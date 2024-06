15 varázslatos Szent Iván-éji program Budapesten és környékén 2024-ben

Természetesen június 24-én is lesz lehetőség megünnepelni Szent Iván éjjelét, nem máshol, mint a wekerlei Kós Károly téren rendezett látványos programon. Sötétedés után dobzenére, körtáncra és tűzugrásra számíthattok, de tiszteletét teszi az eseményen a Tabán Szerb Folklór Együttes is.

Budaörsön, a Jókai Mór Művelődési Ház ad otthont idén is a Szent Iván-éji mulatságnak, ahol ezúttal is programok számtalanja várja az érdeklődőket. Lesz ugyanis jóslás, grafológia, bográcsozás, tűzugrás, virágkoszorú készítés, valamint a Ritmikon és a Zűrös Banda együttesek varázsolnak felejthetetlen hangulatot.

Szent Iván éjjelét megünneplendő, június 22-én szélesre tárja ajtajait a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Ahogy a Csillagvizsgálótól már megszokhattuk, ezúttal is interaktív programokkal, 17 órától nappali csillagászattal, esti csillagvizsgálással, sőt mi több, tündöklő szentjánosbogarakkal is várnak benneteket.

Június 21-én, pénteken idén is megrendezésre kerül a hagyományos, józsefvárosi Szent Iván-éji mulatság. Az este során fellép majd a Válaszút Táncegyüttes, a B2 zenekar jóvoltából az érdeklődők is táncra perdülhetnek, végül, de nem utolsó sorban pedig tűzugrásra is sor kerül.

