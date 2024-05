3 újonnan nyílt kávézó Budapest agglomerációjában, amit érdemes felfedezni

Páty is magáénak tudhat egy nem is olyan rég nyílt hangulatos kávézót, melynek teraszán ejtőzni és kávézni felér egy megelevenedett ünneppel. A Rákóczi út 11. szám alatt otthonra lelt Csakegy Kávé tökéletes, ha szeretnétek kikapcsolódni egy kicsit, beszélgetnétek egy jót egy csésze finom kávé vagy sütemény mellett, netalán a hársfák árnyékában olvasgatni vagy a teraszon napfürdőzni támad kedvetek.

Budaörs áprilisban egy különleges színfolttal gazdagodott a LiTi Café személyében. A település legújabb kávézójába ugyanis nemcsak egy csésze finom feketéért érdemes beugrani, de a tradicionális vietnámi konyha reggeli- és ebédfogásaiért is. Az étlapon szerepel többek között vietnámi omlett, matcha palacsinta, vietnámi rizsételek, de kérhettek kávétok mellé különleges vietnámi ananásztortát is.

A szigetszentmiklósi Miklós Pláza aljában nyitott meg április utolsó napjaiban a Bonobo café. A mindennapokba némi trópusi hangulatot csempésző Bonobo már most kiváló kávéiról nevezetes, de legalább annyira szeretik a vendégek a helyben készült pisztáciás croissant-t is. Kínálatukban a reggelinek való szendvicsek és a délutáni frissítők éppúgy megtalálhatók, mint az ínyencségnek számító croissant sóskaramellel és popcornnal. Külön jó hír, hogy ha a Bonobo caféba tervezetek látogatni, négylábú pajtásotokat sem kell otthon hagynotok.

