13 bakancslistás látnivaló és program a Balaton déli partján, amit nem érdemes kihagyni idén nyáron

Siófok környékén járva érdemes útba ejteni a Töreki-tavak tanösvényt, ahol lenyűgöző természeti értékek között sétálva ismerhetjük meg a térség élővilágát. Az útvonalat mindenki a kedvére szabhatja: a tanösvény teljes hossza 8,5 km, de összeköthetjük egy 14 km hosszú túraútvonallal is a környéken, illetve rövidebb sétákra is van lehetőség. A Töreki városrész mellett húzódó völgyet 1994-ben nyilvánították védetté, az említett természeti értékek megőrzése végett. Ha pedig szerencsénk van, a madárlesből a madárvilág mindennapjaiba is bepillantást nyerhetünk.

A több díjnyertes fagylalttal is büszkélkedő Florida Fagyizóban kizárólag gondosan megválogatott alapanyagokat használnak, és olasz módra főzik a krémes csodákat, amelyekből több tucat sorakozik a pultban. A fagyizót akár kerékpározás közben is útba ejthetitek, hiszen a déli part bicikliútjának közvetlen szomszédságában található. A hét minden napján készülnek valami különlegességgel, ezért érdemes visszatérni 1-2 gombócnyi kóstolóra!

A déli part egyik szőlőhegyének tetején kémleli szüntelen hazánk legnagyobb tavát a Kő-hegyi kilátó. A Zamárdihoz tartozó panorámapont több szempontból is különleges. A fedett kilátó egy hajdani bencés présház helyét vette át, és nem várt rálátás nyílik innen nemcsak a Balaton teljes hosszára, de a tóba nyúló Tihanyi-félszigetre is.

Csere János bácsi téglából épült birodalmára bukkanhatunk Balatonbogláron. A háromhektáros birtokon minden az ő keze munkáját dicséri, hiszen egy többemeletes múzeumot, emlékművet, harangtornyot, és egy történelmi emlékparkot épített és rendezett be, teljesen egyedül. A rengeteg látnivalón túl számtalan háziállat is él a területen. Látogatás előtt érdemes bejelentkezni, ha azt szeretnénk, hogy Jani bácsi vezessen körbe bennünket!

A Balaton egykori öble, a somogyi Nagyberek egy igazi eldugott kincs, vadregényes, zegzugos vízivilága és tája pedig rögtön magával ragad. Ez a természetvédelmi terület sokszínű madárállománya miatt is izgalmas úti cél. A sűrű nádasokkal teletűzdelt mocsárvilág egy egészen különleges világba kalauzolja el az ide kirándulókat, az igazán kalandvágyók pedig vezetett csónaktúrákon is részt vehetnek.

