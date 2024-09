Külvárosi kalandok: 8 kihagyhatatlan kincs Rákosmentén

Négy kezünk sem lenne elég, hogy a Pozzo d’oro Pizzéria étlapjának tételeit összeszámláljuk, melyek között a paradicsomos és a tejszínes-sajtszószos alapú pizzákon túl gourmet remekeket is találhatunk. Szerencsére a Pozzo d’oróban nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is esküsznek, így hosszú kelesztésű, egyedi recept alapján készült, fatüzelésű kemencében sült tésztáikba beleharapva azonnal Nápoly utcáin érezhetjük magunkat.

Komolyzene dallamai csalogatnak minket a Rákoshegyi Bartók Zeneházba, ahol havonta 4–10 alkalommal mámoros melódiák töltik meg a kamara jellegű koncerttermet. A zeneművészeti központban kultúrtörténeti utazáson is részt vehetünk, hisz Bartók Béla és Petrovics Emil emlékszobái is helyet foglalnak a Zeneházban. A hely névválasztása pedig nem véletlen, mivelhogy 1912 és 1920 között Bartók Béla ebben a házban élt és dolgozott.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool