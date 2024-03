4 városrész Budapesten, ami hamarosan teljesen újjászületik

Budán és Pesten is számos izgalmas újdonság van készülőben, többek között a Hajógyári-sziget és a Clark Ádám tér is megszépül a közeljövőben.

Szabadság téri játszótér

A belváros egyik meghatározó részét képező Szabadság téren egy izgalmas játszótér (újjá)építése kezdődött meg, ami majd több korosztály számára is élvezetet nyújt. A színes játszótéren a korábbinál több zöldfelület lesz, illetve a nyári hőségben menedéket nyújtó árnyékos területek száma is megnövekszik.

Clark Ádám tér

A Lánchíd után a Clark Ádám téren a sor, hogy újjászülessen és ezzel együtt létrejöjjön a a Bazilikától egészen a Budai várig tartó gyalogos útvonal. A meghatározó helyen található ikonikus teret fákkal és padokkal teszik élhetőbbé, a tágas úton így kényelmesen sétálgatva lehet gyönyörködni a panorámában.

Hajógyári Csúszdapark

A Hajógyári Csúszdaparkhoz sokaknak kedves emléke kötődik, az azonban már nem túl korszerű terület 2024 folyamán megújul, hogy még nagyobb biztonságban élvezhessék a területet kicsik és nagyok egyaránt. A domboldal sziklaszerű kinézetet kap, amin a pihenőfelületek díszeit a szigeten költő védett jégmadár tollazata inspirálta, és természetesen a virágfelületek telepítése, illetve a padok és napvitorlák építése sem marad el. A csúszdák is modernebb formát öltenek, illetve egy függőhíddal is kibővül majd a terület.

Feneketlen-tavi játszótér

A budai oldal egyik kedvenc játszótere sem marad ki a listából: a Feneketlen-tavi játszótér négy új eszközzel is bővül, ami nem más, mint egy fészekhinta, egy körforgó, egy vizes játék és egy mászóvár. A nyári hőségben jól fog jönni a most telepített juharfák árnyéka, illetve az új napvitorlák, emellett pedig két piknikasztal is biztosítja majd a pihenést.

