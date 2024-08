Szeptember közepéig csobbanhatunk Budapest sokszínű, természetes tófürdőjében

Persze, akinek mindez túl gyors, az egy meditatív SUP -olásra is benevezhet, de a merészebbek egy adrenalinszint-növelő csusszanást is bevállalhatnak az óriáscsúszdán . A homokos strandpályákon pedig ott a strandfoci, strandröplabda, strandkézi, amit csak akarunk.

A tavalyi jegyárak nem emelkedtek és ugyanúgy él az ifjúsági kedvezmény, mint a szépkorúak számára olcsóbb belépés, és a 16 óra utáni „sunset” jegy is 30% kedvezménnyel vásárolható. És jó hír, hogy a változatos büfékínálatban idén feltűntek a pénztárcabarát strandételek is. Ráadásul, továbbra sem kell fizetni – egész szezonban – a 12 év alatti látogatóknak.

