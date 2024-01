Változások a Nagykörút két oldalán: 4 budapesti utca, ami hamarosan újjászületik

Jelentős városképi változásokra számíthatnak Erzsébetváros, Józsefváros és a Palotanegyed lakói. Mutatjuk, milyen fejlesztések várhatók a környéken!

Klauzál téri felújítás

A Klauzál tér Erzsébetváros szíve: ide fut be a Klauzál, a Dob, a Nyár, a Kis Diófa és a Nagy Diófa utca, itt találjuk az ikonikus Klauzál13 könyvesboltot, de a budapesti éjszakai életnek is kikerülhetetlen helyszíne a VII. kerület legnagyobb tere. Az első hírek a terület felújításáról még 2021 elején röppentek szárnyra, most pedig, három évvel később, a kivitelező neki is látott a munkálatoknak. A régóta érő ráncfelvarrás a bontási és tereprendezési munkákkal kezdődik, az építés csak ezután következik, amely várhatóan 2024 harmadik negyedévéig fog tartani, és magába foglalja többek között egy modern játszótér, egy többfunkciós sportpálya és egy szabadtéri fitneszpark kialakítását, valamint a tér további zöldítését.

Zöldül a Dankó utca

Online kérdőívben mondhattak véleményt Józsefváros lakói a Magdolna-negyed két központi terét, a Mátyás teret és a Kálvária teret összekötő Dankó utca felújítási vázlattervéről. A tervezett revitalizáció célja a Dankó utcát beágyazni a kerületi park- és kerékpároshálózatba, erősíteni a gyalogos forgalmat, csillapítani a gépjárműforgalmat és javítani a közlekedésbiztonságot, mindezt a lehető legtöbb fa ültetése és zöldfelületek, növényágyások kialakítása mellett.

Élhetőbbé válik a Német utca

Szintén régóta várat magára a Horváth Mihály tér és a Rákóczi tér között kapcsolatot teremtő Német utca újjászületése. A tavalyi tervpályázaton győztes LArch Design csapatának koncepcióját január közepén tárták a szélesebb publikum elé véleményezésre, a tervek engedélyeztetésére nyár végén kerülhet sor, jövőre pedig kezdetét veheti a kivitelezés. Ha minden megvalósul, az új Német utca 280 négyzetméternyi zöldfelülettel lesz gazdagabb, az utca teljes vonalában biciklisáv kerül kialakításra, új utcabútorok szolgálják majd a lakók és gyalogosok kényelmét, a jelenlegi 83 parkolóhely pedig 38-ra csökken.

Békésebb Palotanegyed

Hamarosan rá sem fogunk ismerni a helyiek által tükörtojásként is emlegetett, Békési–Kölcsey–Scheiber Sándor utcák által határolt területre. A VIII. kerületi önkormányzat tervei szerint egy szintbe kerül a kiszélesített járda és az úttest (hasonlóan a közeli Horánszky vagy Mária utcai állapotokhoz), új zöldfelületek jönnek létre, és a parkolóhelyek számát is csökkenteni fogják, a gyalogosok, a békésen kávézni vágyók és a növények javára.

Kiváló gasztrohelyek várnak a Palotanegyedben: