3 szuper hely, ahol megkóstolhatjátok a mennyei portugál desszertet, a pastel de natat

Ha valakit megkérdeznénk, hogy a portugál konyha finomságai közül mondjon egyet, nagy eséllyel az első válasz a mennyeien krémes pastel de nata lenne, ami a ropogós leveles tészta és a forró vaníliás puding töltelékkel minden édesszájút rögtön levesz a lábáról. Most már nem kell Lisszabonig utazni, hogy ti is megértsétek a rajongás okát, hiszen több budapesti helyen is megkóstolhatjátok!

Lisboa Bakery & Café

A pastel de nata megkóstolásához az egyik legalapvetőbb úti cél a már négy helyen működő Lisboa Bakery & Café, ahol mindig friss kosárkák várnak titeket a pultban. Budapest első portugál pékségében most már a klasszikus mellett már egy igazi különlegességet, egy málnás verziót is választhattok. A Lisboa Bakery & Café kínálatában természetesen nemcsak a kelt tésztás süteménycsoda kap helyet, a pultban számos mennyei finomság közül választhattok, a különleges fűszerezésű kovászos kenyerektől kezdve egészen az égetett baszk sajttortáig. A tradicionális portugál életérzés másik elengedhetetlen hozzávalója, az erős kávé sem maradhat el, a hangulatos berendezés pedig végleg garantálja a tökéletes kikapcsolódást.

1075 Budapest, Holló utca 12.

1111 Budapest, Bartók Béla út 56.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.

1075 Budapest, Madách Imre út 3.

Weboldal >>

Édesmindegy Desszertbár

A Pozsonyi út egyik üde színfoltja a különleges hangulatáról és egyedi desszertvariációiról ismert Édesmindegy Desszertbár, ahol a számtalan különlegesség mellett helyet kap a mennyei portugál finomság is. A saját recept alapján készülő ínyencségek sorát tovább színesítik a reggelifogások, könnyed sós ételek és a séfajánlat is, ha pedig otthon is élveznétek a pastel de nata ízét, vagy esetleg egy édesszájú szeretteteket lepnétek meg vele, akár díszcsomagolásban is vihettek egy dobozal.

1137, Budapest Pozsonyi út 16. | Weboldal