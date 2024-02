10 tavaszváró program és fesztivál az ország mesés helyszínein idén márciusban

Már tényleg csak néhányat kell aludni, hogy hivatalosan is beköszöntsön a tavasz, ami kéz a kézben jár a kellemes, napsütéses, enyhe időjárással és hazánk legszebb tájainak felfedezésével. Márciusban szuper programokat tartogat az ország több szeglete is, ne maradjatok le róluk!

Kocsonyafesztivál, Miskolc (2024. március 8-10.)

Természetesen idén sem maradhat el Miskolc városának kedvenc fesztiválja, amiért sokan akár hosszú utat is képesek megtenni. Az idén március 8. és 10. között megrendezésre kerülő fesztiválon ismét minden a kocsonyáról – és egy sokak által már jól ismert legenda miatt a békákról – szól majd a településen. A három nap folyamán a gazdag étel- és italkínálat mellett számtalan izgalmas programmal, több mint 50 koncerttel, valamint vásári forgataggal várnak titeket Miskolc szívében. A Kocsonyafesztivál, ahogy a korábbi években, úgy idén is ingyenesen látogatható!

Taste Balaton Fesztivál – ÉTEL & ITAL & KULTÚRA (2024. március 8-17.)

Idén első alkalommal, március 8. és 17. között rendezik meg a Balaton legújabb tíznapos gasztro- és kulturális fesztiválját, a Taste Balaton Fesztivált. Az esemény célja, hogy megismertesse a látogatókkal a balatoni régió legjobb éttermeit, szálláshelyeit és kulturális eseményeit. Amire számíthatunk a tavaszi fesztiválon: degusztációs menük, túra és gasztronómia, vacsorák izgalmas helyszíneken, tudomány a bor mellé, vendégséfek, szakmai előadások, külföldi meghívottak, workshopok és kulisszatitkok, több mint 20 helyszínen!

Tőzike túra Hosszúvízen (2024. március 9.)

Egy kellemes, tavaszias, 3-4 órás túrára indulhatunk Hosszúvízen március 9-én. A 7 kilométert felölelő kirándulás 10 órakor indul a helyi temető parkolójából és a gyótai halastavak felé vezet utunk. A Boronka-völgy üde gyertyános tölgyeseiben ilyenkor a védett lágyszárúak mellett megcsodálhatjuk egy védett cserje, a farkasboroszlán virágait is. Visszafelé tavaszi tőzikeszőnyeg borította égeresek mellett haladhatunk el, a részvételi díj pedig 1000 forint!

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2024. március 9.)

Március 9-én újra várnak benneteket Pátyon, a nagy sikerű Pincehegyi Nyitogató eseményén. Ha szeretnétek kikapcsolódni, beszélgetni, finom borokat ízlelni, jó kávét inni, és mellette szuper ételeket kóstolni, akkor a Pincehegyen van a helyetek!

További látnivalók Pátyon:

Füredi Tavaszi Fesztivál (2024. március 15-17.)

Hagyományőrző és kulturális programok széles választékával várnak benneteket március 15. és 17. között Balatonfüred tavaszi fesztiválján. Az idén 11. alkalommal megrendezésre kerülő eseményen képzőművészeti és gyerekprogramokkal, előadásokkal és zongorakoncerttel színesítik a tavaszi napokat, valamint egy rendkívül látványos fáklyás felvonulással emlékeznek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Ott a helyetek Balatonfüred idei első fesztiválján!

Medveébresztő a Medveotthonban, Veresegyház (2024. március 17.)

Március 17-én egész napos extra programokkal készülnek a veresegyházi Medveotthonban azoknak, akik aznap egy igazán élménydús és mókás szabadtéri programot keresnek a család aprajának-nagyjának. A program során állati sétán, látványetetésen és nagyragadozók bemutatóján vehetünk részt ingyenesen!

Gasztrohegy, Badacsony (2024. március 23-24.)

A nagy sikerű februári Gasztrohegy után március végén is várnak titeket kihagyhatatlan gasztroprogramokkal a Badacsonyban! Az esemény jóvoltából március 23-án és 24-én a magyaros ételek kerülnek a főszerepbe a Balaton lenyűgöző vidékén. A főbb helyszínek a következők lesznek: Laposa Birtok, Hableány, Tilia Borvendéglő, Hotel Bonvino Borbár, Borbarátok Vendéglő, Kisfaludy-ház Étterem és Vánkos. Ismerjétek meg a Balaton téli és kora tavaszi arcát, jegyek már kaphatók elővételben!

Randiprogramok a Balatonnál:

Húsvéti barangolások a Monori Pincefaluban (2024. március 30.)

Március 30-án teljes tavaszi pompájában is bebarangolhatjuk a Monori Pincefalu lenyűgöző vidékét, a Strázsahegyen. A borkultúra a 15. században jelent meg a környéken, maga a pincefalu pedig az 1800-as évek során alakult ki: mai összterülete nagyjából 180 hektár, tele hangulatos borházakkal, melyek csak úgy vonzzák a látogatókat a településre. Ezen a kellemes szombati napon megnyitják kapuikat a pincék, hogy tulajdonosaik egy boros barangolásra hívják az érdeklődőket, finom italokkal és ételekkel kiegészülve, 11 órától 18 óráig. A további részletekért érdemes figyelemmel kísérni a Monori Pincefalu Facebook-oldalát!

Ibolya-nap és Húsvét a Kastélyban, Gödöllő (2024. március 31. – április 1.)

Tavaszköszöntő fesztiválra invitál benneteket március 31. és április 1. között a Gödöllői Királyi Kastély. Március 31-én Ibolya napjának okán izgalmas programokkal készülnek: lesz bábelőadás, mesejáték, gasztronómiai bemutató és vígopera is, míg április 1-én húsvét alkalmából várnak titeket a kastélyba. Ezen a napon sem maradnak el a különféle előadások, az egész nap zajló programok (népi körhinta, pónilovaglás, kisállat-simogató stb.) mellett. További információk: informacio@kiralyikastely.hu

Barlangok hónapja (egész márciusban)

A már szinte hagyománnyá vált, egész márciusban tartó Barlangoljunk! programsorozat idén is hazánk különleges barlangjainak népszerűsítését tűzte ki céljául. Magyarország 5 ,,barlangos” nemzeti parkja 2024-ben is exkluzív programokkal várja az aktív kikapcsolódásra vágyó látogatókat. A barlangok hónapja keretében a legismertebb és a ritkán látogatható, védett földalatti kirándulóhelyeket csodálhatjuk meg kedvezményesen. A nem mindennapi szakvezetésekkel egybekötött túrákon a kivilágított, családbarát útvonalakon túl akár kiépítetlen, kalandturisztikai barlangokat is felfedezhetünk.

További részletek a programkínálatból: