetesebb legyen. Kalandok a természetben, interaktív múzeumok és szórakoztató közösségi élmények várják a család minden tagját.

Tök Para Pince és tökös kísérletek a Csodák Palotájában (2024. október 26. – november 3.)

Az őszi szünetben, október 26. és november 3. között tökös kalandokkal várják a kicsiket (6 éves kortól) és a nagyokat a csillaghegyi Csodák Palotájába. Az Öveges terem előadásain a tökfejek kerülnek főszerepbe és kísérlet eszközeivé válnak a látványos bemutatókon. Az alagsorban megnyitja kapuit a Tök Para Pince, ahol a rendhagyó tökös bátorságpróbán az egész család teljesítheti a küldetéseket. A Tök Para Pince bátorságpróba 5 állomása már nagy ovisoknak is élménydús kalandot tartogat: Boszorkányos akadálypálya, etesd meg a szörnyeket!, találd ki, mi van a dobozban?, sajt deszka és zselatinos “horgászat” várja őket.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Csodashow // Fővárosi Nagycirkusz (2024. október 26.)

A szívedben lakó tiszta varázslatot tanítja meg neked a Fővárosi Nagycirkusz új, karácsonyi műsora. S ahogy várjuk a karácsonyt, elkezd a porond fölött szállingózni a hó, hegedűszót hallasz és egy bot varázspálcává változik, hogy mindenből csodát varázsoljon, és te csak kapkodd a fejed, tapsolj és nevess! És jönnek egymás után a cirkuszi csodás alakok: karcsú és izmos artisták levegőben (Szlavkovszki Zsolt, Kocsaslijszki Panna, Györe Nóra, Stepanian Anna), földön és egymáson, a legjobb magyar gyorsöltöző házaspár (Richter Szebasztian és Eötvös Krisztina), egy ifjú mágus (Eötvös Christofer), Kenneth Huesca, a világsztár hasbeszélő, a Saabel-testvérek hófödte pusztákra elröpítő kutyás attrakciója, és két kínai csoport, a Jining Girls és a KungFu Boys Európában még nem látott elképesztő produkciói október 26-án, a Fővárosi Nagycirkuszban!

Jegyvásárlás >>

További kihagyhatatlan programok a hétvégére:

Halloween a Póniudvarban (2024. október 26-27., november 2-3.)

A Piczinke Póniudvar halloweeni eseménye idén sem hagyja cserben a látogatókat. A főszereplők egy izgalmas történetbe csöppennek majd, ahol felkutathatják a kalózok aranyát és még akár Jack kapitánnyal és az aranyat őrző szellemekkel is találkozhatnak. Az interaktív mese mellett halloweeni játékokkal, tökvásárral, pónilovaglással, állatsimogatóval és természetesen finomságokkal, rengeteg mókával és kacagással is készülnek. Idén is szellemes feladatokkal és igazi tökös programmal várják a kicsiket és a nagyokat október 26-án, 27-én és november 2-án, és 3-án! Beöltözni nem kötelező, mégis rémisztően ajánlott, hisz a jelmezben érkezőket ajándékkal jutalmazzák!

Facebook-esemény >>

L’ecsó – Disney Bematiné // Bem Mozi (2024. október 27.)

Remy, az eltökélt, fiatal patkány arról álmodozik Párizs egyik legjobb éttermében, hogy később neves séf válik belőle. Remy és a mosogatófiú, Linguini ennek érdekében üzletet kötnek, az események elképesztő láncolata pedig teljesen felforgatja az egész várost. A jegyek nem helyre szólnak, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Ajtónyitás öt perccel a 14 órakor kezdődő vetítés előtt.

Facebook-esemény >>

Varázsnapok a Tücsöktanyán (2024. október 27.)

Az idei ősz egyik kihagyhatatlan témája ismét a tök és természetes velejárója, a Tökparti! Táncoljatok egyet közösen a Fakutya együttes muzsikájára az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban! A program 10 órakor kezdődik, a koncertet pedig a 3-7 éves korosztálynak ajánlják. Belépődíj 2.500 Ft/fő, ami XIII. Kerületi Partner Kártyával kedvezményes.

Facebook-esemény >>

Terülj, terülj asztalka // Veresegyházi Medveotthon (2024. október 27.)

Terülj, terülj asztalka címmel Misu és Mosi, a két bájos mosómedve, valamint Frédi, Roxi és Rozi, az elbűvölő ormányos medvék várnak mindenkit egy felejthetetlen és interaktív táplálkozási bemutatóra október 27-én a Veresegyházi Medveotthonban.

Facebook-esemény >>

Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa Budapest (2024. október 27., november 3.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc-, és meseelőadások, kreatív és képzőművészeti foglalkozások, készségfejlesztés, zenei nevelés, játékos újrahasznosítás.

Facebook-esemény >>

Solymár Halloween Buli (2024. október 31.)

Hatalmas Halloween Bulival várják a kicsiket és nagyokat a solymári Művelődési ház udvarán, október utolsó napján, 31-én, csütörtökön délután 15:30-tól. Miért a sütőtök a Halloween jelképe? Egyáltalán mit jelent ez a szó? És miért követelnek csokit a bekopogtató gyerekek? Ilyen és hasonló kérdésekre kereshetitek a választ a hazánkba is begyűrűző, egyre népszerűbb, meghonosodni látszó hagyomány kapcsán. Színes programkínálatuk a kelta tradíciókból merít.

Facebook-esemény >>

Rémségek Kicsik Éjszakája // Müpa Budapest (2024. október 31.)

Tudtad, hogy van az évnek egy napja, amikor megnyílik az átjáró az élők és a holtak, az emberek és a varázslények, valamint a valóság és a fantázia világa között? Ez a halloween hagyománya, egy ősi ünnepé, amelyet immár harmadik alkalommal koncerttel is köszöntünk. Két évvel ezelőtt óriási sikerrel debütált a Budafoki Dohnányi Zenekar „rémséges” újítása, amely során az együttes is feleleveníti ezt az ünnepet. De nem az elüzletiesedett amerikai változatot, hanem az ősi kelta hagyományból fakadó hiedelmeket helyezik a hangverseny középpontjába. Kísértetek, zene, libabőr… ezt kínálja ez a nem mindennapi hangverseny, amelyen tánc- és megkomponált fényelemek fokozzák az összhatást. És a zenék? Félelmetesek, játékosak, katartikusak, néha populárisak. Ahogy a boszorkányokhoz, vámpírokhoz és kísértetekhez illik…

Facebook-esemény >>

Káprázatos programok az őszi szezonra:

MiniPolisz Halloween buli (2024. október 31.)

Október 31-én szellemes programokkal várnak minden rémüldözni vágyó kicsit és nagyot egyaránt a Minipoliszban. Töklámpás verseny, halloweeni arcfestés, kézműves foglalkozások, rémségverseny, (ahol díjazzák a család rettentő kinézetét abban az esetben lehet részt venni a versenyben, ha a család összes tagja beöltözve érkezik!), halloweeni show és tombola vár rátok!

Jegyvásárlás >>

Random Trip Kids // Magyar Zene Háza (2024. november 2.)

A Random Trip csapata a kezdetektől fogva őszintén vallja: nem mást kell a gyerekeknek előadni, legfeljebb máshogy. Ezt bizonyítva, csupa olyan zenekar szerepel ebben a sorozatban, akik amúgy felnőtteknek koncerteznek, ezúttal azonban a legfiatalabb közönség felé fordulnak, hogy zenéjüket, művészetüket számukra is érthetővé és elérhetővé tegyék. November 2-án a Random Trip életében először kifejezetten a kicsiket és családjaikat invitálják erre a különleges délelőtti eseményre, ahol az improvizációt úgy próbálják közelebb hozni a ‘jövő közönségéhez, hogy a gyerekek fantáziavilágát próbálják megeleveníteni a zene nyelvén. Koncert, zenés mesélés és közös dalírás a gyerekek bevonásával az ország legszínesebb csapatával ezen különleges alkalommal a Magyar Zene Háza újonnan útjára induló sorozatának első állomásaként.

Facebook-esemény >>

Tyúkdráma // Jurányi Közösségi Ház (2024. november 3.)

Tyúkdráma: zenés tyúkelőadás galambokkal, cicákkal, Morzsa kutyával. A darab egy újabb, egy éven át tartó írói kísérlet eredménye a Z Paradigma szerzőivel. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Szerintünk Margitka. Napi rutinjába tartozik a reggeli jóga a cicákkal, filozofálgatás Morzsával, evés, alvás. De ennyiből állna egy tyúk élete? Margitka élni szeretne, repülni, kapirgálni, és találkozni egy kakassal… de a gengsztergalambok nem könnyítik meg a dolgát.

Facebook-esemény >>

Izgalmas halloweeni programok várnak rátok Budapesten: