A Cserhátban rejlő geológiai csodának nincsen párja Európában

Napjainkban több kilométer hosszan nyúlnak el ezek az andezittelérek, amelyek a XX. századi kőbányászatnak köszönhetően kerültek a felszínre. Az Európában egyedülállónak, de még világviszonylatban is ritkának számító andezitoszlopok különlegessége abban rejlik, hogy az oszlopos szerkezet inkább a bazaltokat jellemzi. Sőt, a Nagy-hegyi andezitoszlopnál látható, kifelé hajló oszlopok a bazaltokban is kivételesek, nemhogy az andezitben.

