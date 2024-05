Budapest szégyenfoltjának nevezték, majd műemlékké nyilvánították: Az Anker-palota fordulatos története

Az Anker-palota földszinti Hobby boltja sokunkban kelthet nosztalgikus érzéseket. A játékbolt 1968-tól egészen az 1990-es évek elejéig várta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt, akik ritkaságszámba menő tárgyak között válogathattak. Volt itt NDK-s terepasztal, pályaudvar, hazai és külföldi elektromos játék is, sőt a világhírű Matchbox autókat is egyedül itt lehetett beszerezni.

Az Anker Élet- és Járadékbiztosító Társaság hazai fiókja 1864 óta kísérte végig a házban történteket, majd az 1880-as években a cég meg is vette az épületet, amelyet több mint 20 évvel később bontottak le, hogy a helyére megépülhessen a palota. A terveket végül Alpár Ignác készítette Lechner Ödönt is maga mögé utasítva, s a megrendelő kérését szem előtt tartva egy igencsak feltűnő reklámhomlokzatot karcolt fel.

A Deák tér 6. szám alatt már az Anker-palota előtt is zajlott az élet, hisz az 1800-as években a területen egy olyan egyemeletes ház állt, amely nélkül Pest történelmének lapjai üresen maradnának. Ugyanis 1862-ben az Anker elődjének kapubejárója felett, elsőként a városban, névjegyzéket függesztettek fel, de abban is úttörő volt, hogy ugyanebben az évben kapupénzt vezettek be . Vagyis, ha valaki este 9 óra után szeretett volna bemenni, akkor a kapunyitásért cserébe fizetnie kellett a házmesternek.

