Kalandos vakáció: 6+1 családbarát kirándulóhely az Északi-középhegységben

Az Északi-középhegység több nyárra való, csodás kirándulóhelyet és látnivalót tartogat számunkra: várak, izgalmas túraútvonalak, múzeumok, kastélyok, bájos falvak váltogatják egymást a környéken. Ezek közül hoztunk most néhány nem mindennapi úti célt, melyet a gyerekek is élvezni fognak. Töltsétek kalandosan a végeláthatatlannak tűnő nyári szünetet, és fedezzétek fel hazánk északi részének mesebeli tájait!

Füzéri vár, Zempléni-hegység

Egyes feltételezések szerint már a tatárjárás előtt is a Zempléni-hegység meredek bércén állt a mesekönyvek lapjairól kiszökött füzéri vár, amelyről az első írásos emlék 1264-ből származik. A környéken elterülő, elképesztő tájat egészen a XVII. századig szemlélhették az 552 méteres magasságból a várlakók. Ekkor ugyanis a császáriak bosszúból felégették, s ezt követően csupán 2012-ben kezdődhetett meg a vár újjáépítése.

Ennek köszönhetően gyönyörködhetünk ma az impozáns, fehérre meszelt falú erődben, ahol öt érdekes kiállítás vár ránk. De a várig felvezető út is megannyi izgalmat tartogat, ugyanis a fellegvár alatt húzódó erdőben a gyerekek a Fehérlófia meseösvény ügyességi játékait próbálhatják ki. Az ösvény pedig rávezet az erődítmény felé tartó szerpentines útvonalra, amelyen részben sziklákba vájt középkori lépcsőn emelkedhetünk fel a füzéri várba.

Csarna-völgy, Börzsöny

Igazi vadregényes vadonban kalandozhatunk a Csarna-völgyben, ahol az egykori kemencei kisvasút nyomvonala mentén haladva úgy érezhetjük, mintha a történelem apró darabkái elevenednének meg előttünk. A patak által kimosott sínek vonalát a Feketevölgy Panziótól indulva érhetjük el, majd lassacskán a 916 méter magas Magosfára érkezünk meg. A 13–14 km hosszú, ámde igencsak festői körtúra során meredekebb szakaszokkal is meg kell küzdenünk.

De ez ne riasszon vissza attól, hogy gyerekekkel belevágjatok, hiszen az útvonalat a Hamuháznál vagy a Halyagosi kulcsoháznál visszafordulva lerövidíthetitek. Visszatérve kiindulópontunkra a Kemence Erdei Múzeumvasúttal utazhatunk egészen a kemencei végállomásig, ahol a vasúttörténeti gyűjtemény és a kovácsműhely múzeuma repíti vissza a múltba az egész családot.

Fürkész ösvény, Aggteleki-karszt

Érdekes feladatok és változatos helyszínek váltogatják egymást a húsz állomásos Fürkész ösvényen, amely 2,7 km hosszú útvonalán fedi fel előttünk Jósvafő csodáit. Utunk a Tengerszem Szálló alatti parkolótól vezet le az árnyas fákkal szegélyezett Törőfej-völgybe, majd lassacskán a Tengerszem-tó kéken tündöklő víztükre tűnik fel a szemünk előtt, mintha csak Tündérország kapujához érkeztünk volna meg. Később a Jósva-patak feletti függőhídon is átkelhetünk, kisvártatva pedig a jósvafői református templom melletti dombról csodálhatjuk meg a mesebeli Jósva-völgyet. Az aprócska túra a Baradla-barlang jósvafői bejáratánál ér véget, így a kirándulást kiegészíthetjük egy látványos barlangtúrával is.

Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark, Cserhát

Balassagyarmat különálló, meseszép kiránduló- és üdülőhelye Nyírjes, ahol egy elképesztő ökoturisztikai és dendrológiai területet alakítottak ki, hogy egészen közelről élvezhessük a természet csodáit. A 22 hektáros füvészkertnek a 2 km hosszan futó tanösvénye Európa, Ázsia és Észak-Amerika mintegy 600 növényfaját sorakoztatja fel előttünk. Míg a 15 hektár kiterjedésű vadasparkban hazai nagyvadak, gímszarvasok, dámok, muflonok, őzek lépdelnek az eredeti élőhelyükhöz hasonló környezetben, addig a kisgyermekeket erdei játszótér, illetve kisállat-simogató is várja, többek között kameruni törpekecskékkel, juhokkal, pónikkal és nyulakkal.

Izgalmas kirándulást ígér a Cserhát déli vonulatának geológiai kincse is:

Hadas városrész, Bükk

A mezőkövesdi, skanzen jellegű városrész fa kapuzatán átlépve azonnal egy 150–200 évvel ezelőtti falu világába ugorhatunk vissza. A XIX. századi parasztházak különböző korabeli mesterségek, mint például a bútorfestés, mézeskalács- vagy a kerámiakészítés titkaiba engednek bepillantást. Ezenfelül a Hadas Látogatóközpontban egy interaktív kiállítás mesél a városrészről, illetve a matyó hímzésről és viseletről. Az 1800-as évekbeli egyedülálló időutazásunkat pedig összeköthetjük a Szomolya határában található Kaptárkövek-tanösvénnyel is, ahol 117 db fülkével büszkélkedő kaptárkőcsoportot vehetünk szemügyre.

Szentlélek körtúra, Bükk

A több pompás panorámaponttal tűzdelt, 7,5 km hosszú körtúránk a Szentlélek középkori, pálos kolostor romjától indul a piros jelzésen. Először a Köpüs-forrást érjük el, innentől bükkfák hűs árnyékában barangolunk, mígnem a Magos-kőnél a Garadna-völgyre nyíló, lenyűgöző kilátás fogad minket. Továbbhaladva a piros sáv jelzésen járjunk addig, míg meg nem pillantjuk a piros háromszöget, erre letérve pedig már Örvény-kőről csodálhatjuk a fák lombjai mögül előtűnő, közeli hegyek hullámzását.

Innentől először sárga háromszög, majd a sárga jelzést követjük egy elágazásig, ahonnan a kék útvonalon haladunk tovább. Balra fordulva a hegység egyik legszebb mészkő képződményéig kapaszkodunk fel, ahonnan a Lázbérci-víztározóval színezett meseszép panoráma tárul elénk. Végül a kék jelzésen maradva bandukolhatunk vissza a kindulópontig.

+1 Mézmúzeum, Zempléni-hegység

Egy bájos zempléni faluban, Vizsolyban lelhetünk rá az ország első, egyedi Mézmúzeumára, ahol a család apraja nagyja elmerülhet a méhek komplex világában. Természetesen a mézkóstolásra is lesz itt lehetőségünk, ám ezen felül a méhészkedés történetét, a régi méhészeti eszközöket, illetve a szakma alapjait is megismerhetjük itt. Sőt, minket is bevonnak a munkába, így kipróbálhatjuk a méhészet alapfogásait, s akár saját mézet is pörgethetünk. Ha pedig Micimackó módjára az utolsó csepp mézet is elfogyasztottuk, akkor érdemes útba ejtetünk az autóval pár percre található Boldogkő várát is, amely lenyűgöző panorámával ajándékoz meg minket.

Szemezgessetek a Mátra kalandos kirándulóhelyei között is: