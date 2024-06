Sisi Budapestje: 6 hely a városban, ami a magyar királyné előtt tiszteleg

A budai hídfő közelében találjuk Zala György 1932-es átadású Erzsébet királyné-emlékművét is, habár eredetileg a folyó túlpartján, a Március 15. téren állt. Az 1953-ban ideológiai okokból eltávolított szoborra Ráday Mihály helytörténész akadt rá három évtizeddel később egy sülysápi raktárban: Sisi bronzmását ezt követően restaurálták, majd 1986-ban elhelyezték a szebb napokat is látott Döbrentei téren, ahol azóta is rendíthetetlen arccal tűri a forgalom zaját.

