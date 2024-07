6 szuper hely Budapesten, ahol felfrissülhetünk egy hűsítő matcha teával

Nincs is jobb program egy forró nyári napon, mint beülni egy mennyei matchára, ami nemcsak felfrissít, hanem számos pozitív hatással is bír.

Matcha Tsuki

A listát, mivel mással kezdhetnénk, mint a város első matchacukrászdájával: a Matcha Tsuki matchaalapú kávé-, tea- és desszertkülönlegességek egész sorával várja az ízletes újdonságokra éhes vendégeket a Kálvin téren. A széles kínálatban rengeteg különböző ízesítésű és elkészítésű matcha közül válogathattok, melyek között garantáltan megtalálja mindenki a saját ízlésének tetszőt. A hagyományosabb ízeket kedvelők sem maradnak éhesen, hiszen a matchás mochin, panna cottán, tiramisun, sajttortán, mousse tortán, macaronon és csokitortán túl többféle vegán süti, fagyi és kávé is szerepel a felhozatalban.

1053 Budapest, Kálvin tér 2. | Weboldal

Caphe by Hai Nam

A Bartók Béla út jobbnál jobb kávézóknak ad otthont, az egyik leghangulatosabb közülük a Caphe by Hai Nam, ahová a nap bármely szakaszában érdemes betérni. A különleges atmoszférájú vietnámi kávézóban reggelizni, ebédelni vagy uzsonnázni is beülhettek, a becsomagolt specialty kávébabokat pedig akár még haza is vihetitek magatokkal. A rengeteg finom falat mellett lehetőségetek adódik megkóstolni a lassan csepegtetett vietnámi kávét is, azonban, ha egy igazi hűsítő frissítőre vágytok, kérjetek egy jeges matchát!

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Facebook

nor/ma grand

A Margit körúti nor/ma grandban fejest ugorhattok a skandináv életérzésbe, és elképesztően hangulatos helyszínen fogyaszthatjátok el a zseniális reggeliket, mutatós péksütiket, különleges desszerteket és szürcsölhetitek a frissítő limonádétokat, kávétokat. A zöld park biztosította kellemes környezetben matchák széles választéka is vár, kipróbálhatjátok a matcha limonádét és a matcha tonikot, de természetesen a klasszikus matcha latte mellett is dönthettek.

1024 Budapest, Margit körút 75-87. | Facebook

Orient Café Budapest

A Keleti pályaudvar közvetlen szomszédságában megbújó kávézó tökéletes választás, ha egy városban rohangálós napot dobnátok fel egy frissítő ital-mennyei süti kombóval. A forgalmas csomóponton egy igazi kis menedékként funkcionáló kávézó széles italfelhozatallal, friss péksütikkel és isteni kekszekkel, tortaszeletekkel kényezteti vendégeit, a jeges matcha latte pedig új szintekre emeli az élményt.

1077 Budapest, Baross tér 13.| Facebook

Madal Cafe – Specialty Coffee Bar

A Madal 2013-ban nyitotta meg kapuit, azóta pedig Pesten már három helyszínen élvezhetjük a specialty kávék, finom sütik és különleges italok nyújtotta élményt. A hangulatos lokációk mindegyikén megkóstolhatjátok az általuk frissen őrölt kávébabokból készült mennyei feketét, mellé pedig bátran párosíthattok egy tortaszeletet, banánkenyeret, babkát vagy energiagolyókat. A felhozatalból nem maradhat el a hűsítő matcha sem, amit latte vagy tonik formájában is megkóstolhattok.

1054 Budapest Alkotmány utca 4.

1053 Budapest Ferenciek tere 3.

1136 Budapest Hollán Ernő utca 3.

Weboldal

Flatty

A Vámház körút egy félreeső zugában megnyitott Flatty, Budapest legkisebb kávézóinak táborát erősíti, a TikTok-on nagy sikernek örvendő ikonikus italát pedig kávéval és matchával is kérhetitek. A coffe to go koncepciót követve italotokat csakis elvitelre kérhetitek, azonban az elhelyezkedésének köszönhetően ezt számos hangulatos helyen elfogyaszthatjátok. Nagy matcharajongóként semmiképp se hagyjátok ki ezt a helyet, hiszen nem szokványos tálalásban szürcsölhetitek a zamatos zöld teát.

1053 Budapest, Vámház krt. 8. | Instagram

Fedezzétek fel Budapest új kávézóit is: