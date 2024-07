Kirándulás Budapest közelében: 7 nyári látnivaló és helyszín Balatonakarattyán és környékén

A múzeum remek úti cél a retró rajongóinak: míg a kiállított tárgyak az idősebb korosztály számára édes emlékeket idézhetnek elő, a fiatalabbaknak nagyszerű lehetőséget nyújtanak a játékos módon tanulásra. A tárlatban szerepelnek használati tárgyak, járművek és ruhadarabok is, de egy Utasellátó is helyet kapott a múzeumban.

Az egész évben szabadon látogatható Soós-hegyi kilátót egy korábbi adótoronyból alakították át, hogy tetejéről végigpásztázva a Balatont maradandó élményekkel térhessünk haza. A Balaton keleti csücskének messzelátójából ugyanis a szemünk előtt nyúlik el teljes hosszában a Balaton. Nem is kérdés tehát, hogy a könnyen, akár autóval is megközelíthető kilátóból gyönyörködni a magyar tenger végtelen víztükrében igazán különleges élmény.

