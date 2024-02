Ámor városa: 3 budapesti ház, melynek falai a szerelemről mesélnek

A szerelem nemcsak az emberek életét szövi át, hanem a házakét is, amelyekben laknak – hol direktebb, hol indirekt módon. Valentin-nap alkalmából bemutatunk nektek három budapesti épületet és a hozzájuk fűződő love storykat, hogy ezután ti is szerelmesebb szemekkel nézzetek a városra!

Pápai-bérház

A Thököly út patinás villákkal és impozáns bérpalotákkal beépített szakaszán áll egy ház, melynek emeleti erkélyéről 1912 óta figyeli a város forgatagát Zugló híres kőmenyasszonya. A négyszintes házat Ybl Lajos, Ybl Miklós unokaöccse tervezte Pápai Manó szövőgépgyáros megbízásából lánya, Irén részére.

A titokzatos nőalak (azóta több különböző változatban terjesztett) legendája a negyvenes években kapott szárnyra: eszerint az erkélyhez tartozó lakásban egy fiatal pár élt boldog házasságban, mígnem a férfit be nem hívták a háborúba. Felesége minden nap órák hosszat támasztotta a balkonkorlátot, reménykedve, hogy megpillantja hazatérő urát. Egy nap aztán a postás egy borítékot adott át a nőnek, benne férje gyászjelentésével. A nő nem akart hinni a levélnek, így hát továbbra is hűségesen, kitartóan várt hitvesére, mígnem egy betegség el nem vitte. A halálhír azonban tévesnek bizonyult, a férj hazatért a hadifogságból, megtudta, mi történt, emlékművet állíttatott szerelmének, majd pedig befalazta az erkély ajtaját.

A valóság ennél prózaibb: a szobrot a bourges-i Jacques Coeur-palota figurái ihlették, melyeket az építész fia, Ervin francia tanulmányútja során készített fotóin pillantott meg, alkotója pedig a városligeti Anonymus-szobrot is jegyző Ligeti Miklós.

1146 Budapest, Thököly út 61.

László-villa

A Pápai-háztól csupán egy kőhajításnyira találjuk Zugló kevesek által ismert villanegyedének egyik legegyedibb épületét, a Gyalus László tervei alapján formát öltött, várkastélyszerű, kéttornyos műteremházat.

A lovagmesék világát megidéző, historizáló villa megrendelője a sokat foglalkoztatott portréfestő, László Fülöp volt, aki már jó ideje udvarolt a Guinness-sörgyárdinasztiához tartozó Lucy Madeleine Guinnessnek. A művész, bár képeivel jól keresett, Lucy szülei szerint nem volt elég jómódú ahhoz, hogy lányukkal frigyre léphessen, így hát a pár útjai elváltak. De Fülöp nem hagyta annyiban a dolgot: fejébe vette, hogy jobb belátásra bírja a szülőket, megbízta hát a pályája elején járó Gyalust, hogy építsen neki egy házat, amit látva majd megenyhül az apósjelölt szíve. A ház 1899-re készült el, a Fülöp által Budapestre invitált szülőkre pedig akkora hatással volt a romantikus gesztus, hogy rögvest áldásukat adták a házasságra.

A négy műtermet is magába foglaló épületet a friss házasok nem sokáig lakták, 1903-tól Bécsben és Párizsban éltek, 1907-ben pedig végleg Londonba tették át székhelyüket. A ház későbbi életéhez grandiózus szerelmi történetek nem fűződnek, nagy nevek viszont igen: pár évig itt bérelt lakást Molnár Ferenc, de Lajta Béla is itt rendezte be stúdióját.

1146 Budapest, Zichy Géza utca 10.

Pichler-ház

A Pichler Ferenc nagykereskedő nevét viselő, Szent István térre néző sarki bérház és a szomszédos Bazilika építése nagyjából egy időben kezdődött, ám míg utóbbi 1851-től 1906-os befejezéséig három tervezőt is elfogyasztott, addig az 1855-1857 között felhúzott, háromemeletes ékszerdoboz egyedül a Hild-tanítvány Wieser Ferenc munkáját dicséri. A romantikus stílusú, moreszk-gótizáló jegyeket viselő, mérműves ablakokkal gondosan kirakott, vakárkádsorral megkoronázott épületnek Pesten párját nem találni, annál inkább Velencében!

A legenda szerint ugyanis Pichler Ferenc felesége, Lechner Mária szenvedélyes rajongója volt a lagúnák városának, a férfi pedig, hogy nejének több kedve legyen a levert forradalom sokkját kiheverni próbáló Pest-Budán időzéshez, a Canal Grande Ca’ d’Oro (Aranyház) palotáját nevezte meg Wieser számára követendő példának, aki annak rendje s módja szerint eleget is tett megbízója kívánságának. Hogy mit szólt a feleség saját bejárású palazzójához, azt nem tudjuk, de minket örömmel tölt el a tudat, hogy elég a Lipótvárosig mennünk, ha egy kis velencei hangulatra vágyunk.

1051 Budapest, Szent István tér 12.

Vizy Márton

