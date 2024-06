Zseniális smash burgerekkel és egyedi hangulattal vár a főváros egyik kedvenc burgerezője

A The Burger Project márciusban második helyszínét nyitotta meg a XIII. kerületi Viza utcában, ahol a tőlük megszokott minőséggel, széles választékkal és isteni ízekkel várnak mindenkit.

Sokaknak már ismerős lehet a Viza utcai vendéglátóegységet díszítő tábla, hiszen a The Burger Project első, 2022 tavaszán nyitott újpesti étterme hatalmas népszerűségnek örvend a burgerrajongók körében. Az Angus smash burgereiről és széles választékáról ismert hely az új helyszínen sem okoz csalódást, a megszokott finomságok mellett pedig már leülni is van lehetőség.

A nagyobb, ülőhelyekkel bővített belső tér mellett még ital újdonságokat is találtok a Viza utcában: itt már kézműves csapolt söröket is párosíthattok a burgerek mellé. Persze dobozos változatokban is elérhetők a First sörfőzde legjobbjai, ha emellett döntötök, mindenképp próbáljátok ki a First Craft Beer és a The Burger Project kollaborációját: a nyári forróságban tökéletesen frissítő IPA sört. Megérkeztek továbbá a The Burger Project saját készítésű prémium limonádéi, amik hozzák ugyanazt a minőségi szintet, mint az ételek és már nemcsak helyben fogyasztva, elvitelre is kérhetők.

Széles burgerválaszték, különleges ízek

A The Burger Projectet leginkább az különbözteti meg versenytársaitól, hogy sokféle, különböző ízvilágú smash burger közül választhattok, így akár újra és újra visszatérve is újdonságokat próbálhattok ki.

A magas minőség nemcsak az igényes berendezésen és a kedves kiszolgáláson látszik, hanem az ételeken is: a konyhán csakis minőségi, mindennap frissen érkező alapanyagokból dolgoznak, a marhaburgerekhez használt pogácsában Angus marhahús van, a csirkés burgerekben pedig ropogós bundás csirkét találtok.

A menün számos, nem mindennapi kombinációt is találtok, mint például a mogyoróvajas-lekváros, juharszirupos grillezett baconnel feldobott Peanut Butter & Jelly burit, vagy az ír cheddarral, hagymakarikával és káposztasalátával megálmodott Tennessee hambit.

A zseniális ízeket a házilag, frissen kevert szószok teszik még izgalmasabbá, illetve felárért extra feltétekkel még tovább turbózhatjátok az élményt. Amennyiben óvatosabbak vagytok, vagy speciális diétát követtek, választhatjátok a vegaburgert, illetve mindenmentes buci és vegán burgerpogácsa is szerepel az étlapon.

A The Burger Project megálmodói arról is gondoskodnak, hogy még a törzsvendégek is minden hónapban újdonságot kóstolhassanak, hiszen minden hónapban egy-egy új burgert vesznek fel a repertoárra. A havi burgereket mindig a szezonális hozzávalók és az aktuális trendek alakítják, egy biztos: garantáltan különleges ízélményben lesz részetek, ha emellett teszitek le a voksotokat.

A névadó burgerek mellett természetesen köretekből is választhattok, legyen szó édesburgonyáról, mozzarella sajtfalatokról, vagy káposztasalátáról. Ha pedig igazán bevállalósak vagytok, kóstoljátok meg a loaded friest is!

A korábban említett kézműves sörök mellett természetesen alkoholmentes opciókból is választhattok, hiszen a dobozos üdítők mellett különböző ízesítésű házi limonádét is szürcsölhettek a meleg napokon.

Tengerparti hangulat a XIII. kerületben

Az isteni burgerek mellett a különleges, nem feltétlen a burgerezőkre jellemző tengerparti atmoszférát is muszáj megemlíteni, hiszen a dizájn és az enteriőr is rögtön egyedi hangulatot teremt és egyenesen a tengerpartra repít. Az étlapon és a belső térben is visszaköszönő színek és minták feldobják az itt töltött időt, a falat egy hatalmas falfestmény színesíti, a plafonon pedig egy igazi szörfdeszka díszeleg.

A havi burgerek mellett más szezonális meglepetések is várnak, most például a jelenleg futó, foci EB ideje alatt elérhető ajánlat, aminek keretében a Viza utcai étteremben a Nagy menühöz és a Pro menühöz most felár nélkül választhatjátok a csapolt söröket, és mindkét étteremben választható a dobozos The Burger Project IPA is!

