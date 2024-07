30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. július 3-7.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten és környékén ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Magyar Vár Néptánctábor és Népművészeti Fesztivál // Pomáz (2024. július 1-7.)

Színes programkavalkáddal készül július első hétvégéjére a Magyar Vár tábor és fesztivál! Minden nap gyerekprogramok, táncház, táncoktatás, kézműveskedés és szuper koncertek várják az érdeklődőket Pomázon, a Majdán utcában.

Kolorádó Fesztivál // Nagykovácsi (2024. július 3-7.)

A Kolorádó egy gyönyörű, zöld és szabad szellemű fesztivál Budapest és a természet határán, a Sztrilich Pál Cserkészparkban.

American Music Abroad // MOM Kulturális Központ (2024. július 3., 6.,)

Júliusban több alkalommal is ingyenes koncertet ad az American Music Abroad zenekar és kórus a MOM Kulturális Központban. A változatos műsorban helyet kapnak a klasszikusok mellett a jazz és az amerikai népzene képviselői is. A koncerteken a részvétel regisztrációhoz kötött.

Denagyvilág Fesztivál // Szigetmonostor (2024. július 5-7.)

Zenész, zenei menedzser, grafikus, nyomdász, fotós és még számos kiváló szakmabéli összefogásával jött létre tavaly első ízben a Denagyvilág fesztivál, ami az első és rendkívül sikeres „próbaszezon” után idén már rendes üzemmódban, 2024. július 5-7. között várja a közönséget Szigetmonostoron. A Denagyvilágon számos zenei műfaj lel otthonra a jazztől a világzenén át a népzenéig, irodalmi és társművészeti programokkal, gyerekeknek szóló udvarral és folkkocsmával.

Kertész/Kópiák // Magyar Nemzeti Múzeum (egész héten)

André Kertész magyar származású fotográfus életművének soha nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás június végén a Magyar Nemzeti Múzeumban. A szeptember 22-ig látogatható tárlat a fiatal André Kertészt és útkeresését mutatja be a világhírnév előtt. Amellett, hogy a látogatók közelebbről megismerhetik a fotóművész fiatalkori éveit, bepillantást nyerhetnek az analóg fényképezés történetébe is.

Éjszakai ízutazás Ázsiába: Chinatown Budapest éjszakai piac (egész héten)

A Chinatown Budapest éjszakai piaca idén immár 12. alkalommal nyitotta meg kapuit a kőbányai Wan Hao mellett, hogy autentikus ázsiai ételeket és italokat, utánozhatatlan hangulatot és fergeteges programokat biztosítson egész nyáron. Az ünnepnapokat is beleszámítva minden egyes nap 17:00-23:00 között nyitva tartó ételpiac látványvilágával, illataival és ízeivel rögtön Ázsiába repíti az ide betérőket. Az autentikus ázsiai konyha mellett különböző események hozzák közelebb hozzánk a távoli kultúrát.

Budapesti programok szerdán (2024. július 3.)

Gellért-hegyi moldvai táncház

Ingyenes tánc- és énektanítással, valamint élő zenével invitálják az érdeklődőket felhőtlen kikapcsolódásra a Filozófusok kertjében található Gellért-hegyi víztározónál. A nyári táncház tavasztól őszig minden szerdán várja a táncos lábú fővárosiakat, este 7 órától.

Ripoff Raskolnikov Band lemezbemutató + Luke Winslow-King & Roberto Luti // KOBUCI

Roberto Luti egyike a világ legjobb slide gitárosainak. Idén februárban Ripoff Raskolnikov zenekarával adott egy fergeteges sikerű turnét Magyarországon és öt számban közre is működik Ripoff új lemezén, aminek most a Kobuciban lesz a bemutatója. Mindkét csapat játszik külön programot is és az estét végül közösen fejezik be.

Take That // Budapest Park

Július 3-án több szempontból is különleges estének lehetünk szem-és fültanúi a Budapest Parkban. Egyrészt több mint harminc éves pályafutása során először látogat hazánkba Anglia egyik legnépszerűbb pop csapata, a Take That. Ráadásul kifejezetten erre az estére újból összeáll a ‘90-es évek egyik kultikus hazai együttese, Császár Előd és Hoffer Dani duója, az FLM. És ha mindez nem lenne elég, az este meglepetései itt nem érnek véget: a koncert után ugyanis a Budapest Park Dzsungel nevű táncterén a Take That egyik alapítója, Howard Donald pörgeti majd a lemezeket!

Budapesti progrmak csütörtökön (2024. július 4.)

Zenés este a Ferenc téren: Violectric

Ingyenes koncertek színesítik meg a fülledt nyárestéket a Ferenc téren minden csütörtökön július 4. és augusztus 8. között. A IX. kerület szívében 4-én a Violectric lép színpadra.

Holdfény est a Városháza udvarán

Június 4-én szabadtéri hangverseny várja a komolyzene szerelmeseit a budapesti Városháza hangulatos udvarán: Hegedűs Katalin és Hegedűs Endre zongorakoncertjét hallgathatjátok meg.

Café Medrano debüt + Wizművek // Tütü Tangó

A Cáfé Medrano a Cabaret Medrano zenekar új, klubbos, gitáros verziója. A megszokott latinos, jazzes elemek mellett több a blues és rock improvizáció, összességében kicsit karcossabb, alterossabb mint a nagy testvér. Vendégük a Wizművek zenekar, melyben a különleges hangú és francia sanzon előadásairól ismertté vált Orbán Bori énekli Wizner Balázs dalait.

The 70’s birthday show a Majomhoz

Július 4-én ünnepli 4. születésnapját Buda titkos kertje. Ez alkalomból egy 70-es éveket idéző, éjszakába nyúló születésnapi dorbézolásra hív a városmajori kedvencünk. Színes fények, diszkógömb, hűsítő koktélok idézik meg a korszakhangulatát. Kapjátok fel az afróparókát és a trapéznadrágot és meglepetésben lesz részetek.

Cseh Tamás Projekt // Esernyős

A Cseh Tamás Projekt 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy Cseh Tamás és Bereményi Géza örök érvényű dalaiból és verseiből, sajátságos megszólalásban formáljon előadást minden korosztály számára. Július 4-én az Esernyős udvarán élvezhetjük az egyedi hangszerelésbe öntött dalokat.

Pénteki porgramok Budapsten és környékén (2024. július 5.)

Szobanövényvásár a VAJ-ban

A Pilea Projekt egy napra újra a VAJ-ba költözik, ahol sok finomság mellett most megtalálhatod otthonod új lakóit is.

BakátsPéntek

Nyári péntek estéken, június 28. és augusztus 9. között ingyenes koncerteket csíphettek el Ferencváros szívében, a gyönyörűen felújított Bakáts téren. Az este 7 órakor kezdődő eseményen változatos zenei stílusban alkotó előadók és zenekarok lépnek fel.

További ingyenes programok Budapesten:

A Pál utcai fiúk – a Pannon Színház előadása // Verőce

Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink. A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. Az előadásban döntő szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zenei-ritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus üzenete.

Kincsem – filmvetítés élő szimfonikus zenével // Szentendrei Skanzen

Megérkezett a Cinema and Symphony, mely Magyarország első élőzenei mozivetítése. Nézzétek meg az egyik legsikeresebb magyar filmet úgy, hogy a Hrutka Róbert zeneszerző által komponált zenéket élőben játssza a Duna Szimfonikus Zenekar a szabad ég alatt.

Piknik Mozi: Üvegtigris // Bud Spencer Park

Az e heti Piknik Mozi vetítésen a magyar közönség számára már-már kultikussá vált vígjáték igazán egyedi, ugyanakkor szerethető karakterei garantálják az önfeledt, humoros pillanatokat miközben a főszereplők egy lepusztult büfékocsiban próbálják élni olykor küzdelmes mindennapjaikat.

Sorbonne Sexual + Grabovski // Pontoon

Két szuper alternatív zenekar koncertje egy nyárestén a Lánchíd lábánál.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. július 6.)

Biciklitúra a Dunakanyarban – Vác-Zebegény

Tekerjetek a Dunakanyar legszebb útjain július 6-án! Rövid váci városnézést követően kezdetét veszi a bringatúra, amely nem szűkölködik majd látnivalókban és káprázatos dunai panorámákban. A túra egy rövid gyalogos kirándulással ér véget Zebegényben.

Facebook-esemény >>

Dunai Balkán – vezetett séta

Az ország legszebb Dunakorzóját magáénak tudható Szentendrén július 6-án a Budapest Városművek csapata segít eligazodni a város szövevényes történetében. A 2,5 órás vezetett sétán a Balkánról betelepült népek és magyar hagyományok egyvelegéből, különböző kultúrák egységéből kaphattok ízelítőt. A megannyi történetet rejtő, kanyargó utcákon tett séta után egy kis balkáni kóstolóval is kedveskednek a résztvevőknek.

Két világ között -vezetett séta

Az ember sokszor nem is gondol arra, hogy olyan helyeken is rejtőznek templomok, ahol elsőre a legkevésbé sem számít rá. Július 6-án, 3 órás séta keretében, az Imagine csapatával járhatjátok be a fővárost, hogy kapualjban, föld alatt vagy bérházak között bukkanjatok rá ezekre a különleges helyszínekre. A programon többek között egy istállóból lett kápolna, a Városliget titkos kálváriája és az Epreskert restaurálóműhelye fedi fel titkait.

Hollán Jazz Street: Jécsai Bori & Roza Tamás

Hétvégi jazz koncertek újra Újlipótváros kapujában, közkedvelt sétálóutcájában. Az e heti fellépők Jécsai Bori és Roza Tamás.

Városmajori Szabadtéri Színpad x Örkény Színház: Escape

Kortárs társadalmi szélmalomharcaink a média- és tudatipar nyomása alatt, virtualitás versus valóság, generációs válság, játékszenvedély és gémervilág: ilyen és ehhez hasonló témákból építkezik az Örkény István Színház és a Városmajori Szabadtéri Színház koprodukciójában készülő új magyar ősbemutató. A virtuális valóságba menekülés az előadás látványvilágában is megjelenik. A díszlet a városi dzsungel hatását kelti, amelyben az utcakép valósághű elemei mosódnak egybe a számítógépes játékok látványát idéző vetítéstechnikával.

A nyári égbolt legjava // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Egy kellemes nyáresti csillagnézéséstől csak az különlegesebb, ha mindezt egy csillagvizsgálóban teszitek. Július 6-án a Svábhegyen nem mindennapi égi válogatásokat figyelhettek meg. Az észleléseket során többek között megismerhettek a nyári méhek zsongó csillaghalmazát is, majd egy sejtelmesen szép planetáris ködöt, végül pedig Herkules hatalmas gömbhalmazának százezernyi csillagát csodálhattok meg.

LOVASI 360 // KOBUCI

Lovasi András az elmúlt évek egyre népszerűbb előadói műfajában, az „egyszálgitározós” koncerteken már több műsorral és tematikában is feldolgozta szerzői munkássága dalait. Ezúttal az óbudai Kobuci Kertben teszi ezt a nézőtér közepére felállított színpadon.

Vasárnapi programok a fővárosban és környékén (2024. július 7.)

Élőzenés brunch // Hello Buda

A Törökvész utcai Hello Buda hangulatos teraszán megadhatjátok a módját a hétvége lezárásának. Térjetek be július 7-én, és kóstoljátok meg a csak vasárnap kapható thai palacsintát vagy próbáljátok ki a thai omlettet. Déltől a Piano Tunes zenéje mellett élvezhetitek a finomabbnál finomabb falatokat.

Júliusi dunázós örökbefogadó nap a Dürerben

Az Eszkuláp Állatvédő Egyesület sok-sok védence közül személyesen is megismerkedhettek néhánnyal. Jelentkezzetek kutyafuvarosnak, fogjátok valamelyik kutyánk pórázát az eseményen.

Király-nap

Július 7-én ünnepli Budapest a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő Király utcát, az egész napos programkavalkád állomásai a sokat látott környékbeli utcákon lesznek megtalálhatók. A nap folyamán vásárok, gyerekfoglalkozások és előadások várnak, az estét pedig a Magashegyi Underground koncertje zárja.

Fuego Flamenco // Leányfalu

Június 7-én három fantasztikus flamenco művész tárja elétek világát Leányfalun a Faluház színpadán. Ezen az estén két csodáslatos világ találkozik: a flamenco érzelmes, vérpezsdítő, féktelen ritmusai, dallamai vegyülnek a Duna-kanyar legszebb nyári estéinek különleges, egész évben vágyott atmoszférájával.

