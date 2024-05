6 hangulatos új kávézó és cukrászda Budapesten, amit kár lenne kihagyni

Összegyűjtöttük nektek azokat az új helyeket Budapesten, amiket a nyár folyamán kipróbálhattok, legyen szó süteményről, kávéról vagy péksüteményről!

Dobay BudaPart-Cukrászda és Pékség

A Krisztina körút egyik törzshelyének számító cukrászda finomságait már Újbudán is megkóstolhatjátok, a nemrég nyitott Dobay BudaPart-Cukrászda és Pékségben. A széles és ínycsiklandó süteményválaszték és az utánozhatatlan kávéjuk mellett hétköznap ebédmenü is vár benneteket, amiket a hangulatos, különlegesen berendezett helyiségben is elfogyaszthattok.

1117 Budapest, Garda utca 1. | Facebook

Málna Manufaktúra

Ha a Várnegyedben sétálva kívántok meg egy igazán édes finomságot vagy egy ütős kávét, térjetek be a Málna Manufaktúrába, ahol hagyományos és különleges sütemények és péksütemények széles választéka vár. A nemcsak isteni finom, de kifejezetten mutatós termékek között szerepelnek pohárdesszertek, francia kreációk és még pisztáciás és sós-karamellás New York rollok is.

1015 Budapest, Batthyány utca 15. | Facebook

Bruno Gelateria Hollán

Óbuda egyik kedvenc fagyizója, a Bruno Gelateria új egysége Újlipótváros szívében nyitott meg, és ott is hűsítő finomságokkal várja a nyári melegben betérőket. A hangulatos fagyizó minőségi választékában lehetetlen csalódni, hiszen az autentikus szicíliai recept alapján főzött krémes gombócok mellett a gyümölcsös fagylaltok mindegyike friss gyümölcsökből és tejmentesen készül, a hely specialitását, a frissítő sorbet-hez hasonló granitákat pedig természetesen itt is megkóstolhatjátok.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 33. | Facebook

Insula Kávézó

Nem is gondolnánk, hogy a belváros szívében, a Deák Ferenc téren egy mesés kis kávézóra bukkanhatunk, ahol a nyüzsgéstől távol, finom falatok mellett töltődhetünk fel. Az otthonos enteriőrben szendvicsek, sütemények, péksütik és kávék garmadája vár, amiket barátokkal beszélgetve, vagy akár egy jó könyv társaságában is elfogyaszthattok.

1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4. | Facebook

Zsolnay Kávézó&Bár

Magyarország egyik legjelentősebb kultúrtörténeti kastélyában, a budai dombok ölelésében fekvő nemrég felújított Klebelsberg Kastélyban nyitott meg a Zsolnay Kávézó&Bár, ahol elhelyezkedésének köszönhetően pazar és nem mindennapi környezetben sütizhettek vagy kávézhattok. Az eredeti olasz kávé mellett hűsítő italok és ízletes kézműves sütemények várnak benneteket a kastélyhoz méltó módon berendezett kávézóban.

1028 Budapest, Templom utca 12. | Facebook

NaTuri Café & Deli

Idén egy újabb gyöngyszemmel bővült Budapest mindenmentes vegán specialty kávézó- és cukrászdatérképe, hiszen a NaTuri Café & Deli megnyitotta kapuit a Fővám tér közelében. A kávék mellé választhattok glutén-, cukor-, tej-, tojás-, laktóz- és tartósítószer-mentes sütiket, a Naturi kézműves manufaktúra különlegességeit pedig haza is vihetitek.

1093 Budapest, Csarnok tér 6. | Facebook

