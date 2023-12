6+1 lenyűgöző cölöpsétány országszerte, ami festői tájakon vezet végig

Holtágak, ártéri erdők és lápvidékek mentén kalauzolnak végig minket hazánk lenyűgöző cölöpsétányai, amelyeken barangolva testközelből ismerhetjük meg a meseszép tájak páratlan élővilágát.

Kis-Tisza Ökocentrum, Tiszalök

A szőke folyó egyik morotváját, valamint az azt körülölelő NATURA 2000 természetvédelmi területek flóráját és faunáját tárja fel előttünk a Kis-Tisza Ökocentrum, ahol testközelből ismerhetjük meg az itteni élővilágot. A Kenyérgyári-holtág vidéke számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár és emlős otthona, amelyet 2,2 kilométeren keresztül barangolhatunk körbe egy vízi ösvényen. A festői tájon túl az ökocentrum területén konferenciaterem, kutató- és megfigyelőterem, oktatóterem és kiszolgálóegységek is várnak ránk, sőt akár vezetett túrákon is részt vehetünk.

Ökopark, Sándorfalva

A Szeged melletti Sándorfalva határában szintén Natura 2000 védelem alatt álló területet ismerhetünk meg a fél kilométer hosszan elnyúló cölöpsétánynak köszönhetően. Szikes puszták, ártéri és homokerdők vidéke ez, ahol embernagyságú nádasban sétálva fedezhetjük fel a vízivilág csodáit. Ugyanis az elmúlt években a bivalyok itteni legeltetésének köszönhetően a terület szépen-lassan kezdi visszakapni a nyílt vízfelületét. Így hát nem ad meglepetésre okot, hogy utunk a bivalyok szárnyékától indul, majd a sétányon három, ülőalkalmatosságokkal felszerelt pihenőépületet is találhatunk, mígnem egy kilátó koronázza meg a sétány végét. Érdemes ide nyáron is visszatérni, hiszen ha szerencsénk van, akkor a meleg hónapokban a bivalyokkal is találkozhatunk, de a Nádas-tó strandján biztosan csobbanhatunk.

Nádirigó tanösvény, Tiszakécske

A 200 évvel ezelőtt keletkezett Holt-Tisza partján kanyarog Tiszakécske 2500 méter hosszú tanösvénye, amely 10 állomáson keresztül mutatja be a látogatóknak a vidék természeti értékeit, illetve a város múltját. Vadregényes kalandunk az Ókécskei Sportcsarnok mellől indul, majd néhol 2–3 méter magas nádason át, a víz felett halad. A jól kiépített cölöpsétányon babakocsival és kerekesszékkel is bátran közlekedhetünk, ha pedig nagyobb túrára vágynánk, akkor a tanösvényen túl, jelöletlen útvonalakon az egész holtágrendszert is felfedezhetjük.

Fényes tanösvény, Tata



A vizek városában, a Fényes-fürdő területén hajdanán hatalmas hozamú karsztforrások törtek fel, azonban a környéken zajló szénbányászat miatt egy időre kiapadtak. Majd miután megszűnt a kitermelés, a 2000-es évek elejétől újra működésbe léptek a karsztforrások, ezzel egy csodavilágot teremtve a városba. Napjainkban a vízben álló varázslatos erdőn keresztül egy 1,5 kilométer hosszú cölöpsétány vezet minket végig, ahol a kihelyezett interaktív információs tábláknak köszönhetően még közelebbről megismerhetjük a láperdők és a karsztforrások világát. Utunk során egy kilátóra is lelhetünk, ahonnan remek kilátás tárul elénk, míg a tanösvény végén a kalandvágyó kirándulókra kézi erővel működtethető komp és egy függőhíd is vár.

Teknős tanösvény, Dunakeszi

Izgalmas lápi környezetben, nem mindennapi építészeti megoldások között kalandozhatunk Dunakeszi nemrég létesült tanösvényén, ahol 900 méteren keresztül kacskaringózik a tőzegláp feletti pallósor. Rövid erdei sétát követően érhetjük el a láperdőt, ahol a klasszikus táblák helyett kisebb információs pontok, valamint nagyobb pavilonok sarkallják játékos ismeretszerzésre az ide érkezőket. Sőt, például kötélhíddal, mászófallal, kötélmászókával is találkozhatunk a sétányon, miközben a tőzegláp történetéről és élővilágáról tudhatunk meg minél többet.

2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.



Tőzegmohás láprét, Szőce

Az Őrségben több láprét is található, ám mind közül a legértékesebb a Szőce-patak mentén elterülő lápok sorozata, amelyet a hely speciális mikroklímájának, sajátos talajviszonyainak, valamint tiszta, bővizű forrásainak köszönhetően csodálhatunk meg a mai napig. A fokozottan védett területen 34 növényfaj, 10 tőzegmohafaj él, amelyek között az utolsó jégkorszak utáni időszak jellemző növényritkaságai is felbukkannak. E páratlan környéken az 1 kilométer hosszú pallósort végigjárva megismerhetjük az ősrégi rétek kezelését, valamint a láprét nem mindennapi élővilágát is.

+1 Festetics-kastély parkja, Dég

Magyarország legnagyobb területű angolparkjában a láprétek felett húzódó cölöpsétányokat nem találunk, ám hiányérzetünket enyhíthetik az azok hangulatát megidéző gyalogoshidak. Ugyanis a Festetics-kastélyt körülölelő lenyűgöző tájképi kert egy 2 km hosszú, szerpentines tórendszert is magába foglal, ahol a vízfelületet festői hidak szelik át. Ezek egyike vezet a tórendszer közepén álló vörös téglás Hollandi-házhoz, amelyet egykoron csak dróton áthúzható csónakon lehetett megközelíteni. A vörösen tündöklő házon és a romantikus fahidakon túl a káprázatos környezetben húzódó tóparti sétány több órás sétára invitál minket.

8135 Hunyadi János utca 11. | Weboldal | Facebook



