9 nagyszerű hely a Mechwart liget környékén, ha felfedeznétek a várost

A tér nemcsak forgalmas közlekedési csomópont, hanem remek lelőhely is egy isteni kávéra. Mutatjuk, hogy hova ugorhatsz be egy lendületet adó italra!

Ha a Margit körútról betérünk a LoveBug Vintage üzletét rejtő lakásba, úgy érezhetjük, mintha egy 70 négyzetméternyi kincsesládába csöppentünk volna. A vintage és a retró stílusban pompázó darabok között akár órákra is elveszhetünk. Ruhák, táskák, ékszerek, cipők, könyvek, bakelitlemezek, kitűzők – és a sort még lehetne folytatni – tengere hullámzik szemünk előtt, és a piacokról beszerzett kincsek mellett hazai tervezők termékei is megfordulnak a kínálatban.

Évente több tízezer kötet fordul meg a II. kerületi antikvárium polcain, ahol az antik és ritka könyvek mellett modern darabokra is lelhetünk. Ha esetleg elfáradnánk, mire végignéztük a hosszú polcokat, akkor egy kényelmes fotelben is helyet foglalhatunk. Ha pedig inkább a szabadban olvasnánk, akkor az antikváriumtól 3 perce már a Mechwart liget festői környezetében élvezhetjük a legújabb szerzeményünk sorait.

A Keleti Károly utcai impozáns kereskedőgaléria a kortárs magyar művészet különböző művészgenerációinak alkotásainak ad teret, de nagy hangsúlyt fektet a külföldi kiállításokra is. Nevéhez hűen a közönséget is fókuszba helyezi, így rendszeresen szerveznek beszélgetéseket, illetve olyan eseményeket is, ahol az érdeklődők a kiállító művészeknek tehetnek fel kérdéseket. Jelenleg pedig Gyémánt László és Ardey Edina festőművészek tárlatára készülnek.

A Mechwart ligeti villamosmegállótól csupán egy karnyújtásnyira rejlő sarokkávézó eklektikus és egyben otthonos bájával vesz le minket a lábunkról. Reggelente az örök kedvenc tojásos étkekkel, virslivel, granolával, zabkásával, angol reggelivel és még megannyi más finomsággal ébresztenek fel minket. A kiadós reggeli mellé bolhapiacokról, távoli országokból beszerzett, különleges bögrékben tálalják a kakaót, kávét, teát és mi egymást. Ha pedig csak délre futnánk be a Mókába, akkor naponta változó ebédmenükkel is várnak ránk.

Mennyei szürcsölnivalók, roppanós salátacsodák és mámorosan édes perceket ígérő desszertek kavalkádja vár ránk a Josephine Bakeryben. Igazi törzshelygyanús gasztrokincs, ahova pénztárcabarát áron ugorhatunk be egy gyors ebédre napközben. Hetente változó menüjükben a hazai, illetve a távoli konyhák ízeit is felsorakoztató levesek közül válogathatunk. Melléjük pedig mindig választhatunk a heti desszert, vagy épp a tojáskrémes, akár sonkás-sajtos szendvicsek egyikéből.

Nemcsak Székelyföld ízei, hanem annak utánozhatatlan hangulata is megelevenedik a Tiltott Csíki Sörözőben, amelyet az „üdít, táplál és felvidít” jelmondatot tükröző székely szeretet jár körbe. Az étlapon természetesen az erdélyi konyha remekei dominálnak, de a különlegesebb ízekkel megbolondított ételkompozíciók is megjelennek rajta. A szívvel-lélekkel készült fogásokat kézműves sörökkel kísérhetjük, míg esténként a táncház által megidézett székely kultúrát élvezhetjük.

Ha épp ebédidőben szaladunk át a Mechwart ligeten, akkor igazi mentsvár lehet a BudaPasta, hiszen olasz ízeivel és kézzel készített tésztáival pillanatok alatt a mediterrán konyha mennyországába repít minket. A hetente változó étlapról a carbonara aligha hiányozhat, de a spagetti, a pomodoro, illetve a garnélarákkal megspékelt hagyományos tészta is sokszor megtalálható rajta. A hely mindenki előtt nyitva áll, hisz gluténmentes változatokkal is készülnek az ételérzékenyek számára.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool