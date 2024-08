25+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. augusztus 28. – szeptember 1.

Mester Csaba és Fábián András alkalmi duója kisebb nagyobb megszakításokkal kilenc éve énekli észak-amerikai mesterek dalait angolul és saját műfordításban. Többek között Neil Young, Springsteen, Ry Cooder, Johnny Cash, JJ Cale, vagy Muddy Waters dalait hozták közelebb a magyar közönséghez a Mississippin túlról. A Palóc Eszterrel trióvá bővült duó idén májusban mutatta be új műsorát, mely a legendás férfiak dalai mellett olyan hősnők életművéből is szemezget, mint Suzanne Vega, Marianne Faithfull vagy Dani Klein.

