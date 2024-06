Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2024. június 10-16.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján 2024-ben is. Koncertek, bulik, túrák, kiállítások, családi programok – ezek közül válogattunk nektek.

ART UDVAR – ZENE, SZÖVEG & BOR. // Gyenesdiás (2024. június 12.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

Zenei Kalandozások Hévízen (2024. június 12., 14.)

Júniusban hat alkalommal koncertek várnak titeket Hévízen a Zenepavilonban és a Sétáló utcán.

MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál // több helyszínen (2024. június 12-15.)

Június 12-15. között a magyar filmet ünnepelhetjük a csodálatos Veszprém-Balaton régióban. A MOZ.GO, a Magyar Mozgókép Fesztivál egy igazán különleges élmény a filmrajongóknak. A Balaton partján négy napon át összesen 12 helyszínen; Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi fedett és szabadtéri mozijaiban találkozhatunk a legújabb magyar filmpremierekkel, nemzetközileg díjazott alkotásokkal és felújított klasszikusokkal. A vetítések után közönségtalálkozókon futhatunk össze hazai sztárjainkkal, valamint gyerekprogramok, kiállítások, koncertek és gasztroprogramok várják az érdeklődőket.

Könyv-Bor-Jazz Fesztivál // Balatonfüred (2024. június 12-16.)

Az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok füredi rendezvényén egymást váltják az író-olvasó beszélgetések, borkóstolók, koncertek.

További szuper programok Füreden:

Levendula szedd magad // Dörgicse (2024. június 13-16.)

Lenyűgöző lila virágtengerrel várnak júniustól Dörgicsén a Balaton-felvidék mesés kis falucskájában.

További levendulás programok a Balaton körül:

Muzikális bestiák: a boszorkánykonyha – Bősze Ádám zenetörténész „rémes” előadása // Balatongyörök (2024. június 14.)

Az Art Piknik beszélgetés- és előadássorozat következő vendége Bősze Ádám zenetörténész, aki legújabb, Muzikális bestiák címet viselő előadássorozatának első részével érkezik.

Miért pont kivi? // Balatonszárszó (2024. június 14.)

Laetitia Colombani darabja tele van szeretettel, emberséggel, gyengédséggel és humorral. A Rózsavölgyi Szalon és a Kőszegi Várszínház közös előadása.

GarázsMacbeth // Balatonboglár (2024. június 14.)

Igazi műhelymunkán alapuló, saját fejlesztésű ősbemutató eredménye a John Christopher-Wood: GarázsMacbeth című fergeteges vígjátéka, thriller komédiája a Gyulai Várszínház előadásában.

Éjszaka a malomban (gyerekeknek) // Veszprém (2024. június 14.)

Fedezzétek fel a Fenyves Malom titkait és rejtélyeit, miközben a félhomályban kalandoztok, utána üljetek össze a tábortűz körül, és meséljetek egymásnak izgalmas történeteket, majd nézzetek meg egy mesét a csillagos ég alatt, a kertben felállított vetítőn!

Bortriatlon Badacsonyban – Kéknyelű Hétvége (2024. június 14-16.)

A résztvevő pincéknél személyesen a gazda tölti poharatokba a bort, és természetesen mesél is róla. De nem csak a borokról, hanem a történetükről, a családról, szakmai titkokról, büszkeségeikről is. Egy-egy hétvégén kilenc pincénél összesen tizennyolc féle szürkebarátot, kéknyelűt, rizlinget kóstolhattok végig a program során.

Balaton Piknik // Tihany (2024. június 14-16.)

Az elmúlt években az eseménysorozat Balatonboglártól kezdve Siófokig már sok parti települést meghódított, és idén Tihanyba érkezik a kockás pokrócos utazófesztivál június 14. és 16. között. Nem meglepő, hogy Tihany a levendulamezőivel, az apátsággal és a hangulatos kis utcáival sok balatoni képeslapról visszaköszön: a mesés városkát a rendezvény keretében töviről hegyire felfedezhetitek. A fő helyszínen szombaton és vasárnap piac, kortárs művészek pop-up tárlatai, estefelé pedig a hely hangulatához illő zenekarok, hazai és világsztár DJ-k várják a Balaton Piknik közönségét.

Kéknyelű Virágzás Ünnepe // Badacsony (2024. június 15.)

Június 15-én az év legnagyobb Kéknyelű kóstolója várja a fajta rajongóit a tanúhegy déli lejtőin. A legismertebb badacsonyi értékek közé tartozó Kéknyelűt összesen 35 helyi termelői borászat személyesen mutatja be és kínálja a vendégeknek. A csodálatos természeti környezetben többek között kóstolhatók lesznek a Kéknyelű borversenyre nevezett italok, a mesterkurzusra jegyet váltóknak pedig olyan exkluzív, koros kéknyelűk kerülnek bemutatásra, amelyek már kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Kora estétől az ünnep zárásáig a Rézeleje Fanfárosok, a SParKing zenekar és Pribojszki Mátyás és együttese fokozza tovább a hangulatot.

Analog Balaton // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2024. június 15.)

Június 15-én Balatonakarattyára látogat az Analog Balaton és ott nyomnak egy óriási bulikát.

Krúbi // Plázs, Siófok (2024. június 15.)

„III. Krúbi, a kegyes és szexuálisan vonzó zsarnok Siófokra érkezik, hogy eltöltsön egy estét szeretett népével. A büdös lábú diktátor többek között arról ismert, hogy ellenben azokkal, akik nem adnak annyira jó koncerteket, ő eléggé jó koncerteket ad önmaga szerint.”

Óperentzia // Bánya Kert, Salföld (2024. június 15.)

Magyarország legmenőbb pszichedelikus mesevilág zenekara újra a Bánya Kertben. A mesebeli Káli-medence ölelő lankáin koncertezik az Óperentzia.

World is mine elements // Viviera Beach, Keszthely (2024. június 15.)

A főváros ismert nyári fesztiválsorozata újra berobban a keszthelyi éjszakába.

Rózsaünnep // Festetics-kastély, Keszthely (2024. június 15-16.)

Szakmai vezetés, előadás, hangverseny és grafikai workshopok várnak rátok a kastélyban.

Egy kirándulás mindig szuper balatoni program:

Kellys eBike túra Balatonföldvár (2024. június 15-16.)

A hétvégén három túrán próbálhatjátok ki a Kellys elektromos mountain bike-jait.

A Szigligeti vár titkai (2024. június 16.)

Könnyű, kétórás sétán hódíthatjátok meg a Szigligeti várat. A Tourinform Badacsony által szervezett programon Szigliget és környékének többezer éves történetével ismerkedhetnek meg a séta résztvevői. A lenyűgöző vár romjai között tett múltbéli, történelmi kalandozás során izgalmas korszakok elevenednek meg a keltáktól és a római kortól kezdve a magyar középkoron át a jelenig.

BBT eBike túra: Balaton-felvidék legszebb útjain (2024. június 16.)

Színek, illatok és formák lenyűgöző kavalkádja a Balatonról, ahogyan kevesen láthatják.

More Than You See – Beate Winkler // Művészetek Háza, Veszprém (egész héten)

A veszprémi Művészetek Háza Várgalériája ad otthont június 19-ig Beate Winkler alkotóművész és emberi jogi politikus alkotásainak. A most látható More Than You See tárlat a személyes és társadalmi változások kezelését helyezi fókuszba. Az alkotó tudatosan nyúl az évszázadok óta velünk élő anyagokhoz, a kézzel készített papírhoz és a színes tintákhoz, módszerét a változás irányított és szabad folyamatai formálják. A látogatók a kiállítás elején maguk is megfogalmazhatják az új társadalmi összetartozással kapcsolatos reményeiket, hogy azok később installálásra kerüljenek.

Balatoni fürdőkultúra // Balatoni Múzeum, Keszthely (állandó kiállítás)

A keszthelyi Balatoni Múzeum állandó kiállításainak egyike a balatoni fürdőkultúra kialakulását és kulisszatitkait mutatja meg az érdeklődőknek. A tárlaton többek között olyan érdekességekre derül fény mint, hogy hogyan vált a szegények fürdőjéből virágzó fürdőparadicsommá a Hévízi-tó. A kiállításon nem kevés nosztalgia elevenedik meg: régi képeslapok, fotók és légi felvételek, plakátok, naplórészletek és fürdőhelyi ajándékok segítenek visszarepülni kicsit a múltba.

Tovább az eseményre >>

További szuper kiállítások a Balaton körül: