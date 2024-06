Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. június 3-9.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bulik, túrák, kiállítások, családi programok – ezek közül válogattunk nektek.

Zenei Kalandozások Hévízen (2024. június 5., 6.)

Júniusban hat alkalommal koncertek várnak titeket Hévízen a Zenepavilonban és a Sétáló utcán.

Tűzgyűrű túra a Badacsonyon (2024. június 7.)

3,5 millió éve kataklizma volt ezen a területen, mely akkor nem is így nézett ki. Milyen volt az az ősföldrajzi környezet? Volt-e akkor Balaton? Milyen kőzet építi fel a hegyet? A szó szoros értelmében valóban tanúhegy a Badacsony? Kik voltak az első szőlőültetők a vidéken? Megannyi izgalmas kérdés! Kíváncsi vagy a válaszra? Túrázás közben mindenre fény derül.

Élményfestés // Art Kuckó, Siófok (2024. június 7.)

Siófokon az Art Kuckóban – bent vagy kint a szabadban – festhettek. A programon való részvétel semmilyen előképzettséget nem igényel.

Feel:It Summer’24 // Balaton Klub, Balatonföldvár (2024. június 7.)

Az idény első Feel:it összejövetele a balatonföldvári Balaton Klub-ban kerül megrendezésre, mely festői környezetben, közvetlen balatoniparti panorámával kápráztat majd el titeket, mialatt a hűs italokat és a melengető zenéket élvezhettek egymás társaságában.

Kora nyári kutyás barangolás a Balaton-felvidéken (2024. június 7–9.)

Kutyás hétvégére invitálnak benneteket a Balaton-felvidékre akkor, amikor még nem indult be igazán a nyári szezon a Balatonon. A hétvége során túrázhattok a Keszthelyi-hegységben, gyönyörködhettek bazaltorgonákban, sétálhattok a Kis-Balatonnál, és csobbanhattok akár a Keszthelyi kutyastrandon is.

Országos Kéktúra – Tanúhegyek ösvényein a Balaton felvidéken (2024. június 8.)

Tapolca festői óvárosából indulva fedezhetitek fel a bazaltorgonáiról is híres Szent György-hegyet, szőlőültetvényeit és tüneményes présházait, Szigligetet és a balatoni medence fölé magasodó, impozáns várát, majd az Avasi templomromot is, mielőtt az Antal-hegyi szőlősföldek szélén besétálnátok Badacsonytördemicre.

Kétkeréken a Káli-medence nyugati részében (2024. június 8.)

A Balaton-felvidék egyedi hangulatú tájegységét fedezhetitek fel a kerékpáros túra során, a festői fekvésű Káli-medence Nyugati részét, annak megannyi természeti csodájával.

Daytime Techno at Balaton // Bánya Kert, Salföld (2024. június 8.)

Idén kezdjétek a nyarat technoval a Balcsin, a Bánya Kertben.

Nyárnyitó pincejárás és koncert // Horváth Borház, Tagyon-hegy (2024. június 8.)

Pincejárás, borkóstoló és a nap zárásaként fergeteges koncert vár rátok a Horváth Borháznál. Igazi ellazulós, táncolós, nótázós és barátkozós maradandó élményszerzés.

Bortúra a Csobáncon (2024. június 8.)

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét gyúrták össze számotokra. Családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerheted meg, lenyűgöző látvány kíséretében.

Nyitott pincék napja Balatongyörökön (2024. június 8.)

2024-ben is kinyitják a balatongyöröki pincéket. Látogassatok el ide és ízleljétek meg a balatoni borokat.

Pogány Induló LIVE // Plázs Siófok (2024. június 8.)

Az MVM Dome után először, újra nagyzenekarral áll színpadra Pogány Induló Siófokon, a Plázson.

More Than You See – Beate Winkler // Művészetek Háza, Veszprém (egész héten)

A veszprémi Művészetek Háza Várgalériája ad otthont június 19-ig Beate Winkler alkotóművész és emberi jogi politikus alkotásainak. A most látható More Than You See tárlat a személyes és társadalmi változások kezelését helyezi fókuszba. Az alkotó tudatosan nyúl az évszázadok óta velünk élő anyagokhoz, a kézzel készített papírhoz és a színes tintákhoz, módszerét a változás irányított és szabad folyamatai formálják. A látogatók a kiállítás elején maguk is megfogalmazhatják az új társadalmi összetartozással kapcsolatos reményeiket, hogy azok később installálásra kerüljenek.

Évgyűrűkben őrzött történetek – Magyarország fáinak titkos meséi // Folly Arborétum (egész héten)

Május elejétől egészen november végéig a badacsonytomaji Folly Arborétum szolgál otthonául Kállai Márton, André Kertész-nagydíjas fotóriporter kiállításának. A három éven át készülő fotósorozat képei a kiállítótérben, az étteremben, valamint két helyszínen a kertben tekinthetők meg. A Évgyűrűkben őrzött történetek c. kiállítás nemcsak az ország valamilyen szempontból nevezetes fáit, legérdekesebb faegyedeit mutatja be, de egyben tiszteleg az egy helyben eltöltött hosszú élet előtt is.

