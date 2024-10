40+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. október 16-20.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Soroksári Művészeti Fesztivál // Táncsics Mihály Művelődési Ház (2024. október 15-19.)

Október 15. és 19. között majdnem egy héten át várja vendégeit a Soroksári Művészeti Fesztivál, aminek keretében számos helyszínen élvezhetjük a művészet különböző műfajait. A kínálatban szerepelnek izgalmas kiállítások, egy nem mindennapi tárlatvezetés, komolyzenei hangversenyek és könnyűzenei koncertek, melyek között garantáltan mindenki megtalálja a neki tetsző programot.

Facebook-esemény >>

360 Design kiállítás // Nyugati pályaudvar (2024. október 15-20.)

Október 15. és 20. között igazi kreatív kavalkád várja a dizájnrajongókat a Nyugati pályaudvar egykori várótermében! A 360 Design kiállítás a Budapest Design Week eseménysorozatának központi rendezvénye, melynek keretében 200-nál is több magyar dizájntárgy és műalkotás kerül reflektorfénybe, köztük csaknem 30 fiatal tehetség friss, izgalmas munkájával. A tárlat izgalmas időutazásra hív: bemutatja, hogyan öltik magukra a szecesszió és az art deco gazdag hagyományai a kortárs dizájn köntösét.

Facebook-esemény >>

Art Market Budapest // Millenáris (2024. október 17-20.)

30 ország mintegy 100 kiállítója vesz részt október 17. és 20. között Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kortárs képzőművészeti vásárán. Az Art Market Budapest a többezer műalkotást bemutató kiállítási anyag mellett több mint 50 kísérőprogrammal várja a közönséget a Millenárison.

Weboldal >>

Grill & Tequila Fesztivál // Tereza (2024. október 17-20.)

Október 17. és 20. között egy felejthetetlen fiesta keretében változik oázissá a Tereza. E négy nap során a főszerep a tüzes grillételeké, a válogatott mexikói finomságoké és a tequiláé lesz. A fesztiválon exkluzív kóstolókra, margaritavariációkra és élő zenére is számíthattok.

Facebook-esemény >>

Claude Monet – The Immersive Experience // BOK Csarnok (2024. október 17. – 2025. március 2.)

Budapestre érkezik a nagy sikerű Claude Monet – The Immersive Experience kiállítás, amely magával ragadó módon mutatja be az impresszionizmus egyik legnagyobb alakjának festészetét. A Monet híres műveit életre keltő tárlaton a látogatók 360 fokos vetítőfelület, interaktív installációk és virtuális valóság segítségével merülhetnek el a festmények varázslatos világában. A színek és fények kavalkádjában megelevenednek körülöttünk Monet leghíresebb alkotásai a kiállításon, ami új szintre emeli a művészet élményét. Ideális program művészetkedvelőknek, családoknak és mindenkinek, aki szeretné megismerni Monet különleges látásmódját.

Facebook-esemény >>

Tribute Maraton: Rock Legends Weekend // OFF Kultur (2024. október 18-19.)

Egy kétnapos fesztivál, ahol 18 tribute zenekar 18 koncerten az 50-es, 60-as és 70-es évek legmeghatározóbb zenekarairól emlékezik meg.

Facebook-esemény >>

Haverok, buli, Meki // Nyugati téri McDonald’s (2024. október 18., 19.)

Az év végéig minden hétvégén valódi partipalotává változik a budapesti éjjelek megkerülhetetlen gyorsétterme, a nemrég újranyitott Nyugati téri McDonald’s: péntek és szombat esténként 10 és hajnal 4 között különleges fényfestéssel és élő DJ-szettekkel várják a buliba tartó vagy épp a buliból hazafelé induló vendégeket a világ legszebb McDonald’saként emlegetett egységben. A mennyezeti stukkókra vetített fényjátékban gyönyörködve a sajtburger is garantáltan jobban csúszik majd.

Frida Kahlo fotógyűjteménye // Mai Manó Ház (2024. október 18. – 2025. január 12.)

Fedezzétek fel az ikonikus mexikói festőművész életének és alkotói világának intimebb oldalát a Mai Manó Ház új időszaki kiállításán! A világot bejárt utazótárlat korábban nem publikált fényképeket mutat be, amelyek Frida Kahlo magán- és művészi életének kulisszái mögé engednek bepillantást. A fotókon keresztül megismerhetjük a művésznő kapcsolatait, szenvedéseit, küzdelmeit, valamint inspirációforrásait, amelyek meghatározták egyedülálló stílusát. A kiállítás nemcsak festőként, hanem emberként is rivaldafénybe helyezi Frida Kahlót, aki mély érzelmekkel és szenvedéllyel töltötte meg életét és alkotásait.

Weboldal >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2024. október 18-tól)

Október 18-tól március 2-ig újra fényárban úszik majd az ELTE Füvészkert, hiszen ismét beköltözik hozzájuk az Európa-szerte rendkívül népszerű Garden of Lights multimédia-kiállítás és fényshow. Ezúttal Aprajafalva törplakóival találkozhatunk, hiszen megelevenítik a legendás mese szereplőit: Törpapát, Hamit, Tréfit, Törpillát, sőt, még Hókuszpókot és Sziamiaút is. Egy biztos: szuper fotópontok és feledhetetlen élmények várnak rátok! Ha ránk hallgattok, akkor érdemes sötétedés után érkezni, hiszen akkor éri el végső pompáját a fényárban úszó tárlat.

Facebook-esemény >>

Lumina Park: Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson (2024. október 18-tól)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Weboldal >>

FIKSZ Design Vásár // Petőfi Irodalmi Múzeum (2024. október 19-20.)

Idén második alkalommal kerül megrendezésre október 19-20-án a FIKSZ Design Vásár, amely lehetőséget kínál a látogatóknak, hogy közvetlenül iparművészektől vásároljanak egyedi alkotásokat. Az esemény célja, hogy a kortárs design és iparművészet hazai képviselőit közelebb hozza a nagyközönséghez.

Facebook-esemény >>

Liszt Ünnep // több helyszínen (2024 október 9-22.)

Október 9-én kezdődik, és egészen 22-éig várja az érdeklődőket a negyedik Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. A klasszikus és kortárs zene nemzetközi sztárjai, műfajteremtő formációk és a maguk területén kiemelkedő alkotók érkeznek Budapestre, és persze a sokszínű programkínálatban ezúttal is helyet kap az irodalom és a képzőművészet is.

Weboldal >>

Pixel és folklór kiállítás // Hagyományok Háza (2024. október 10. – december 18.)

Magyar népművészet és fotográfia a 21. században alcímmel nyílik meg idén ősszel a Hagyományok Háza új időszaki kiállítása. Hogyan is dolgozik a ma fotográfusa a magyarlakta vidékeken a néphagyomány vizuális megörökítésén? Van-e továbbélő fotóművészeti tradíció vagy mindent másként tesznek a jelenkor alkotói? A fotográfiák arról tanúskodnak, létezik a népművészet, élni tud a hagyomány a 21. században is. Kéttucatnyi fotográfus emlékezetes képeit tekinthetjük meg 2024. október 10. és december 18. között, nyitvatartási időben a Hagyományok Házában.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. október 17.)

Tóth Anna – Vektor – Opening // D85

Tóth Anna Vektor című kiállításának zenés performansszal egybekötött megnyitója. A kiállítás november 8-ig tekinthető meg a Dohány utcában.

Facebook-esemény >>

Itt élet // Katona József Színház

A Kádár-rendszer utolsó húsz éve bontakozik ki a közönség előtt a Katona József Színház új, októberi darabjában, melyet Jánossy Lajos Örök hely és mindenhol idő című regénye alapján Máté Gábor rendező és az író szoros együttműködésben készít. A szocializmus jellegzetes helyszínei és életútjai rajzolódnak ki előttünk, és a korszak ismerős figurái bukkannak fel a darabban, miközben a főhős, Pálfy Andris fejlődéstörténetét követhetjük nyomon óvodáskorától a főiskolás évekig.

Weboldal >>

Zsákbamacska // Újszínház

„Jegyezd meg, egy szerelem nálam legfeljebb három napig tarthat! Szombat: ismerkedés, vasárnap: az úgynevezett szerelem, hétfőn: alászolgája! Kedden már akár ne is köszönjön!” – vallja a meggyőződéses agglegény. Mi a zsákbamacska? A vásárokban kapható apró csomag, ami meglepetést, titkot rejt. Ilyen titok a nő, aki vagy egyáltalán nem, vagy nagyon is férjhez akar menni.

Weboldal >>

További színházi programok Budapesten:

Lázár tesók // Turbina

Klubkoncertes felállásban érkeznek a Turbinába a Lázár tesók, barátaikkal Frank Tamással és Balog Ákossal. Viszik a dalaikat, egy-két különlegességet, a szívüket, lelküket, és ha már ezeket igen, a testüket sem hagyják otthon.

Facebook-esemény >>

TURBO THURSDAYS by Quixotic // Vortex

Quixotic, az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője, a Stranger Synths, a Waves és a Cyberpunx bulisorozatok rezidens producer dj-je csütörtök esténként neonba öltözteti a Vortexet. Turbo rágót a szájba és bulizzatok a 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre, a pálmafáktól a lézer rácsig egy garantált audiovizuális időutazás a szintihullámokon!

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2024. október 18.)

Újlak és a II. kerület – helytörténeti séta

Járjátok be a II. kerület történetének rejtett ösvényeit!

Facebook-esemény >>

Oktoberfest a Spíler Biergartenben

Október 18-án érdemes lesz a Spíler Biergarten felé venni az irányt, ahol fergeteges bajor bulival, hideg sörökkel, élő zenével és hamisítatlan Oktoberfest-hangulattal várják az érdeklődőket. A korsók ezeken a napokon megtelnek majd a legjobb csapolt sörökkel, a tányérok pedig ínycsiklandó bajor ételekkel.

Facebook-esemény >>

Menyhárt Jenő & Gyenge Lajos koncertje

A legendás Európa Kiadó zenekar vezetője és frontembere Menyhárt Jenő ezúttal duó felállásban tér vissza a Muzikum színpadára. A koncerten Menyhárt Jenő mellett Gyenge Lajos, az EK zenekar jelenlegi dobosa működik közre ütőhangszereken.

Facebook-esemény >>

BEAT ON THE brat CLASSICS // Toldi

Eklektika, A oldalas számok, kult és popslágerek, szokatlan háttérvetítés – ez vár rátok a Toldiban péntek éjjel.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. október 19.)

Czakó Piac

Ősszel is folytatódik a Czakó Kert népszerű termelői piaca a Tabán legöregebb házánál, minden szombaton 8-tól 14 óráig. Fantasztikus termelők portékájából válogathattok ilyenkor, Bányai kávé és különféle gasztroprogramok kíséretében, de raclette, lángos és pelmenyi is felbukkan náluk havi rendszerességgel.

Facebook-esemény >>

Családi nap a Gyermekvasúton

Október 19-én a budapesti Gyermekvasút ingyenes családi nappal várja a kicsiket és nagyokat a hűvösvölgyi végállomáson. Ezen az őszi napon interaktív programok is fogadják az érdeklődőket. Az állomás melletti fogadóparkban lesz ugrálóvár, KRESZ-pálya, kutyás bemutató, óriás társas és kirakó, vásári játékok, és alkotóház is. A vonatokért rajongókat hajtánypálya, favasút és fenntartható terepasztal várja, akár a legkisebbek is beöltözhetnek gyermekvasutasnak. A színpadon fellép a Majorka Színház és a Mesélő bőrönd társulat.

Facebook-esemény >>

Varázslatos programok Budapesten:

Nyílt nap a Ferencváros kocsiszínben

Október 19-én, szombaton nyílt napot tartanak a Ferencváros kocsiszínben, ahol ingyenesen megcsodálhatjuk a legszebb budapesti nosztalgiavillamosokat.

Facebook-esemény >>

Óriás Nyárbúcsúztató Tűz // Kacsakő, Szentendre

Mint minden évben, idén is megépítik, majd pedig meggyújtják Szentendre legnagyobb máglyáját, hogy így búcsúzzanak el közösen a nyártól.

Facebook-esemény >>

Öt kontinens egy utcában – városi séta

Október 19-én és november 30-án a VIII. kerületi Népszínház utca kulisszatitkait fedezhetitek fel a Sétaműhely izgalmasnak ígérkező vezetett sétáján. Az utca nem kevesebb, mint öt kontinens hagyományaiból, nigériai, kasmír, török és koszovói tradíciókból merít és nyújt ízelítőt. A séta során, miközben számtalan új élménnyel gazdagodhattok és ismerkedhettek meg, rácsodálkozhattok az utca építészeti szépségeire, kulturális sokszínűségére és éttermeinek autentikus ízeire.

Jelentkezés >>

Helytörténeti séta a budafoki kísérleti lakótelepen

Október 19-én a budafoki kísérleti lakótelepen barangolhattok Vukoszávlyev Zorán építészmérnök, egyetemi docens vezetésével, aki részleteibe menően mutatja majd be ezt az egyszerre utópikus kísérletet és meg nem értett modellt. A sétán többek között azt is megtudhatjátok, hogy mi hívta életre ezt az építészetileg és szociológiailag egyaránt izgalmas kezdeményezést, és mi az, ami ránk maradt mindebből. A séta a Háros vasútállomás buszmegállóból indul.

Tovább az eseményre >>

Egy kiállítás is szuper hétvégi program lehet:

Mátrix Trilógia Maraton // Bem Mozi

Először a Bem Moziban, az első film 25 éves jubileumának tiszteletére.

Facebook-esemény >>

Isolation Budapest // Akvárium Klub

Az október 19-én a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub szervezésében harmadik alkalommal tér vissza az Isolation Budapest, ráadásul az eddigi legerősebb zenei kínálatával jelentkezik. Többek között Jake Bugg, Seun Kuti & Egypt 80, és a Deki Alem is érkezik az idei fesztiválra. Hozzájuk csatlakozik most a kultikus brooklyni zenekar, az Elysian Fields, a pár hete feloszló black midi gitárosa és frontembere, Geordie Greep, a tavalyi év egyik legerősebb lemezével bemutatkozó Mandy, Indiana, valamint a hazai feltörekvő előadók közül Papp Mukunda, Szolnoki x Tendency, és pyylen.

Facebook-esemény >>

AKT trió // Zsengélő Café, Verőce

Dalok-táncdalok-kuplék franciául, olaszul, magyarul, angolul. Mindenféle nyelven, rengeteg lélekkel, színházzal, különböző hangulatokkal. Hol nosztalgiázva, hol aktualizálva, mindenképpen „kicsit másképp”.

Facebook-esemény >>

Liszt 213 // Belvárosi Főplébánia-templom

Liszt 213 címmel Liszt Ferenc születésnapja alkalmából a szerző kedvenc budapesti templomában, a Belvárosi Főplébánia-templomban ad koncertet Mészáros Zsolt Máté Junior Prima-díjas orgonaművész és Liszt-kutató. A koncert keretében egy különleges, Liszt-korabeli harmóniumot is megszólaltat a virtuóz művész és elhangzik orgonán Liszt Próféta-fantáziája is. A hangversenyhez kapcsolódóan kiállítás is nyílik az altemplomban.

Facebook-esemény >>

Bowie Acoustic Koncert és Klub // Vírus Café

Egy akusztikus duókoncerttel várnak benneteket szombat este a Vírus Caféban főként a 70-es évek legszebb David Bowie-dalaival. Az előadás után pedig egy kötetlen Bowie-klub veszi kezdetét a helyszínen számkülönlegességekkel és sok beszélgetéssel.

Facebook-esemény >>

Kiss Llászló & The Bad News // Barlang, Szentendre

Az őszi szezont szentendrei Barlangban nyitja Kiss Llászló – az URH és Európa Kiadó alapítótagja – bandája. Vendégművész egyenesen Ausztráliából: Éva Vera Kiss.

Facebook-esemény >>

Petruska // Pódium Bistro

Petruska egyetlen budapesti fellépése az ősz során. Körbeülős, intim klubkoncert, vacsorával, sztorikkal, és magával ragadó dallamokkal.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. október 20.)

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Októberben két alkalommal is lesz lehetőségetek a legjobb szezonális ruhák és kiegészítők között keresgélni az ELTE Gömb Aulájában. A Gardrób Közösségi Vásár október 5-én és 20-án is a megszokott helyszínre költözik, ahol 10 és 14 óra között kutathatjátok a legjobb darabokat.

Tovább az eseményre >>

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Október 20-án, vasárnap már kora reggel megtelik a szentendrei Bükkös-patak partja árusokkal és messze földön híres portékáikkal. A patak partján berendezkedett bolhapiacon ezúttal is kedvetekre válogathattok a szebbnél szebb termékek, régiségek és kézműves portékák között.

Tovább az eseményre >>

Ádám Ottó emlékkoncert // Szent László Közösségi Ház

A legendás Kossuth-díjas, Kiváló művész színházrendező Ádám Ottó emlékére immáron hagyományosan fiatal operaénekes unokája, Ádám Eszter szervez koncertet. Az est során több műfaj is terítékre kerül az operától kezdve, a jazzen és a sanszonon egészen az argentin tangóig. Zongorán Szennai Kálmán, a Magyar Állami Operház karmestere, zongoraművésze kísér, az est pedig vendégművészei Krusic Eleonóra fuvolaművésznő és Horváth Elizabet hegedűművésznő lesznek.

Facebook-esemény >>

Galilei élete // Örkény István Színház

Az évad első nagyszínpadi bemutatója az Örkény István Színházban Bertolt Brecht Galilei élete című drámája. Rendezője, Polgár Csaba az olvasópróbán elmondta: „A szöveg nem emel márványszobrot se Galileinek, se valamelyik szereplőjének, hanem élesen és mély emberismerettel vizsgálja azokat a helyzeteket, amikor a gerinc egyenes, vagy picit elferdül”. A darab sokrétűen tárja a közönség elé Galilei alakját és életét: végigkövethetjük, hogy válik az elhivatott, úttörő tudósból (Borsi-Balogh Máté) megalkuvó öregember (Csuja Imre). Főbb szerepekben láthatjuk még Gellért Dorottyát, Takács Nóra Diánát és Ficza Istvánt.

Weboldal >>