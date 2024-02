Mintha nem is Magyarországon járnál: 7 páratlan szépségű kirándulóhely országszerte

Megannyi egyedülálló kirándulóhely és úti cél vár benneteket országszerte, ahol felejthetetlen élményekben lehet részetek. Ezúttal olyan különleges helyszíneket gyűjtöttünk össze, melyek páratlan látványát biztosan hosszú időre megőrzitek majd az emlékezetetekben.

Somogyvámosi pusztatemplom

Fonyódtól félórányi autóútra emelkedik ki a gabonatáblákkal borított pusztából az ország egyik legismertebb templomromja, a somogyvámosiak által nemes egyszerűséggel csak pusztatoronyként emlegetett épületmaradvány. A 21 méter magas egykori harangtorony közel 800 éves fennállása során sok mindennek tanúja volt, az ispotályos johannita lovagok gyógyító tevékenységétől az oszmán hadak vonulásáig, ma pedig a középkori Csopak falu egyetlen élő mementója.

Ezernyi látnivaló vár a Balaton déli partján:

Buddha Park, Tar

A buddhisták egyházuk megvilágosultjaként tekintenek Kőrösi Csoma Sándorra. Pontosan ezért építettek a tiszteletére egy sztúpát, kegyeleti emlékművet és múzeumot Taron, melyeket maga a dalai láma és más világvallások képviselői is felszenteltek. A területen további, a buddhista egyházhoz kötődő épületet is bejárhatunk, a Tara Templomban pedig még meditálni is van lehetőségünk, hiszen bárkit szívesen látnak. Ha pedig kellőképpen elcsendesedtünk, a Tara kávézó és ajándékboltban ihatunk egy finom teát, kávét és érdekes keleti tárgyak közül válogathatunk.

Bél-kő, Bélapátfalva

Bámulatos sziklavilágot fedezhetünk fel a Bélapátfalva határából induló Bél-kői tanösvényen, amely közel 7 kilométer hosszan vezet fel a 800 méteres magasságban található kilátópontra. A körülbelül 3,5 óra alatt teljesíthető túrán 500 méteres szintkülönbséget kell leküzdenünk, de a varázslatos erdő látványa kárpótol minden egyes megtett lépésért. Az út során bepillantást nyerhetünk a Bükk földtörténetébe az elő-előbukkanó változatos sziklák révén, ugyanakkor megismerkedhetünk a környék ritka állat- és növényfajaival is.

Füzéri vár

A Zempléni-hegység hazánk középkori erődítményekben egyik leggazdagabb tája, melynek meredek bércei három, messze földön híres várrommal is büszkélkedhetnek. Legismertebb közülük a néhány évvel ezelőtt gyönyörűen felújított füzéri vár, melynek fehérre meszelt falai 552 méterrel magasodnak a páratlanul szép táj fölé. Noha első írásos emléke 1264-ből származik, feltételezések szerint már a tatárjárás előtt is állt. A 16. század során reneszánsz stílusban bővített vár nem játszott fontos szerepet a török harcokban, pusztulását a császáriak okozták, akik 1676-ban bosszúból felégették, amiért a várat birtokló Nádasdy Ferenc I. Lipót ellen fordult. A pazar vár meglátogatása során elképesztő látkép tárul elénk, amiben a legmagasabb pontról is gyönyörködhetünk.

Morgó-gödör, Nemti

Amennyiben olyan kevesek által ismert természeti csodák felfedezésére vágytok, amelyek nincsenek tele látogatókkal és túrázókkal, akkor a Nógrád vármegye keleti részén található Morgó-gödör felé érdemes vennetek az irányt. A szél és víz formálta hasadék Nemti község érintetlen tájainak egyikében bújik meg, és körülbelül 20 millió évvel ezelőtt alakultak ki hullámos, néhol gömbölyded formái. A 15-20 méteres, hazánkban egyedülálló sziklafalak leginkább a nevadai Grand Canyon lélegzetelállító völgyszurdokára emlékeztetik az idelátogatókat.

Kalica-tető, Upponyi-hegység

Az Uppony fölött található a Kalica-tető, amelynek legtetejére felérve lenyűgöző, szinte 360 fokos panorámában lehet részünk. Látni lehet innen az Upponyi-hegység gyönyörű vonulatait, a Lázbérci-víztároló partjának erdős részét, a távolban pedig még a Bükk-fennsík is fel-feltűnik. A túra során érdemes érinteni a sziklatető oldalában álló Herkó Páter-keresztet is, amely a hagyomány szerint a reformáció és a katolicizmus határát jelölte.

Még több látnivaló a festői Upponyi-hegységben >>

Csarna-völgy, Börzsöny

A Csarna-völgy mélyén járva úgy érezhetjük, mintha egykori mesekönyvünk lapjainak világába csöppentünk volna. A börzsönyi völgyben – hivatalos nevén Fekete-völgyben – körtúránk a Feketevölgy Panziótól indul, majd az egykori kemencei kisvasút mentén, a patak által kimosott sínek között halad egészen a Hollókő szirtjeiig, valamint a terület legmagasabb pontjára, a Magosfára (916 m). A túraútvonal egy kis idő múlva egyre meredekebb lesz, és a táj is vadabbá válik, ám miután megküzdöttünk az emelkedőkkel, hamar Magosfán találhatjuk magunkat. A körtúra hossza 13-14 km, de ha kevesebb idő áll rendelkezésetekre, akkor a Hamuháznál vagy a Halyagosi kulcsosháznál visszafordulva lerövidíthetitek.

Hazánk leglátványosabb cölöpsétányait is érdemes felkeresni: