Balaton a magasból: 7 program és helyszín, ahol mesés panoráma vár

Az egész évben szabadon látogatható Soós-hegyi kilátót egy korábbi adótoronyból alakították át, hogy tetejéről végigpásztázva a Balatont maradandó élményekkel térhessünk haza. A Balaton keleti csücskének messzelátójából ugyanis a szemünk előtt nyúlik el teljes hosszában a Balaton. Nem is kérdés tehát, hogy a könnyen, akár autóval is megközelíthető kilátóból a magyar tenger végtelen víztükrében gyönyörködni itt nyílik a lehető legjobb lehetőség.

A balatonboglári Várdomb tetejéről nyújt az északi partra mesés panorámát a megjelenésében is különleges Xantus János Gömbkilátó. 2023 nyarán a Gömbkilátó környezete és egyben a település is egy újabb attrakcióval gazdagodott, mégpedig a Várdomb oldalában kanyargó Magasösvénnyel, mely a lombkoronák szintjén kalauzolja a látogatókat. Ha a déli partról, magaslatról csodálnátok meg a víztükröt és a tanúhegyeket, érdemes mindkét helyszínt felkeresnetek.

