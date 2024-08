20+ nagyszerű kora őszi program a Balaton északi és déli partján – 2024. szeptember

Szeptemberben is érdemes útba ejteni a Balaton legszebb településeit, hiszen rengeteg izgalmas programmal: szüreti mulatságokkal, bor- és gasztrofesztivállal, valamint aktív időtöltésekkel várnak benneteket. Őszi kikapcsolódásra fel!

Szeptemberi programok a Balaton északi partján

Balatonfüredi Borhetek (2024. szeptember 1-ig)

Idén augusztus 9. és szeptember 1. között a térség legjobb borászatai népesítik be a panorámás Tagore sétányt, ahol közel 300-féle bort kóstolhatnak meg a látogatók. A borkóstolás mellett koncertek, borbemutatók és látványfőzések egészítik ki a programot.

INOTA Focus: RADIANCE (2024. augusztus 30. – szeptember 1.)

A nyár utolsó napjaiban Inotán a fényművészet válik főszereplővé, az erőművi övezet pedig egyetlen hatalmas bejárható kiállítótérré – miközben az elektronikus zenei oldalról sem feledkeznek meg, kozmikus ambienttől az aktuális technóig. A vasárnap idén is a családosoké: a helyieknek szóló kedvezmények mellett kreatív workshopokkal, sétákkal várják a vendégeket a szervezők.

Nyárzáró Vegán Kürtőskalács-hétvége, Tihany (2024. augusztus 30. – szeptember 1.)

A nyár utolsó vegán kürtőskalács hétvégéje Tihanyban, amikor is tej- és tojásmentes alapanyagból készítik a faszénparázson sült kürtőskalácsokat. A kürtőskalácsok mellett a fahéjas SZILVABON és néhány Kürtős Fondü-variáció is elérhető lesz vegán alapanyagokból. Töltsétek a nyár utolsó napjait Tihanyban, kürtőskalácsozzatok, és élvezzétek a kilátást a tihanyi apátsági sétányról forró kürtőskaláccsal a kezetekben!

Balaton Gourmet & Wine, Veszprém (2024. szeptember 6-8.)

Családi programok, ingyenes kóstolók, szakmai workshopok és Michelin-csillagos séfek exkluzív élményétkezései várják a Balaton Wine & Gourmet látogatóit szeptember 6-8. között, mindez az ország egyik legszebb rendezvényhelyszínén, a csodálatos, fás-ligetes természeti környezetben elterülő Veszprémvölgyben. A régió legnagyobb gasztronómiai ünnepe a Balaton kiváló éttermei és borászatai mellett idén Olaszország kulináris különlegességeit mutatja be. Ne maradjatok le erről a háromnapos gasztroünnepről, melyen megismerkedhettek a Balaton és Olaszország ízeivel!

Badacsonyi szüret (2024. szeptember 6-8.)

Mindig is kíváncsiak voltatok, hogy milyen lehet egy szüreti mulatság? Akkor szeptember 6. és 8. között irány a Badacsony és tapasztaljátok meg a saját bőrötökön! A kisebbeket játszóház, gyerekműsor, a felnőtteket táncos mulatság, koncertek és az esemény fénypontja, az ország leghosszabb szüreti menete várja. Idén is felvonulnak az ország idelátogató borrendjei, a környező települések küldöttségei, lovas fogatok, a környék borászatai, vállalkozó szellemű lakosai. A felvonuláson részt vesznek még néptáncegyüttesek, lovas fogatok, zászlóforgatók, gólyalábasok, hagyományőrző egyesületek és sokan mások.

Szent György-hegyi Matiné (2024. szeptember 7.)

Sokak kedvence lett az elmúlt években a Szent György-hegy Hajnalig kistestvére, a szeptember eleji Szent György-hegy Matiné, ahol déltől napnyugtáig lehet barangolni, finom borokat és falatokat kóstolni, beszélgetni, na meg árnyékban ejtőzni. Szeptember 7-én egész napos laza programmal, amolyan nyitott pince jelleggel várják a szervezők a kicsiket és a nagyokat: érkezzetek családdal, barátokkal, vagy kettesben, és járjátok be a közel 20 helyszínt! A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni, a helyszínek bármelyikén hozzá lehet jutni a kóstolópohárhoz 3000 forintért, mellyel a rendezvényt is támogatjátok.

Arácsi Szüret (2024. szeptember 15.)

Szeptember 15-én 15 órától várják Balatonarácson a kicsiket és nagyokat, amikor megkezdik a szőlő feldolgozását. A 16 órakor kezdődő köszöntő után, a hagyományoknak megfelelően a Csillagkert Református Óvoda gyermekeinek műsorát láthatjuk, az Arácsért Alapítvány pedig vendégül lát mindenkit egy szelet zsíros kenyérre, egy pohár borra, vagy mustra. A legkisebbeket is várják a szőlő darálására, préselésére, és a must kóstolására. Ne felejtsétek otthon a saját kóstolópoharat!

Múzeumok Őszi Éjszakája (2024. szeptember 21.)

Ezen az estén Keszthely város magán – és közgyűjteményei, kiállítóhelyei különleges családi rendezvényekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel és programokkal várják a vendégeket.

Bősze Ádám: Nagy zenészek, nagy szerelmek – Puccini, Keszthely (2024. szeptember 27.)

A zenetörténet legismertebb zeneszerzői és az ő szerelmi életük. Illetve nem is: a legvonzóbb nők és férfiak, akikbe a legnagyobb zeneszerzők lettek szerelmesek. Puccini – lehetne ez akár a főszereplő neve is, de most csupán vezetéknév, hiszen az általa legvonzóbbnak tartott hölgyeken keresztül mutatja be Bősze Ádám a zenerajongók által oly kedvelt komponista néha egyáltalán nem vonzó tulajdonságait.

Szüreti napok Tihanyban (2024. szeptember 20-22.)

Különleges szüreti mulatságon vehetünk részt Tihany különféle helyszínein szeptember 20. és 22. között. Tihanyi borok kóstolója, barkácsolás, nép játszóház, néptáncműsor, és ez még nem minden!

Tündérrózsa Folkfest, Hévíz (2024. szeptember 20-21.)

Néptáncrajongók, figyelem! Szeptember 20-án és 21-én minden a néptáncról és a népi viseletekről szól majd Hévíz városában. A Tündérrózsa Folkfest programterve szerint részt vehetünk gyermek- és felnőtt táncosok felvonulásán, nagyszerű táncos előadásokon, néptáncos divatbemutatón, néptáncgálán, vagy akár naphosszat rophatjuk a felnőtteknek szóló táncház jóvoltából. A színes, vidám programok helyszíne a Rákóczi utca, amelyet ezen a kora őszi hétvégén kézműves kirakodóvásár népesít be. A kétnapos rendezvény ingyenesen látogatható, ne hagyjátok otthon a táncos cipőtöket!

XIX. Romantikus Reformkori Fesztivál, Balatonfüred (2024. szeptember 27-29.)

Szeptember 27. és 29. között várnak benneteket egy csodás időutazásra Balatonfüreden, amelynek akár három napon át részesei lehettek. Öltsétek magatokra a reformkori viseletet. Ruhabérlés: hagyomanyorzok21@gmail.com.

Beats Fest Official Afterparty (2024. szeptember 31.)

Augusztus utolsó szombat éjjelén a 2024-es Beats Fest füredi yacht party hivatalos afterpartyja vár titeket a Helka Privé falai között! Élvezzétek a minőségi house-techno zenéket Pat Duff, Rizkid, Deep Colors és Andy Kraft előadásában.

Szeptemberi programok a Balaton déli partján

Nyárzáró Fergeteg Party, Plázs Siófok (2024. szeptember 7.)

Búcsúztassátok el a nyarat Siófok fergeteges nyárzáró buliján, szeptember 7-én a Plázson. A házigazda DJ Dominique, a nagyszínpad sztárvendégei pedig Korda György és Balázs Klári!

Nordvital Everness Indián Nyár (2024. szeptember 12-15.)

Szeptemberben újra megrendezésre kerül az Everness Fesztiválok kistestvére, az Indián Nyár, amely ebben az évben az öt elem jegyében zajlik majd. A kisebb, családiasabb rendezvény igazi erőmerítő együttlét lesz a hidegebb évszakok előtt, a feltöltődés és a tudatosság jegyében. Szeptember 12. és 15. között jógával, tánccal, előadással, workshoppal, meditációkkal, hangfürdőkkel és koncertekkel búcsúztathatjátok el a nyári szezont.

GasztroFok Nyárutó, Siófok (2024. szeptember 13-15.)

Tavaly hatalmas sikere volt, ezért idén háromszor is megrendezik a siófoki GasztroFokot! A második ilyen alkalom 2024-ben a GasztroFok Nyárutó, szeptember 13. és 15. között. Megismerhetitek a térség gazdag bor- és gasztronómiai palettáját, és körbekóstolhatjátok a Balatont egészen Széplaktól Sóstóig, Kilititől Szabadiig, bevonva a helyi termelőket, szolgáltatókat. Ha ránk hallgattok, akkor üres gyomorral érkeztek, mert biztosan nem maradtok éhesek!

dm Balaton Run, Zamárdi (2024. szeptember 14.)

2024. szeptember 14-én Zamárdi ismét a futóké lesz! Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a dm Balaton Run esemény! A dm által szervezett futónap a tervek szerint ismét a szezon családbarát rendezvénye lesz. A kezdőket 2.5, 5, és 10 kilométeres távokon várják, a haladókat a félmaratoni és félmaraton váltószámokon, továbbá gyerekfutamokkal is készülnek, hogy senki ne maradjon ki a futásból.

Coronita Daytime, Gömbkilátó, Balatonboglár (2024. szeptember 14.)

Szeptember 14-én érkezik a Coronita történetének II. DayTime bulija. Természetesen ezúttal is a Balaton egyik legexkluzívabb helyszínén kerül megrendezésre, a balatonboglári Gömbkilátóban!

IX. Szüreti Felvonulás, Balatonboglár (2024. szeptember 21.)

Idén IX. alkalommal rendezik meg a hagyományos szüreti felvonulást Balatonbogláron, szeptember 21-én. Hintókkal, traktorokkal, kisvonattal körbejárják a várost, majd a megszokott helyszíneken (Hajókikötő, Császta parkoló, Török Bálint utcai játszótér, Művelődési Ház) a Kisbíró kidobolja az elmúlt évben történteket, majd a Boglári Bokréták és a Sólya Zenekar közreműködésével erre az alkalomra készült táncot mutatják be.

Fonyód Kupa Vitorlásverseny (2024. szeptember 28.)

Idén is mindenkit várnak sok szeretettel a Fonyód-kupára! Nevezés: 09.27-én 17 és 20 óra között a fonyódi vitorláskikötőben (Sekli büfé), illetve 09.28-án 7 és 8 óra között ugyanitt. Idén is van lehetőség online előnevezésre, illetve a helyszínen is online nevezés fog zajlani. Eredményhirdetés és vacsora: szeptember 28-án 16 órától a kikötőben!

Sziámi AndFriends, Balatonboglár (2024. szeptember 28.)

A Sziámi AndFriends a korábbi nagy sikerű koncertek után visszatér a Babel Campbe! Elhozzák új lemezük dalait és az elmúlt 40 év legfontosabb zenéit is. Vendég a Semmi zenekar.

VI. Kishegy Trail, Balatonlelle (2024. szeptember 29.)

Terepfutók és túrázók, figyelem, szeptember 29-én Balatonlellén a helyetek! A verseny útvonala nagy részben megegyezik a tavalyi versenyével. Az emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított, gyönyörű balatoni panorámával rendelkező útvonalon egy körön körülbelül 150 méteres szintkülönbséggel lehet számolni. A célban mindenkit zsíroskenyér-partyval várnak, felnőtteknek pedig lehetőségük lesz fröccsfrissítésre is!

