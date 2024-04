Túratippek az ország tetején: 8 helyszín és program a Mátrában aktív kikapcsolódáshoz

A hazánk legmagasabb csúcsának helyet adó hegységben mindenki megtalálja a neki való programot, hiszen a Mátrában lépten-nyomon természeti értékekre bukkanhatunk, legyen szó égbe nyúló kilátókról, vadregényes szurdokokról, ezüstös tölgyesekről vagy háborítatlan tisztásokról. Kiránduljatok velünk Magyarország tetején!

Galyák földjén

Hazánk harmadik legmagasabb hegycsúcsán, a 964 méteres Galya-tetőn (pontosabban annak 960 méteres ormán, Péter hegyesén) meredezik a néhány évvel ezelőtt díjnyertes átépítésben részesülő Galya-kilátó. A páratlan panorámát kínáló építmény felső három emeletén hangulatos, széltől és esőtől védett bivakszállások is találhatók a természetjárásban megfáradt kirándulók számára. A kilátó környékén számos turistaútvonalba becsatlakozhatunk: ha például nyugat felé vesszük az irányt, a vörös fenyőerdők mentén haladó varázslatos Galya-fennsíkon sétálhatunk végig, közben pedig káprázatos kilátásban lehet részünk.

Csörgedező patak mentén

Több irányból is megközelíthető a Csörgő-patak vadregényes völgye. A Mátra egyik legkeresettebb kirándulási célpontja a patak után elnevezett Csörgő-szurdok, amely minden évszakban rengeteg túrabakancsos kirándulót vonz. A sziklaszoros népszerűsége nem véletlen, függőleges, vulkanikus andezitfalai monumentális látványosságként nyúlnak a magasba. A 750 méteres tengerszint feletti magasságban csordogáló patak egy különleges természeti jelenségről kapta a nevét, nagyobb esőzések után ugyanis a patakban sodródó kavicsok össze-összekoccannak, amit sokan csörgő hangként írtak le.

Békalesen Sástón

Erdős oázis közepén bújik meg hazánk legmagasabban fekvő tava, a mátrai Sástó. A mesterséges tó közepén található szigetre fapilléreken álló híd vezet be, melynek pallóiról legeltethetjük szemünket a pihenő kacsákon, a kalandvágyó csónakázókon és a partot szegélyező fűzfákon. A Farkas-kút forrásáig vezető, 1,7 kilométer hosszú Béka tanösvényen megismerhetjük Sástó madár- és növényvilágát, valamint megfigyelhetjük a víz felszínén lebegő tavirózsákat és különleges orchideafajokat. A kirándulás során felkapaszkodhatunk az egykori olajfúrótoronyból kialakított, 53 méter magas kilátóba is, ahonnan tiszta időben a Tiszáig és a budai hegyekig is ellátni!

A Mátra legnagyobb várromja

Az ország egyetlen barlangváraként ismeretes Siroki vár a Mátra legnagyobb várromja. A föld alatti barlangrendszer rejtette izgalmakat az erősség ormáról elénk táruló látkép egészíti ki, de a festői fekvésű falu tájházát is érdemes felkeresni. A vidék felett több mint 700 éve őrködő, felső- és alsóvárból álló épületegyüttes felfedezését követően barangoljuk be a falakat körbefutó sétaösvényt is, majd a vár bejáratától a várnyereg felé fordulva kövessük a K jelzést, és látogassuk meg a Barát és Apáca sziklákat. A különleges sziklaalakzat a legenda szerint egy kővé dermedt szerzetes és szerzetesnő szerelmének állít emléket. Április 6-án tulipánfesztivállal varázsolnak karneváli hangulatot a vár falai közé, ahol autentikus török kávét is kóstolhattok.

Smaragzöld gyöngyszem

A Széleskő-bányató néven is ismert mátrai gyöngyszem, a smaragdzöld apci tengerszem a Nagy-Hársas és a Somlyó hegyek ölelésében bújik meg. Az egykori andezitbánya medrében keletkezett csillogó, kristálytiszta vizű tó és az azt körbeölelő erdő 1995 óta helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A bánya területén közel 90 éven át tartott az andezitfejtés, majd a 10-15 méter mély mederben eső- és talajvíz hozta létre a mára kedvelt kirándulóhelynek számító tavat. A 15-20 méter magas sziklafalakról különleges élmény lepillantani a csillogó víztükörre, a tó körüli tűzrakóhelyek pedig adnak némi lehetőséget egy kis pihenésre.

Demjéni via ferraták

A Bükk és a Mátra között található Demjén melletti kőfejtő via ferrata útvonalai igazi megmérettetést ígérnek a sziklamászóknak. A mászóutak körülbelül 500 méteren vezetnek végig, és a könnyűtől a közepes nehézségű pályákon át eljuthatunk egészen az ország legnehezebb via ferratáihoz. A közelben felszerelés bérlésére is van lehetőségünk, a terep pedig egész évben nyitva áll a kalandvágyók előtt.

Felemelő kalandok az egész családnak

Az Oxygen Adrenalin Park a Mátra déli lejtőjén található. A 16 hektáros parkot azzal a céllal hozták létre, hogy a látogatók kellemes környezetben szerezhessenek felejthetetlen élményeket a Mátrában eltöltött idő alatt. A parkban bármely korosztály találhat magának szórakozási lehetőséget, amihez több mint 30-féle játék és programlehetőség áll rendelkezésünkre. Többek között bobpálya, libegő, quadpálya, függőhíd, canopy, kalandpark, játszóház, 360 fokos hinta, erdei labirintus, nyaranta pedig jet-ski, vízi akadálypálya és egy kalózhajó várja, hogy felfedezzük. A gyerekek mellett a kevésbé kalandvágyó felnőttekre is gondoltak, ezért a park területén található büfé, étterem és kávézó is, így biztosan nem fogunk unatkozni.

Weboldal >>

A HELY vendégház

A Mátra kincseinek felfedezése után egy négycsillagos patakparti vendégházban pihenhetünk meg az Észak-Mátra egyik legszebb fekvésű településén, Parádon. Egy hangulatos fahídon átkelve érünk a parkosított kertbe, ahol kerti pihenő, dézsafürdő, a Kékestető panorámája, finn szauna, bográcshely és grillező is található, a gyerekeket pedig egy különleges játékbirodalom várja. A 200 négyzetméteres, 5 külön bejárattal rendelkező, gyerek- és kutyabarát szálláshely légkondicionált, saját fürdőszobás, franciaágyas szobákkal rendelkezik, amelyek igény szerint pótágyazhatóak és maximum 16 fő befogadására alkalmasak. Programokkal, bekészítésekkel, elektromos autótöltővel, illetve sok mosollyal várják a cégeket, baráti társaságokat és családokat!

3240 Parád, Károlyi Mihály utca 6. | Weboldal

Mutatjuk, hol libegőzhettek a Mátrában: