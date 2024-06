Újdonságok Budapesten: 8 zseniális hely, amit érdemes kipróbálni júniusban

Zseniális új helyekkel bővült Budapest gasztrotérképe idén nyárra. Zölddel ölelt kerthelyiségekből és mennyei olasz falatokból biztosan nem lesz hiány! Mutatjuk az irányt a főváros legújabb vendéglátóegységeihez.

Alelí Budapest

Budapest belvárosának legújabb ékkövében, a Dorothea Hotel épületében nyitotta meg első kelet-közép-európai egységét a három Michelin-csillagos spanyol sztárséf, Dani García. A Giorgio Cavicchiolo főszakács által vezényelt Alelí – eltávolodva a Garcíától megszokott andalúz vonaltól – az olasz konyha klasszikusaira építő menüvel idézi meg a dolce vita életérzést, a legkiválóbb mediterrán és magyar alapanyagokból dolgozva, olyan régiókba kalauzolva ízlelőbimbóinkat, mint Piemont, Campania vagy Szicília. Ha érdekel, hogy fér meg egymás mellett egy étlapon a lángos, a cannoli, és a kaviár, akkor irány az Alelí!

1051 Budapest, Wekerle Sándor utca 3. | Weboldal

Giulia

A kevesebb néha több. Dióhéjban így lehetne összefoglalni a nagy social media csinnadratta kíséretében megnyílt Giulia koncepcióját, amely az “under promise, over deliver” szellemiség jegyében rövid étlappal, szerény terítéssel és sallangmentes kiszolgálással vívja ki kitüntető figyelmünket. A pizzát, a lasagnát és a bolognai spagettit hiába keressük, helyettük 8 antipasti, 2 primi, 2 secondi és 3 desszert közül választhatunk. Italfronton épp ellenkezője a helyzet: csapolt koktélok, olasz sörök, ütős long drinkek és biodinamikus borok hosszú sora vár minden kísérletező kedvű vendégre.

1024 Budapest, Retek utca 12. | Facebook

Zappi Napoletana

Ha a Giuliában nem is, a Széll Kálmán téri EASY fedele alatt megnyitott Zappi Napoletanában minden pizzarajongó megtalálja számítását. Ahogy azt a neve is sejteti, itt a nápolyi stílusú tésztakorongoké a főszerep: a klasszikus margheritától kezdve, a szarvasgombakrémmel csábító funghi e tartufón át, a Rick & Morty nevű, ricottás-pisztáciás csodáig összesen egy tucatnyi pizza közül válogathatunk. Az autentikus hangulat jegyében az itallapon több jellegzetes olaszos koktél, rövidital és long drink is szerepel, amiket akár az EASY oázisszerű árnyas kertjében is elfogyaszthatunk.

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 9. | Facebook

Port de Budapest

Vízparti kikapcsolódás a város közepén? Ez nem kampányígéret, hanem valóság! Az Erzsébet és a Szabadság híd között félúton, közvetlenül a Belgrád rakparti Nemzetközi Hajóállomás mellett találjátok a mediterrán hangulattal, különleges látvánnyal és magával ragadó kínálattal hódító Port de Budapest báréttermet. Ebédidőben a korianderes-ananászos borjúfalatok, a fish and chips és a tigrisrák pil-pil ízesítik meg Duna-parti láblógatásunkat, naplementekor pedig a szomszédos hidak ihlette signature koktélok és a DJ által pakolgatott jobbnál jobb mixek hozzák el a wow-faktort.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 23. | Facebook

TAKO

Kedvenc belvárosi pizzázónk, a Manu+ régi helyén, az Unger-ház árkádos belső udvarában nyitott meg a hűvösvölgyi építésztrió, Szederkényi Lukács, Szederkényi József és Ghyczy Dénes Emil szerelemprojektje, a TAKO Műhely első állandó bázisa. A TAKO-ban minden helyben, az Ybl Miklós tervezte épület falai között készül, tacóból négyfélét kérhetünk (a húsos, vega és vegán opciókon túl helyet kapott egy sós karamellás-tejszínhabos verzió is), de az olajbogyót és a szaftos, omlós hússal bélelt levest is érdemes kipróbálni. Nyitvatartás szerdától szombatig.

1053 Budapest, Múzeum körút 7. | Facebook

AN Asian Restaurant

Ha nyár, akkor utazás! A sokszínű Ázsia sokak számára vonzó úti cél, ám nem mindenki engedhet meg magának egy sokezer kilométeres kiruccanást. Szerencsére a Távol-Kelet közelebb van, mint gondolnánk, köszönhetően az olyan, minden részletében hamisítatlan helyeknek, mint amilyen az AN is. A Ráday utca legújabb üdvöskéje hagyományos receptek alapján, friss hozzávalókból készült fogások széles választékával hív minket felejthetetlen ízutazásra, aminek a tojásfehérjés, vietnámivodka-alapú koktél éppúgy része, mint a fűszeres pirított tészta.

1092 Budapest, Ráday utca 20. | Facebook

Rotisserie by Bereznay Tamás

Buda kedvelt piacán, a Fény utcai piac földszintjén rakott fészket Bereznay Tamás nemes egyszerűséggel csak Rotisserie-nek keresztelt, hiánypótló grillcsirkézője. A sóoldaton kívül semmilyen más fűszert nem látott dabasi és szadai származású, tökéletesre sütött, szaftos pipik mellé alaptartozék a házi szósz, a ropogós és lédús szezonális saláta, és a zsírban sült újkrumpli, de extraként a Bake My Day kézműves pékség kenyerét is kérhetjük. A tulajdonos később tematikus hétvégékkel is bővítené a repertoárt, ami a csirkék spéci fűszerezésében és különleges köretekben fog megnyilvánulni.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. | Facebook

YURU Dinner Club

A japán szakébárok és az amerikai small plate-szcéna ihlette YURU az Ötkert egykori Secret Room helyiségében ver hidat a két, merőben különböző kultúra közé, klubhangulatú kulináris élményt ígérve minden betérőnek. Ázsiát idéző koktélok, yakitori-stílusú grillhúsok, sashimik, gyozák és savanyított finomságok adják a kínálat gerincét, amik együttesen biztosítják a kvintesszenciális YURU-élményt. Tartsátok szemmel az étterem Facebook-oldalát, nem múlik el ugyanis csütörtök spéci event nélkül, este 10 után pedig a Dojo Club DJ-i szállítják a vacsora ledolgozását segítő orientális ütemeket.

1051 Budapest, Zrínyi utca 4. | Facebook

